Lực lượng Ukraine nguy kịch ở Pokrovsk

Tình hình tại hướng Pokrovsk đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thành phố Pokrovsk – mục tiêu mà Điện Kremlin đặt kỳ hạn kiểm soát hoàn toàn vào giữa tháng 11 – đã biến thành mặt trận khốc liệt với giao tranh đường phố dữ dội.

Theo TSN, ngày 27/10, quân đội Ukraine báo cáo rằng giao tranh đã lan tới trung tâm thành phố. Lực lượng Nga đang tấn công bằng ba tập đoàn quân, triển khai các phân đội nhỏ vòng qua phòng tuyến để thâm nhập vào khu dân cư. Quân đoàn 7 của Ukraine xác nhận đối phương đã chiếm lĩnh nhiều khu vực then chốt trong Pokrovsk.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 28/10 thừa nhận, có khoảng 200 binh sĩ Nga xuất hiện tại nhiều điểm xung quanh thành phố. “Pokrovsk là khu vực ác liệt nhất, nơi mật độ giao tranh cao nhất, và nơi Nga đang cố giành ưu thế bằng mọi giá”, ông nói.

Binh lính Ukraine cố trụ vững trước sức tấn công của Nga ở Pokrovsk. Ảnh: Reuters

Financial Times cho biết, hậu cần Ukraine ở hướng Pokrovsk ngày càng rối ren do liên tiếp bị tấn công và hạ tầng bị phá hủy. Theo thông tin mới nhất, cờ Nga đã xuất hiện ở vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố.

Quân đoàn 7 cho biết Nga đã điều khoảng 11.000 binh sĩ với mục tiêu bao vây Pokrovsk. Dù bị kháng cự dữ dội ở các vị trí trọng yếu, các đơn vị Nga vẫn đang cố tiến sâu hơn từ hướng tây bắc.

Nhóm phân tích độc lập DeepState cảnh báo: “Tình hình ở Pokrovsk đang trên bờ vực nguy cấp. Nga đã kéo hơn 100 lính bộ binh vào thành phố, mở rộng hoạt động phá hoại và trinh sát”.

Ưu thế của Nga

Các chuyên gia nhận định, thành công của Nga đến từ việc tận dụng điểm yếu của Ukraine ở các quận Zvirovoye, Shevchenko và dọc đường sắt; đồng thời có ưu thế lớn về bộ binh và pháo binh. Nga cũng chủ động phục kích trên tuyến tiếp tế, rải mìn, đánh vào hậu phương và dùng máy bay không người lái để phá rối hậu cần.

Các nhà phân tích nhấn mạnh cần nhanh chóng bịt các hướng thâm nhập và tiến hành càn quét quy mô lớn thay vì chỉ dựa vào nhóm nhỏ, nếu không tình hình sẽ xấu đi nhanh chóng.

Nhà quan sát quân sự Denis Popovych cảnh báo: “Lần đầu tiên, tôi phải nói rằng nguy cơ Ukraine để mất Pokrovsk trong tháng 11 là có thật. Nga đã kiểm soát một phần đáng kể ở phía nam tuyến đường sắt và đang tăng cường bộ binh mỗi ngày.”

Tướng Mykola Malomuzh – cựu Giám đốc Tình báo Đối ngoại Ukraine – nhận định khu vực Pokrovsk-Mirnograd là ưu tiên hàng đầu của Nga, vì kiểm soát Pokrovsk sẽ giúp Tổng thống Vladimir Putin củng cố vị thế khi bước vào đàm phán.

Tổng thống Putin yêu cầu Bộ Tổng tham mưu Nga kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk trước giữa tháng 11/2025. Ảnh: Sputnik

Tối hậu thư của Tổng thống Putin

Theo Financial Times, Tổng thống Putin đã yêu cầu Bộ Tổng tham mưu Nga kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk trước giữa tháng 11/2025.

Ngày 29/10, nhóm tình báo du kích Ukraine Atesh tiết lộ, ông Putin đã ra tối hậu thư cho Đại tướng Valery Gerasimov – Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga – phải hoàn thành nhiệm vụ này, coi đó là “cơ hội cuối cùng” để ông giữ ghế.

"Sau mệnh lệnh đó, chiến thuật tấn công được đẩy mạnh. Nga tung ra các đợt tấn công quy mô lớn nhằm chiếm Pokrovsk bằng mọi giá,” nhóm này cho hay.

Theo TSN, nếu nhiệm vụ kiểm soát Pokrovsk thất bại, tướng Gerasimov nhiều khả năng sẽ bị thay thế bởi Đại tướng Viktor Poznikhir – người đang được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Nga.

(Theo TSN, Financial Times)