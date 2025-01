Tổng thống Donald Trump ký lệnh "hồi sinh" TikTok

Như lời hứa trước đó, ngay trong những giờ đầu tiên của nhiệm kỳ mới, ông Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hoãn việc thực thi lệnh cấm TikTok tại Mỹ trong vòng 75 ngày.

Sắc lệnh này chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ không thực thi Đạo luật Ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát, được Quốc hội Mỹ thông qua, sau đó được cựu Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 4-2024.

Luật mà ông Biden đã ký yêu cầu bắt đầu từ ngày 19-1, TikTok phải bị cấm tại Mỹ, trừ khi nó được bán cho người mua từ Mỹ hoặc một trong những đồng minh của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một loạt sắc lệnh hành pháp trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, bao gồm sắc lệnh liên quan TikTok - Ảnh cắt từ clip của CNN

Số phận cuối cùng của TikTok tại Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ. Để 170 triệu người dùng Mỹ có thể tiếp tục truy cập mạng xã hội này, phía chủ sở hữu ByteDance cần đạt được một thỏa thuận với phía Mỹ.

Mặc dù vậy, đã có những tín hiệu tích cực từ phía TikTok sau khi ông Trump nêu biện pháp "giải cứu" ứng dụng này trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 19-1.

“Tôi muốn Mỹ nắm giữ 50% cổ phần trong một liên doanh. Bằng cách này, chúng ta cứu TikTok, giữ nó trong tay những người tốt và cho phép nó lên tiếng” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ cũng từng hứa trong bài đăng này về sắc lệnh hành pháp mà ông vừa ký, mô tả đó là biện pháp kéo dài thời gian "để chúng ta có thể đạt được thỏa thuận nhằm bảo vệ an ninh quốc gia”.

Sắc lệnh này cũng sẽ bảo vệ mọi công ty giúp TikTok không bị đóng cửa trước khi có sắc lệnh của ông không phải chịu trách nhiệm, theo CNBC.

Trước đó, từ đêm 18 đến sáng 19-1, người dùng TikTok ở Mỹ đã nhận được thông báo: "Một đạo luật cấm TikTok đã được ban hành tại Mỹ. Thật không may, điều đó có nghĩa là bạn không thể sử dụng TikTok ngay bây giờ".

Nhưng sau những tuyên bố từ ông Trump trên Truth Social, TikTok đã khôi phục dịch vụ tại Mỹ vào ngày 19-1.

Công ty này cũng gửi lời cảm ơn đến ông Trump vì "đã cung cấp sự rõ ràng và đảm bảo cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, rằng họ sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào khi cung cấp TikTok cho hơn 170 triệu người Mỹ và cho phép hơn 7 triệu doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh".

TikTok cũng cho rằng hành động của ông Trump thể hiện lập trường mạnh mẽ đối với Tu chính án I Hiến pháp Mỹ và chống lại sự kiểm duyệt tùy tiện.

Tu chính án I được thông qua từ năm 1791 gồm những điều khoản chống lại những điều luật ảnh hưởng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tụ tập ôn hòa, các kiến nghị đối với chính quyền...

"Chúng tôi sẽ làm việc với Tổng thống Trump về một giải pháp lâu dài giúp TikTok tiếp tục ở lại Mỹ" - công ty này cho biết.

Tổng giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew (Châu Thụ Tư) cũng phát đi một video cảm ơn ông Trump vì những nỗ lực duy trì hoạt động của ứng dụng tại Mỹ hôm 19-1 và cho biết sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông, theo The Guardian.