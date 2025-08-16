Tổng thống Trump cho điểm 10 cuộc gặp với ông Putin, nói 'sớm có hoà bình' ở Ukraine

Tổng thống Donald Trump gửi thông điệp tới Tổng thống Volodymyr Zelensky. (Video: Fox News)





Trong buổi phỏng vấn độc quyền với Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều muốn ông tham dự cuộc gặp tiềm năng trong tương lai giữa hai nhà lãnh đạo để thảo luận về con đường hòa bình.

Tổng thống Donald Trump cho biết: "Cả hai đều muốn tôi ở đó và tôi sẽ ở đó". Khi được hỏi liệu ông có tự tin rằng hòa bình ở Ukraine có thể đạt được trong một khoảng thời gian tương đối ngắn hay không, ông Trump cho hay: "Khá ngắn, đúng vậy".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận ông sai khi nghĩ cuộc xung đột Nga - Ukraine là "cuộc xung đột dễ giải quyết nhất", gợi lại lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông là chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ.

Ông Trump nói: "Tôi nghĩ đây là điều dễ nhất nhưng thực ra lại là điều khó khăn nhất".

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng con đường đàm phán tiếp theo "thực sự phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky".

Tổng thống Trump trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Putin. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối nêu chi tiết những vấn đề đang cản trở thỏa thuận và chỉ nói rằng ông muốn "xem chúng ta có thể làm được gì". Dù không đạt thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh, nhưng ông Trump vẫn ca ngợi đây là cuộc họp thành công, đánh giá cuộc họp 10 điểm.

Lời khuyên của ông Trump dành cho Tổng thống Ukraine là "phải đạt được thỏa thuận".

Đồng thời, Tổng thống Trump tiết lộ ông đã đồng ý với người đồng cấp Nga rằng cuộc xung đột quân sự ở Ukraine sẽ kết thúc bằng việc trao đổi đất đai và một số loại bảo đảm an ninh từ Mỹ.

Khi được phóng viên Fox News đặt câu hỏi về nhượng bộ lãnh thổ sẽ trao cho Nga, ông Trump cho biết: “Vâng, tôi nghĩ đó là những điểm chúng tôi đã đàm phán và đó là những điểm chúng tôi nhất trí. Thực ra, tôi nghĩ chúng tôi đồng ý về nhiều vấn đề. Tôi có thể nói rằng cuộc họp diễn ra rất nồng ấm".