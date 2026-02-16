HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Putin được lòng dân Nga ở mọi lứa tuổi

Hoàng Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết, Tổng thống Vladimir Putin được lòng dân Nga ở mọi lứa tuổi trong cả nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Ông Putin được yêu mến, như chúng ta thường nói trong tiếng Nga, "từ trẻ đến già". Tổng thống được yêu mến bởi mọi lứa tuổi ở khắp đất nước chúng ta. Ông Putin cũng nhận được sự tin tưởng của người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau", người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói trong một cuộc phỏng vấn với TASS hôm 14/2.

"Đây là một trong những cách thể hiện tình cảm dành cho vị lãnh đạo của chúng ta", nhà ngoại giao Nga kết luận.

Tổng thống Vladimir Putin duy trì sự ủng hộ cao từ đa số người dân Nga nhờ hình ảnh nhà lãnh đạo mạnh mẽ, giúp ổn định kinh tế-xã hội sau khủng hoảng những năm 1990 và nâng cao vị thế quốc tế của Nga.

Uy tín của ông Putin thậm chí tăng lên sau các sự kiện như sáp nhập Crimea (2014), và chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Mặc dù có các lệnh trừng phạt từ Mỹ và EU từ năm 2014, sự tín nhiệm đối với ông Putin trong nước vẫn ở mức cao, khẳng định vị thế vững chắc của ông trong lòng đa số người dân Nga.

Theo TASS
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại