Những kết quả liên quan đã được công bố trên trang web chính thức của Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA).

Như vậy Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki đã phát triển và thử nghiệm một nguyên mẫu tên lửa hành trình, mà giới truyền thông gọi là "Tomahawk của Nhật Bản".

Ý tưởng chính của dự án là tạo ra một nền tảng đa năng có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau - đặc biệt là các đầu đạn phân mảnh có sức nổ mạnh để phá hủy tàu thuyền và mục tiêu trên mặt đất, cũng như được trang bị nhiều hệ thống dẫn đường đa dạng.

Ngoài ra còn có các tùy chọn để lắp đặt hệ thống tác chiến điện tử và gây nhiễu, thiết bị trinh sát, cũng như đầu đạn đặc biệt để phá hủy hầm trú ẩn và sở chỉ huy được bảo vệ.

Nguyên mẫu tên lửa hành trình phòng thủ đảo của Kawasaki.

Động cơ đẩy của tên lửa sẽ là loại phản lực cánh quạt XKJ-301-1 (KJ-301), mang lại tầm bắn hơn 1.000 km. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa mới sẽ có tầm bắn gấp đôi so với các tên lửa 12SSM-ER hiện có. Điều này cho phép nó tấn công mục tiêu ở cự ly từ 1.500 đến 2.500 km.

Kawasaki lần đầu tiên giới thiệu mẫu KJ-301 vào cuối năm 2024. Với tổng chiều dài 950 mm và đường kính 350 mm, khối lượng khô của động cơ chỉ là 90 kg. Mặc dù trọng lượng nhẹ, động cơ tạo ra lực đẩy 365 kgf, tương đương khoảng 3,58 kN. Những đặc tính này giúp tên lửa đạt được tốc độ cận âm cao.

Một trong những cải tiến đáng chú ý là việc sử dụng một chương trình tích hợp mới để thực hiện các thao tác phòng thủ chống tên lửa.

Động cơ phản lực cánh quạt KJ-300.

Theo đại diện của Kawasaki, điều này sẽ giúp tăng khả năng sống sót của tên lửa ở tầm bắn của các hệ thống phòng thủ tầm gần trang bị cho tàu chiến, tức là các hệ thống pháo phòng không như Phalanx của Mỹ hoặc AK-630 của Nga.

Điều đáng chú ý là bất chấp những nỗ lực đã được thực hiện, tên lửa được trình diễn sẽ không vào biên chế Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, như đại diện công ty đã nhiều lần khẳng định.

Đồng thời, dự án này sẽ đóng vai trò là mô hình trình diễn các công nghệ sẽ được sử dụng sau này trong việc chế tạo một loại tên lửa hành trình mới mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định mua - như một lựa chọn thay thế tiềm năng cho tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Ngoài ra, công ty cũng trình diễn việc thử nghiệm một tên lửa được lắp đặt bộ tăng tốc để triển khai từ bệ phóng thẳng đứng.

Nguyên mẫu tên lửa hành trình phòng thủ đảo của Kawasaki, được trang bị bộ phận đẩy thẳng đứng.

Đồng thời cần lưu ý rằng kể từ cuối năm 2024, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu quá trình phát triển một loại tên lửa hành trình mới, như một lựa chọn thay thế trong nước cho tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Ngày hoàn thành chính xác của dự án vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ rơi vào khoảng năm 2030 đến 2033.

Trong tương lai, tên lửa mới này sẽ được sử dụng song song với loại 12SSM-ER đã được đưa vào biên chế, hiện đang trang bị cho các đơn vị chống hạm trên đất liền, và cũng đang được mua để trang bị cho tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu và tuần tra.

Tên lửa của Kawasaki sẽ đáp ứng nhu cầu của cả 3 quân chủng thuộc lực lượng vũ trang cùng một lúc, đảm bảo sự thống nhất về vũ khí và mở rộng khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa.