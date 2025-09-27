Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tước quyền đăng cai World Cup 2026 của các thành phố thiếu an toàn

Trong một buổi họp báo tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, khi phóng viên hỏi về việc sẽ làm gì với những thành phố thiếu hợp tác với các sáng kiến về tội phạm và người nhập cư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời cứng rắn: "Nếu tôi nghĩ thành phố đó không an toàn, tôi chắc chắn sẽ chuyển World Cup 2026 đến một thành phố khác".

Sau đó, ông nhấn mạnh thêm lần nữa, "nếu bất kỳ thành phố nào bị cho là nguy hiểm, dù chỉ một chút, với World Cup 2026, chúng tôi sẽ không cho phép nơi đó tổ chức và chọn một địa điểm đăng cai khác". "Tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra", ông cho biết.

Vào ngày 16/6/2022, FIFA đã công bố 16 thành phố đăng cai World Cup 2026, bao gồm 2 ở Canada, 3 ở Mexico và 11 ở Mỹ. Các thành phố của Mỹ được lựa chọn là Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, Boston, New York/New Jersey, Philadelphia và Miami.

World Cup thuộc quyền sở hữu và điều hành của FIFA, cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu. Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, FIFA đã ký kết “thỏa thuận thành phố đăng cai” và “thỏa thuận sân vận động” với các thành phố đăng cai. Đáng chú ý, chính phủ liên bang không có vai trò gì trong việc lựa chọn các thành phố hoặc đàm phán hợp đồng, vốn được ký kết lần đầu vào năm 2017 và được cập nhật với các phụ lục vào năm 2022.

Vì vậy, Tổng thống Trump không thể đơn phương hủy bỏ các hợp đồng và chuyển các trận đấu sang các thành phố khác. Về lý thuyết, ông chỉ có thể gây áp lực buộc FIFA di dời địa điểm đăng cai nếu tổ chức này nhận thấy một thành phố mất an toàn.

Khi World Cup 2026 chỉ còn tám tháng rưỡi nữa sẽ khai mạc, việc thay đổi địa điểm tổ chức là điều không thực tế. Theo tờ The Athletic, toàn bộ 11 thành phố đều cam kết làm hết mình để giải đấu diễn ra an toàn. Thị trưởng Seattle, Bruce Harrell, tuyên bố: "Chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để biến World Cup thành một trải nghiệm an toàn, thân thiện và thú vị".