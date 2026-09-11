Tổng thống Mỹ Trump gạt thỉnh cầu của Thái tử Ả-rập Xê-út về Houthi

Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đã 2 lần gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để đề nghị ông chỉ đạo lực lượng Mỹ không kích Houthi, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ từ chối, Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman. (Ảnh: Reuters)

Theo bài báo, 2 cuộc gọi diễn ra ngày 10/9, nhưng chính quyền Mỹ hiện không có ý định tiến hành hành động quân sự trực tiếp nhằm vào lực lượng đồng minh của Iran ở Yemen.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

Theo Axios, Mỹ ngày càng lo ngại về cuộc xung đột đang nhanh chóng leo thang tại Yemen và đang tăng cường hỗ trợ Ả-rập Xê-út, nhưng tránh can dự quân sự trực tiếp.

Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), tới Ả-rập Xê-út vào ngày 10/9, để tham gia các cuộc họp khẩn bàn cách phối hợp hành động.

Trong những tuần gần đây, các quan chức quân sự và dân sự Mỹ nói với Ả-rập Xê-út rằng chỉ thị của ông Trump là tập trung lực lượng Mỹ vào Iran và bảo vệ eo biển Hormuz, tránh mở thêm một mặt trận khác, theo Axios.

Trước đó, Reuters đưa tin Ả-rập Xê-út đang tìm cách xây dựng một liên minh quốc tế để bảo vệ hoạt động vận tải hàng hải trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi.

Căng thẳng giữa Ả-rập Xê-út với Houthi leo thang từ đầu tháng 7, khi Houthi cáo buộc Ả-rập Xê-út cố ngăn cản chiếc máy bay Iran hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sanaa.

Trong diễn biến mới nhất, các nguồn tin quân sự nói rằng Houthi đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mocha của Yemen, đồng thời tiến quân dọc bờ Biển Đỏ tới các đảo chiến lược. Thông tin này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi ông Trump nói rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Theo các nguồn tin quân sự từ chính phủ Yemen, Houthi đã gia tăng lợi thế kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ và là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, đồng thời đã tiến tới quần đảo Hanish.

Nếu Houthi giành quyền kiểm soát tuyến đường thủy nằm ở phía đối diện eo biển Hormuz qua bán đảo Ả-rập, điều này có thể mang lại cho Iran lợi thế quan trọng trong cuộc chiến với Mỹ.

Diễn biến này cũng có thể khiến ông Trump khó tìm được lối thoát khỏi cuộc chiến, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang gặp khó khăn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Trung tâm điều phối các hoạt động nhân đạo do Houthi điều hành tại Yemen khẳng định trong tuyên bố đưa ra ngày 10/9, rằng hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ vẫn an toàn với tất cả công ty vận tải, ngoại trừ các tàu của Ả-rập Xê-út.