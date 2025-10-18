Tổng thống Trump: Những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu Tomahawk được gửi đi

Tổng thống Donald Trump và ông Zelensky dùng bữa trưa tại Nhà Trắng hôm 17 tháng 10.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra với các phóng viên ngay trước khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17 tháng 10, một ngày sau cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng rưỡi của ông với Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Volodymyr Zelensky cần "hòa hợp một chút" để giải quyết xung đột giữa hai nước, Tổng thống Donald Trump cho biết.

"Tôi nghĩ Tổng thống Zelensky muốn điều đó được thực hiện, và tôi nghĩ Tổng thống Putin cũng muốn điều đó được thực hiện ngay bây giờ. Tất cả những gì họ cần làm là hòa hợp với nhau một chút", ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên.

Bình luận về cuộc điện đàm "rất hiệu quả" trước đó một ngày với người đồng cấp Nga, ông Trump nói: "Chúng tôi đã khá gần với việc giải quyết xung đột. Tôi thực sự tin rằng điều đó sẽ được thực hiện. Hôm qua tôi đã có một cuộc nói chuyện rất tốt với Tổng thống Putin. Tôi nghĩ ông ấy muốn giải quyết vấn đề này".

Không có Tomahawk cho Ukraine

Bình luận về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, lý do chính cho chuyến thăm Washington của ông Zelensky, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đây là những vũ khí "tuyệt vời" và "mạnh mẽ" nhưng cũng "rất nguy hiểm".

"Điều đó có thể đồng nghĩa với sự leo thang lớn. Rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra. Tomahawk là một vấn đề lớn. Nhưng có một điều tôi phải nói - chúng tôi cũng đang rất cần Tomahawk. Chúng tôi không cho đi những thứ chúng tôi đang cần để bảo vệ đất nước", ông Trump nói.

Mặc dù vậy, Tổng thống Trump nói thêm rằng: "Hy vọng cuộc xung đột có thể kết thúc mà không cần phải nghĩ đến Tomahawk".

Ông chủ Nhà Trắng cũng xác nhận rằng ông sẵn sàng thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi họ hội đàm, nhưng cho biết ông "rất muốn thấy nó kết thúc trước thời điểm đó".

Biên giới Ukraine năm 1991? 'Bạn không bao giờ biết'

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy thực tế khi Ukraine bằng cách nào đó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất hay không, như ông đã tuyên bố vào tháng trước trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump trả lời "bạn không bao giờ biết được".

"Chiến tranh rất thú vị. Bạn không bao giờ biết được, phải không? Bạn không bao giờ biết được chiến tranh - chiến tranh và hòa bình sẽ kết thúc với kết quả thế nào", tổng thống Mỹ nhắc lại.

Bình luận về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Putin tại Budapest, ông Trump cho biết địa điểm này được chọn "vì chúng tôi thích Orban".

Tín hiệu ông Zelensky có thể sắp hết đòn bẩy

Hãng RIA đã nhờ hai nhà phân tích địa chính trị hàng đầu của Mỹ và châu Âu cùng các cựu chiến binh quân đội giúp phân tích những diễn biến này xoay quanh thượng đỉnh tại Budapest.

Theo Mikael Valtersson, cựu chiến binh Lực lượng vũ trang Thụy Điển và nhà phân tích địa chính trị, hội nghị thượng đỉnh Budapest sẽ mang đến cho ông Putin "cơ hội tốt" để truyền đạt mức độ nguy hiểm của việc "đưa tên lửa Tomahawk vào chiến trường".

Trung tá Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho biết thêm rằng ông Trump nhận ra rằng việc để quân đội Mỹ hoặc các nhà thầu lựa chọn mục tiêu để phóng tên lửa Tomahawk vào Nga sẽ là "một bước đi quá xa" có thể gây ra một cuộc chiến tranh nóng giữa các siêu cường hạt nhân.

Tổng thống Putin trước đây đã nói rõ rằng "nếu một vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân như Tomahawk được phóng vào Nga, thì nó sẽ bị đáp trả tương tự, giống như cách Mỹ sẽ làm nếu bị đe dọa tương tự", bà Kwiatkowski chỉ ra.

Chuyên gia Kwiatkowski tin rằng, với "dự án Ukraine" không mang lại lợi nhuận như các nhà hoạch định mong đợi, và Washington bận rộn với các cuộc chiến thương mại và leo thang căng thẳng với Venezuela, ông Trump và nhà đàm phán chính của ông là Steve Witkoff có thể đang chán ngấy Zelensky.

Bà cho biết Tổng thống Zelensky "có ít đòn bẩy hơn bao giờ hết với ông Trump và ông ấy sẽ kiềm chế không thách thức trực tiếp ông ấy", đồng thời nhấn mạnh rằng "sự suy giảm về viện trợ và vũ khí miễn phí" đã đưa chính quyền Kiev vào "tâm lý hầm trú ẩn" nguy hiểm.

Nói về thượng đỉnh Budapest, chuyên gia Valtersson cho biết, tình trạng "là một quốc gia trung lập và hợp lý khi nói đến xung đột ở Ukraine" của Hungary, đặc biệt khi so sánh với các hành động và lời lẽ leo thang của các quốc gia châu Âu khác, khiến nước này trở nên lý tưởng cho một cuộc họp thượng đỉnh mới giữa ông Putin và Trump.

"Hungary của Thủ tướng Orban đã bị hầu hết các nước EU khác tẩy chay vì là một chính quyền thân Nga. Do đó, việc ông Trump quyết định gặp Tổng thống Putin ở Hungary rõ ràng là một cái tát vào mặt các nhà lãnh đạo thức tỉnh và theo chủ nghĩa toàn cầu của hầu hết các nước châu Âu", ông Valtersson lập luận.