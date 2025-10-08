Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters.

Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda, trao đổi về khả năng đương kim Tổng thống Mỹ ông Donald Trump chuyển giao tên lửa hành trình siêu thanh Tomahawk cho Ukraine và mức độ nguy hiểm thực sự của loại vũ khí này.

Hình thức chuyển giao và khả năng triển khai

Ông Leonkov nhấn mạnh còn mơ hồ về dạng thức mà ông Trump dự định chuyển Tomahawk tới Kiev. Ông cho biết vấn đề nằm ở chỗ Tomahawk phần lớn là hệ thống đóng trên biển.

“Tức là nó cần được chuyển cùng với một con tàu nào đó. Người Mỹ có 1 hoặc 2 bệ phóng Typhon đặt trên đất liền. Đây là hệ thống mới nhất, mà chính người Mỹ trân trọng, và họ dự định triển khai trước ở Mỹ. Ở châu Âu, họ chỉ bắt đầu đặt hoặc xây dựng các vị trí này năm 2026,” ông nói.

Tomahawk ban đầu được chế tạo như vũ khí tấn công — tầm bay từ 1.500 km đến 2.500 km, mục đích chính là tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn từ biển vào các mục tiêu. Trong các cuộc xung đột, chúng được sử dụng để gây thiệt hại lớn cho đối phương — phá hủy hệ thống phòng không, tấn công các trung tâm hạ tầng dân sự và quân sự quan trọng.

Vấn đề đầu đạn và lực lượng mang phóng

Trước khi ký kết hiệp ước về tên lửa tầm ngắn và tầm trung, Tomahawk từng mang đầu đạn nhiệt hạch. Hiện có thông tin cho rằng, sau khi hiệp ước này chấm dứt, Mỹ có kế hoạch trang bị lại Tomahawk phiên bản biển với đầu đạn hạt nhân, ông Leonkov cho biết.

Theo các chuyên gia mà ông dẫn lại, tên lửa trên các tàu lớp Arleigh Burke và tàu ngầm lớp Ohio có thể đã mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Tomahawk phóng từ trên biển.

Hiệu quả chiến đấu và năng lực phòng không

Bất chấp nhiều lời đồn đoán xung quanh Tomahawk, ông Leonkov lưu ý không nên quá sợ hãi vì “chúng đã bị hệ thống phòng không kiểu Xô-viết bắn hạ thành công hơn 30 năm qua.”

Ông nêu ví dụ: Tomahawk đầu tiên bị bắn rơi năm 1991 bởi hệ thống tên lửa phòng không Osa trong biên chế quân đội Iraq. “Tên lửa từng bị bắn hạ trong nhiều cuộc xung đột: ở Nam Tư, ở Syria. Lần gần nhất vào năm 2018 nó bị bắn hạ bởi các tổ hợp Buk M1 và Tor M1.

Ông Leonkov giải thích Tomahawk là loại tên lửa bay với tốc độ cận âm, bay ở độ cao cực thấp (từ 5-50 mét), nhưng hệ thống phòng không Nga vẫn có khả năng phát hiện và tiêu diệt chúng.

Hệ quả chính trị, khả năng leo thang quân sự

Ông Leonkov cảnh báo việc sử dụng Tomahawk nhằm vào Nga sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với toàn thế giới.

Ông dẫn phát biểu của Tổng thống Putin tại một cuộc họp Câu lạc bộ Valdai: theo đó, việc sử dụng Tomahawk là không thể thực hiện nếu thiếu phía Mỹ — không có họ thì không có chỉ định mục tiêu, bảo trì và các hỗ trợ cần thiết.

“Nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ ngay lập tức dẫn tới hủy hoại quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ. Đây là ngôn ngữ ngoại giao, nhưng trong ngôn ngữ quân sự-kỹ thuật nghe ngắn gọn hơn — đó là casus belli. Tức là, một lý do để bắt đầu chiến sự,” ông Leonkov kết luận.

Từ đầu đến cuối cuộc phỏng vấn, ông Leonkov kiên định quan điểm rằng, dù Tomahawk có thể gây sát thương đáng kể, lịch sử cho thấy chúng không phải là vũ khí bất khả chiến bại và việc triển khai hoặc sử dụng chúng chống Nga sẽ kéo theo hậu quả chính trị-quân sự sâu rộng.