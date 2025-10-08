Tổng thống Pháp Macron chịu áp lực từ chức giữa hỗn loạn chính trị

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

Trong tuần này, vị tổng thống 47 tuổi được nhìn thấy khi đang lang thang một mình bên bờ sông Seine với vẻ suy tư. Ông nhiều lần tuyên bố sẽ hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai của mình, kết thúc vào năm 2027.

Tuy nhiên, trong bối cảnh 5 thủ tướng đã từ chức trong vòng chưa đầy 2 năm, lời kêu gọi Tổng thống Macron từ chức, vốn chỉ được nói đến ở bên lề, nay trở thành chủ đề chính giữa một trong những cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi thành lập hệ thống chính phủ hiện tại của Pháp năm 1958.

Ngày 7/10, khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sebastien Lecornu chủ trì cuộc đàm phán cuối cùng để thành lập chính phủ mới, ông Edouard Philippe – người được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm thủ tướng năm 2017, cho rằng đã đến lúc phá vỡ bế tắc.

"Giờ đây, ông ấy phải giải quyết tình trạng suy thoái của nhà nước, đưa ra quyết định phù hợp với chức năng của mình. Theo quan điểm của tôi, ra đi một cách có trật tự giúp đảm bảo sự liên tục của các thể chế của chúng ta”, ông nói với đài phát thanh RTL .

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Philippe là ứng cử viên sáng giá nhất để lãnh đạo phe trung dung trong cuộc đua giành quyền kế nhiệm.

Ông Gabriel Attal, một người từng trung thành với ông Macron, cũng thẳng thắn chỉ trích tổng thống. Ông Attal từng là thủ tướng trong vài tháng vào năm ngoái trước khi Tổng thống Macron kêu gọi tổ chức bầu cử bất thường, dẫn đến một quốc hội treo với 3 khối đối lập về ý thức hệ.

"Giống như nhiều người Pháp, tôi không còn hiểu nổi các quyết định của tổng thống nữa", ông Gabriel Attal phát biểu trên kênh tin tức TF1 , sau khi Tổng thống Macron kêu gọi Thủ tướng Lecornu quay lại đàm phán với phe đối lập trong những giờ phút cuối.

Ông Lecornu trở thành thủ tướng có chính quyền ngắn nhất trong lịch sử Pháp hiện đại, chỉ mới 14 giờ đồng hồ. Ông được cho 2 ngày để tìm được sự đồng thuận.

Ông dự kiến Lecornu có cuộc đàm phán với các lãnh đạo liên minh trung dung của Tổng thống Macron và phe bảo thủ trong ngày 7/10, để xem liệu họ có thể thống nhất về nội các mới hay không.

Tuy nhiên, ông Lecornu cũng cần sự ủng hộ của đảng Xã hội để có thể nhận đa số phiếu trong Quốc hội, giúp kế hoạch ngân sách cho năm tới được thông qua.

Ông Lecornu từ chức giữa những chỉ trích dữ dội về thành phần chính phủ mà ông công bố hôm 5/10. Cả đối thủ lẫn đồng minh đều cho rằng đội ngũ này không có sự thay đổi.

Ông Bruno Retailleau, lãnh đạo đảng Cộng hòa bảo thủ, cho biết ông không muốn đảng của mình tham gia liên minh của Tổng thống Macron. Chính trị gia cực hữu Marine Le Pen, người đứng đầu đảng Tập hợp Quốc gia, muốn có một cuộc bầu cử quốc hội sớm.

Bối cảnh chính trị này khiến thị trường lo sợ, khi các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao khả năng cắt giảm thâm hụt ngân sách ngày càng nghiêm trọng của Pháp. Cổ phiếu Pháp giảm 1,4% hôm 6/10 và phí bảo hiểm rủi ro với lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng.

"Thật là hỗn loạn. Nó khiến chúng tôi buồn", bà Brigitte Gries, cư dân 70 tuổi ở Paris, nói với Reuters .

"Chúng tôi đang trở thành trò cười cho cả thế giới. Thật không may, chúng tôi giống như một gã hề trên khắp thế giới và ở châu Âu", Soufiane Mansour, một tài xế taxi ở thành phố Montpellier, chia sẻ.