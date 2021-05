Tổng biên tập báo Israel: Chiến dịch "vô nghĩa và thất bại" ở Gaza cần chấm dứt ngay và luôn!

Ít giờ trước, tờ Haaretz đăng tải bài viết của Tổng biên tập Aluf Benn có tiêu đề: "This Is Israel’s Most Failed and Pointless Gaza Operation Ever. It Must End Now" (Đây là chiến dịch Gaza thất bại và vô nghĩa nhất của Israel từ trước tới nay. Nó cần phải chấm dứt ngay lập tức).

Nhằm đem lại cho độc giả một phân tích sắc bén từ chính nội bộ Israel về Chiến dịch "Người bảo vệ những bức tường" hiện đang tiếp diễn ở Gaza - hoạt động quân sự trong bối cảnh lớn hơn là tình hình căng thẳng bên trong Nhà nước Do Thái, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

Chiến tranh Gaza 2021: Vô nghĩa và thất bại!

Chiến dịch "Người bảo vệ những bức tường" ở Gaza đã bước sang ngày thứ 9 (tính từ 10/5 đến 19/5) và có vẻ như đã trở thành một cuộc chiến thất bại và vô nghĩa nhất của Israel - ngay cả khi so sánh với các cuộc chiến ở Lebanon 2006 hay ở Gaza những năm 2008-2009, 2012 và 2014.

Chúng ta đang chứng kiến ​​một thất bại nghiêm trọng về quân sự và chính trị dẫn đến sự thất bại trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội (Lực lượng Phòng vệ Israel - IDF) và việc điều hành và lãnh đạo của chính phủ trở nên lúng túng và mất khả năng hoạt động.

Thay vì lãng phí thời gian theo đuổi "bức tranh chiến thắng" vô nghĩa, gây ra chết chóc và tàn phá ở Gaza, và làm gián đoạn cuộc sống người dân Israel, Thủ tướng Israel Netanyahu phải dừng nó ngay lập tức, đồng ý ngừng bắn và hy vọng rằng dư luận sẽ nhanh chóng lãng quên thất bại này như thảm họa Meron (vụ dẫm đạp hôm 30/4 khiến hàng trăm người thương vong).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019 với chân dung của những người tiền nhiệm - đầu tiên bên trái là Thủ tướng đầu tiên của Israel David Ben-Gurion (Nguồn: TIME).

4 sai lầm của Israel trong cuộc chiến đang tiếp diễn ở Gaza

Đây là những vấn đề chính đã được phát hiện trong quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc chiến:

1. Israel đã hoàn toàn bất ngờ trước cuộc tập kích ​​của Hamas, lòng dũng cảm và năng lực quân sự của họ, điều đã được thể hiện khi phóng hàng nghìn quả rocket vào sâu trong lãnh thổ Nhà nước Do Thái.

2. Mối quan tâm an ninh của Israel, trong thập kỷ qua, tập trung vào "cuộc chiến giữa các cuộc chiến tranh" ở phía bắc (chống lại Hezbollah ở Lebanon) và cuộc cạnh tranh với Iran.

Dải Gaza được Tel Aviv coi là một "đấu trường thứ cấp" và việc kiềm chế Hamas sẽ thông qua Qatar (một nhà tài trợ quan trọng cho khu vực) hoặc chỉ cần sử dụng một loạt các phương tiện kinh tế như việc nới lỏng hoặc phong tỏa hàng hóa (ví dụ như vật liệu xây dựng).

Người Israel cũng nghĩ rằng chỉ cần đầu tư vào các biện pháp bảo vệ, chủ yếu là hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) và hàng rào an ninh ở biên giới Gaza - những thứ đã chứng tỏ năng lực trong việc ngăn chặn xâm nhập và giảm thiểu thiệt hại.

Hamas được coi là một gã hàng xóm tồi tệ, nhưng cô lập và yếu đuối, và mối quan tâm duy nhất của dư luận đối với nhóm vũ trang này là các cuộc tranh luận về việc trao đổi tù nhân và thi thể binh lính Israel.

Một video tuyên truyền về Chiến dịch "Người bảo vệ những bức tường" của Israel (Nguồn: IDF).

Theo như những gì tôi (Tổng biên tập Haaretz Aluf Benn) được biết, không ai trong số "những người có trách nhiệm" được cảnh báo trước rằng Hamas có thể (với một chút nỗ lực) thoát khỏi cái lồng mà Israel đã đẩy họ vào đó, dẫn đầu của cuộc đấu tranh của người Palestine với tư cách là người bảo vệ Nhà nguyện Hồi giáo Al-Aqsa, củng cố sự chia rẽ giữa chính phủ Netanyahu và chính phủ mới của Mỹ.

3. Theo sau thất bại về tình báo chiến lược do đánh giá thấp ý định và khả năng của Hamas, thất bại về tình báo chiến thuật cũng càng ngày càng trở nên tồi tệ. IDF đã không thu thập đủ các mục tiêu cụ thể ở Gaza - làm suy yếu động lực và khả năng tấn công hậu phương của Hamas.

Đúng là Không quân Israel đã tấn công nhiều mục tiêu, và Hamas cần nỗ lực để khôi phục chúng, nhưng điều này là chưa đủ.

Ngoài ra, số giờ bay và đạn dược được sử dụng cho không kích và pháo kích cũng là một cái giá phải trả khác về kinh tế - tương tự như việc Hamas phải trả từng xu cho việc khai hỏa tên lửa và đào địa đạo.

Điều này đúng như vị tướng nổi tiếng Yisrael Tal đã từng viết: "Khi chiến lược bắt nguồn từ chiến thuật, sẽ có các cuộc chiến với kết quả là chiến thắng và các cuộc chiến khác gặp phải thất bại".

