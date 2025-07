Tổng thống Trump dự khán, chung kết FIFA Club World Cup 2025 được tăng cường an ninh tối đa

Đêm nay, FIFA Club World Cup 2025 sẽ kết thúc với trận chung kết đỉnh cao giữa PSG và Chelsea . Ngoài tâm điểm trên sân, chắc chắn khu VIP khán đài sân MetLife sẽ được chú ý khi tổng thống Mỹ, Donald Trump góp mặt.

Trong tuần qua, công việc của đội an ninh đã được triển khai để “biến sân vận động MetLife trở thành nơi an toàn nhất cả nước”, trích lời kênh News 12. Giao thức an ninh hiện tại sẽ được tăng cường để đáp ứng các tiêu chuẩn của Cơ quan Mật vụ.

Một chuyên gia an ninh chia sẻ với kênh News 12 rằng mặc dù phải chú ý nhiều hơn và có thể phải chờ đợi lâu hơn khi xếp hàng, nhưng người hâm mộ có thể cảm thấy an tâm hơn. Họ sẽ tránh đối diện với những rủi ro như đã gặp cách đây 1 năm trong trận chung kết Copa America 2024 (CĐV hai đội Colombia và Argentina giẫm đạp lên nhau bên ngoài).

“Trong bối cảnh hiện tại và những gì chúng ta đã chứng kiến, tôi chắc chắn rằng an ninh sẽ được tăng cường đáng kể”, quan chức an ninh lên tiếng. “Người hâm mộ nên biết rằng đó là một tín hiệu tích cực”.

Trong những ngày qua, các kỹ thuật viên xử lý bom, đội chiến thuật và dịch vụ y tế khẩn cấp đã liên tục làm nhiệm vụ. Họ sẽ bận rộn trong trận chung kết sắp tới. Ngoài ra, lực lượng mật vụ sẽ dựng lên nhiều trạm kiểm soát hơn và cảnh sát sẽ hiện diện đông đảo hơn.

Ban tổ chức khuyến cáo NHM nên tới sân sớm. Trận đấu diễn ra vào buổi chiều theo giờ địa phương nhưng lời khuyên là họ nên bắt đầu đến sân từ 10h00, muộn nhất là 12h00 để tránh chen chúc và tránh gây áp lực lên lực lượng an ninh.

