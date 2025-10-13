Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phớt lờ yêu cầu từ chức

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

"Đừng bao giờ quên sứ mệnh mà nhân dân Pháp giao phó là phụng sự, là trả lời những câu hỏi của người dân Pháp, và làm mọi thứ có thể cho nền độc lập của nước Pháp", Tổng thống Macron phát biểu với các phóng viên tại Ai Cập, chỉ vài ngày sau khi tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm người đứng đầu chính phủ.

"Đó là điều duy nhất quan trọng. Phần còn lại là việc của chính phủ. Tôi sẽ tiếp tục đảm bảo sự ổn định", ông Macron - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng vào năm 2027 - nói thêm.

Đài truyền hình BFM đưa tin, ông Macron muốn thành lập một chính phủ mới trước khi lên đường sang Ai Cập để tham dự một cuộc họp về chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Danh sách nội các mới của Thủ tướng Sebastien Lecornu đã được công bố hôm 12/10, với hầu hết các vị trí chủ chốt vẫn được giữ nguyên. Trong khi đó, phe đối lập đang yêu cầu một sự thay đổi lớn để đổi lấy sự ủng hộ của họ cho các cuộc đàm phán ngân sách khẩn cấp.

Đáp lại, ông Lecornu cam kết sẽ xây dựng một nội các "đổi mới và đa dạng".

Cụ thể, ông Lecornu tái bổ nhiệm ông Roland Lescure, một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, làm bộ trưởng tài chính. Ông cũng giữ nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Noel Barrot và Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin.

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong danh sách bộ trưởng là Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Paris, thay thế ông Bruno Retailleau, lãnh đạo đảng Cộng hòa bảo thủ và cũng là người ấp ủ tham vọng tranh cử tổng thống.

Cựu Thủ tướng Elisabeth Borne mất chức bộ trưởng giáo dục, được thay thế bởi ông Edouard Geffray.

Bà Catherine Vautrin thay thế ông Lecornu làm bộ trưởng quốc phòng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu nội các mới của ông Lecornu có làm hài lòng các đối thủ hay không. Đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất đã tuyên bố sẽ đệ đơn yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 13/10, tương tự như đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp, đồng nghĩa với việc chính phủ mới sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu căng thẳng trước cuối tuần.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự bất ổn đang bao trùm chính trường Pháp, ông Lecornu tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng từ chức một lần nữa.

"Nếu các điều kiện không còn được đáp ứng nữa, tôi sẽ ra đi", ông nói với La Tribune Dimanche . "Tôi sẽ không dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì”.