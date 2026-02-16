Tổng thống Nawrocki: Ba Lan cần phải suy nghĩ về vũ khí hạt nhân của riêng mình

Thông tin này được tờ Business Insider (BI) đăng tải, dẫn lời phát biểu của Tổng thống Ba Lan - ông Karol Nawrocki.

Nhà lãnh đạo đất nước cho biết ông rất ủng hộ việc Warsaw tham gia dự án hạt nhân. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng bản thân không thể cho biết liệu Ba Lan có bắt đầu nghiên cứu để sở hữu vũ khí hạt nhân hay không và khi nào.

"Chúng tôi là một quốc gia nằm ngay sát biên giới của một cuộc xung đột vũ trang và Warsaw biết thái độ của Liên bang Nga đối với Ba Lan như thế nào", ông Nawrocki nói thêm.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có cho phép Ba Lan lựa chọn hướng đi như vậy hay không, trong bối cảnh Warsaw là một bên ký kết Hiệp ước về Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Tổng thống Nawrocki trả lời rằng ông không biết, nhưng "chúng ta phải hành động theo hướng cho phép bắt đầu công việc đó".

Hiện tại Ba Lan đang tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân với Mỹ nhằm đáp trả việc Nga triển khai tên lửa Iskander với "đầu đạn đặc biệt" tại Belarus, nhưng với tiềm năng của mình và việc Washington giảm cam kết bảo vệ đồng minh, viễn cảnh Warsaw tự chế tạo vũ khí hạt nhân ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.

Châu Âu có dự định tăng cường năng lực răn đe hạt nhân nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.

Không chỉ riêng Ba Lan, vào tháng 9/2025, Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp đã triển khai máy bay chiến đấu Rafale tại Ba Lan, có khả năng mang tên lửa ASMP với đầu đạn hạt nhân.

Tới tháng 2/2026, Đức bắt đầu đàm phán với Pháp về việc thành lập một lực lượng răn đe hạt nhân chung của châu Âu trong khuôn khổ NATO, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về chính sách chung của Liên minh.