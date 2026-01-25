Tổng thống Putin điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại hội XIV thành công

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nồng nhiệt chúc mừng Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14, chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Đại hội Đảng tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, xác định đường hướng, đề ra các mục tiêu lớn và thông qua các quyết sách quan trọng, các nhiệm vụ, biện pháp để đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh việc đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khẳng định uy tín chính trị, đóng góp quan trọng của đồng chí Tô Lâm trong việc hoạch định, đưa ra các quyết sách chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội.

Thay mặt Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã dành sự quan tâm đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những lời chúc mừng nồng nhiệt, chân thành, tình cảm cá nhân của Tổng thống dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, qua các kỳ Đại hội, Việt Nam luôn có những người bạn hữu nghị truyền thống quan tâm và ủng hộ, trong đó có Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Tổng Bí thư chia sẻ Đại hội lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đánh giá 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới và kết quả thực hiện Cương lĩnh, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xác lập mô hình tăng trưởng mới, dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát huy đầy đủ chức năng vai trò của các khu vực kinh tế, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đại hội xác định “đối ngoại và hội nhập quốc tế” gắn với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đồng thời nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là một đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên nền tảng 75 năm hữu nghị truyền thống, không ngừng được Lãnh đạo và người dân hai nước vun đắp.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường toàn diện các mối liên kết song phương, vì lợi ích của nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam, vì mục tiêu bảo đảm ổn định và an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhân dịp này Tổng thống Putin cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí sẵn sàng trao đổi một cách xây dựng, cởi mở trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và hài hòa lợi ích để nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới tiềm năng.

Nhân dịp này, Tổng thống Putin trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga bất kỳ thời gian nào phù hợp. Tổng Bí thư vui vẻ nhận lời và mời Tổng thống Vladimir Putin sớm sang thăm Việt Nam.