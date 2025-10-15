Tổng thống Trump chỉ trích ảnh bìa tạp chí Time khiến ông ‘mất tóc’

Ngày 14/10, ông Trump chỉ trích việc bức ảnh của mình xuất hiện trên bìa tạp chí Time, than phiền rằng ảnh đã làm “mất” mái tóc của ông và xuất hiện một thứ giống như “vầng quang nổi” trên đỉnh đầu.

“Tạp chí Time đã viết một bài tương đối tốt về tôi, nhưng bức ảnh có lẽ là tệ nhất trong mọi thời đại. Tóc của tôi ‘biến mất’, và có một thứ giống như vầng quang nổi xuất hiện trên đỉnh đầu, nhưng rất nhỏ.” - ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump tiếp tục cho rằng hơi lạ khi bị chụp ở góc dưới, và ông vốn “không bao giờ thích bị chụp từ góc dưới”. Ông mô tả bức ảnh là “rất tệ”.

Trước đó, ngày 15/9, ông Trump thông báo ông đã đệ đơn kiện The New York Times đòi bồi thường 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo phỉ báng ông.

Ảnh ông Trump trên bìa tạp chí TIME.

Trong một diễn biến khác, ông Trump cho rằng có lẽ ông sẽ khó được lên thiên đàng, dù đã nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas.

Trong chuyến bay đến Israel trên chuyên cơ Air Force One, phóng viên Peter Doocy của Fox News hỏi Tổng thống Mỹ liệu việc chấm dứt chiến sự ở Gaza có giúp ông “được lên thiên đàng” hay không.

“Tôi không nghĩ có điều gì sẽ giúp tôi lên thiên đàng. Tôi nghĩ có lẽ mình không được lên thiên đàng đâu. Có thể tôi đang ở thiên đàng ngay lúc này khi bay trên Air Force One. Tôi không chắc mình có thể lên thiên đàng, nhưng tôi đã khiến cuộc sống của rất nhiều người trở nên tốt đẹp hơn,” ông nói.

Ông Trump sau đó khoe về khả năng đàm phán của mình, khẳng định rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas là “cuộc chiến thứ 8 mà tôi đã giải quyết.”

Ngày 13/10, Hamas đã thả 20 con tin người Israel còn lại để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine. Trước đó, quân đội Israel đã ngừng các hoạt động tấn công và rút khỏi một số khu vực của Dải Gaza.