Tướng Yisrael Tal là người sáng tạo ra học thuyết thiết giáp của Israel đã dẫn đến những thành công ở Bán đảo Sinai trong Chiến tranh 6 ngày (1967). Ông cũng là "cha đẻ" của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Merkava nổi tiếng.

Trong các chương trình thời sự, người ta khoe khoang về "những cuộc tấn công đau đớn mà chúng tôi đã thực hiện với Hamas" và tự hào về người phi công đã tiêu diệt chỉ huy Jihad Hồi giáo (PIJ), một phiên bản mới của Yehuda Maccabi và Meir Har Zion (các anh hùng trong lịch sử quân sự Israel).

Tất nhiên điều này chưa tính đến sự cân bằng sức mạnh của một chiếc tiêm kích với vũ khí chính xác tấn công một tòa chung cư.

Tất cả những "lớp trang điểm" này không thể che giấu một sự thật: IDF không biết làm cách nào để ngăn chặn và làm "trật bánh" cỗ máy chiến tranh Hamas.

Bất chấp việc các địa đạo bị phá hủy trong các đợt tấn công lớn - chứng tỏ khả năng tác chiến chiến lược, nó không thực sự ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của đối phương.

Canhr quay các cuộc không kích địa đạo của máy bay Israel ở Gaza.

Giả sử 100, 200 hoặc thậm chí 300 tay súng Hamas bị giết trong đường hầm, liệu điều đó có làm giảm uy quyền của nhóm? Ảnh hưởng tới hệ thống chỉ huy? Làm giảm khả năng khai hỏa rocket vào Israel?

Việc thiếu các cố vấn quân sự (của phía Israel) thể hiện rõ ở tỷ lệ dân thường thiệt mạng ngày càng tăng so với các tay súng Palestine, và khi chiến dịch tiếp tục đây là một dấu hiệu khá rõ ràng và có cơ sở về việc không kích vào các mục tiêu ngẫu nhiên và không quan trọng.

4. 1 năm sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, người Israel đã quen với việc trường học bị đóng cửa, đường xá và sân bay tê liệt.

Sự kiên định của họ cũng xuất hiện ngay cả khi các hạn chế được áp đặt vì rocket từ Gaza chứ không phải là virus từ Trung Quốc.

Mối quan tâm của công chúng hiện tập trung vào đổ vỡ của quá trình chung sống giữa người Arab và người Do Thái bên trong Israel, chứ không phải xung đột bên ngoài.

Tuy nhiên, Hamas đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho kết cấu sự sống của người dân Israel, từ Tel Aviv đến phía nam, và dường như IDF không có khả năng hoặc không thể ngăn chặn điều này, ngay cả sau hơn 1 tuần nổ súng đáp trả.

Hình minh họa.

5. Lục quân của IDF đã biến chất thành lực lượng thứ yếu, hay cái gọi là "sức mạnh lừa dối" - với nhiệm vụ là khiến kẻ thù lộ diện - và ngay cả trong việc này họ dường như đã không thành công.

Và các chiến binh Hamas đã không bị lôi kéo để tham gia vào cuộc chiến với họ.

IDF đã ném bom các địa đạo, nhưng không ai nghĩ đến một hoạt động quân sự trên bộ với tổn thất nặng nề ở Dải Gaza.

Lý do chủ yếu vì Israel không có mục tiêu biện minh cho một hoạt động như vậy. Và lần này, không có bất kỳ lời kêu gọi "tiến vào" và "phá hủy" Gaza - ngay cả từ phe cực hữu.

Tuy nhiên, "nỗi sợ hãi len lỏi trong tim" khiến quân đội thậm chí không thể "vào sân", và tất nhiên là không sẵn sàng chiến đấu.

Hình minh họa (Nguồn IDF).

6. Cần quay lại những lời tiên tri trong giận dữ của tướng dự bị Yitzhak Brick, nhà phê bình gay gắt nhất trong giới lãnh đạo quân đội những năm gần đây.

Tướng Brick đã nhiều lần cảnh báo rằng cuộc chiến tiếp theo sẽ diễn ra ở hậu phương Israel và rằng Tel Aviv không có khả năng đáp trả các cuộc tấn công bằng hàng nghìn rocket, và các lực lượng mặt đất không có khả năng chiến đấu.

Vị tướng cũng đề cập đến cuộc chiến trong tương lai với Hezbollah, lực lượng có hỏa lực vượt trội hơn nhiều nếu so với Hamas. So với nó, cuộc đối đầu hiện tại sẽ giống như một cuộc tập trận trước khi cuộc chiến thực sự - và kết quả không hề tốt.

Vòm Sắt đã đánh chặn được phần lớn rocket, cứu sống nhiều người, nhưng gặp khó khăn khi phải hứng chịu những đợt khai hỏa tập trung, làm "bão hòa" hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel.

Hậu phương của Israel trước đây chưa bao giờ bị thiệt hại bởi lượng rocket nhiều như hiện tại.

Thành phố Ashkelon đã trở thành một thị trấn ma, và những ngôi nhà không được bảo vệ đều tan hoàng.

Tất cả điều này giảm dần khi đối mặt với khả năng của Hezbollah.

Trước những thành tích ít ỏi này, tốt hơn là ông Netanyahu nên dừng lại ngay lập tức, và ít nhất là ghi điểm nhỏ trước ông Biden, người đang yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức.

Sẽ không có ích gì nếu tiếp tục tấn công bãi cát ở Gaza và làm gián đoạn cuộc sống ở miền nam và trung tâm đất nước. Có vẻ như cuộc cải tổ quân đội có thể sẽ phải chờ đợi cho tới khi một ban lãnh đạo khác tiếp quản Israel.