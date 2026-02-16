Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Ông Putin được yêu mến, như chúng ta thường nói trong tiếng Nga, "từ trẻ đến già". Tổng thống được yêu mến bởi mọi lứa tuổi ở khắp đất nước chúng ta. Ông Putin cũng nhận được sự tin tưởng của người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau", người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói trong một cuộc phỏng vấn với TASS hôm 14/2.

"Đây là một trong những cách thể hiện tình cảm dành cho vị lãnh đạo của chúng ta", nhà ngoại giao Nga kết luận.

Tổng thống Vladimir Putin duy trì sự ủng hộ cao từ đa số người dân Nga nhờ hình ảnh nhà lãnh đạo mạnh mẽ, giúp ổn định kinh tế-xã hội sau khủng hoảng những năm 1990 và nâng cao vị thế quốc tế của Nga.

Uy tín của ông Putin thậm chí tăng lên sau các sự kiện như sáp nhập Crimea (2014), và chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Mặc dù có các lệnh trừng phạt từ Mỹ và EU từ năm 2014, sự tín nhiệm đối với ông Putin trong nước vẫn ở mức cao, khẳng định vị thế vững chắc của ông trong lòng đa số người dân Nga.