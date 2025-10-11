Tổng thống Putin tuyên bố sự xuất hiện của vũ khí mới

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/10 ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan, Tổng thống Putin cho biết: "Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có cơ hội công bố tin tức về loại vũ khí mới mà chúng tôi đã đề cập trước đây".

Ông cho biết hệ thống vũ khí mới này "đang được thử nghiệm và quá trình thử nghiệm đang diễn ra thành công".

Khi được hỏi về khả năng gia hạn Hiệp ước New START – thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược giữa Mỹ và Nga dự kiến hết hạn vào ngày 5 tháng 2 năm 2026 – ông Putin bày tỏ sự lạc quan, nói rằng vẫn còn đủ thời gian để kéo dài hiệp ước, "miễn là phía Washington có thiện chí".

Ông Putin nhấn mạnh rằng, nhờ vào "tính mới mẻ" của năng lực răn đe hạt nhân và sự cải tiến liên tục của kho vũ khí, Nga vẫn cảm thấy an toàn. Ông mô tả mức độ tinh vi của kho vũ khí hạt nhân Nga là "vô song trên thế giới".

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng "một cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra" trên thế giới, và một số quốc gia đang cân nhắc tiến hành thử nghiệm hạt nhân để đảm bảo hiệu quả của kho vũ khí. Ông Putin khẳng định, nếu các cuộc thử nghiệm như vậy diễn ra, Moscow cũng sẽ tiến hành thử nghiệm của riêng mình.

Về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, ông Putin tuyên bố: "Phản ứng của chúng tôi sẽ là tăng cường hệ thống phòng không của Liên bang Nga."

Tuần trước, ông cảnh báo rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý cung cấp Tomahawk cho Kiev – loại tên lửa có giá khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn 2.500 km – thì quan hệ giữa Mỹ và Nga sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, làm tiêu tan những "xu hướng tích cực" trong vài tháng gần đây.