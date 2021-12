"Con đường trở lại của Hoài Linh cũng dễ chứ không khó. Hoài Linh vẫn còn tất cả"

Danh hài Hoài Linh đã chính thức được pháp luật minh oan trong vụ chậm giải ngân tiền từ thiện miền Trung bão lụt.



Theo đó, ngày 22/12, Công an TP.HCM đã thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ TP.HCM). có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có dấu hiệu phạm tội. Do vậy, Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11. Ngày 30/11, Viện KSND TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật.

Nghệ sĩ Hoài Linh chính thức được pháp luật giải oan vụ chậm giải ngân 14 tỉ tiền từ thiện.

Trước thông tin này, ca sĩ Long Nhật bày tỏ niềm vui mừng nhưng cũng chạnh lòng và tủi thân cho danh hài Hoài Linh. "Tôi với Hoài Linh, tình cảm chẳng khác gì anh em ruột, đương nhiên là tôi vui mừng mà thương quá, chảy nước mắt vì tủi thân cho Hoài Linh".

Nam ca sĩ gốc Huế cũng tin rằng, con đường trở lại làm nghề của NSƯT Hoài Linh sẽ không nhiều trở ngại.

Cụ thể, Long Nhật nói: "Lúc trời mưa, đoàn tan xác, nghĩ sẽ cuốn đồ đi về thôi. 1 tiếng sau, trăng sao vằng vặc, lại vui như Tết, nghệ sĩ lại trang điểm, lên đèn diễn bình thường. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mây đen tan rồi thì trăng sao lên thôi. Mùa xuân về trên mọi lối.

Chuyện của Hoài Linh làm tôi nhớ tới ca từ trong bài hát Đi trong chiều tình yêu: "Ta đi trong nỗi nhọc nhằn, qua bao tháng ngày chờ đợi. Cho dù mưa tuôn bão nổi, rồi sẽ dần tan êm êm…".

Tôi nghĩ con đường trở lại của Hoài Linh cũng dễ chứ không khó. Tôi nghe nói một bộ phim điện ảnh mà Hoài Linh tham gia, sắp ra mắt khán giả. Vậy là vui rồi".

Long Nhật vui mừng tới chảy nước mắt khi nhận tin nghệ sĩ Hoài Linh được minh oan vụ từ thiện. Anh cũng chia sẻ, sau cơn mưa trời lại sáng. Giờ là lúc mọi người đón sự trở lại của danh hài Hoài Linh với sự cống hiến gấp đôi, gấp 3 lần.

Nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Long Nhật trong tiệc sinh nhật Hoài Lâm năm 2014.

Bày tỏ quan điểm về việc cộng đồng mạng vẫn tranh cãi nảy lửa ngay cả khi công an và viện kiểm sát đã công bố kết quả điều tra, Long Nhật nói: "Người thương thì vẫn thương mà người không tin thì có nói thế nào họ cũng vậy thôi. Công an đã vào cuộc, viện kiểm sát đã đưa ra kết luận mà còn tranh luận gì nữa.

Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Hoài Linh vẫn còn, tất cả những người yêu thương vẫn còn đây, họ sẽ bù đắp hết cho sự ngã xuống của Phi Nhung, Ngô Quốc Linh và những nghệ sĩ khác. Họ sẽ làm gấp đôi, gấp 3 lần để mọi người thấy.

Tất nhiên, nhân vô thập toàn. Có những lúc xử lý không khéo léo. Đúng ra phải nói ngay, ung thư cũng được, Covid cũng được nhưng phải nói từ đầu, đừng giấu.

Từ xưa đến giờ, nghệ sĩ hay bị lo sợ người đời thấy mình ốm đau, xấu xí… rồi cứ trượt dài, giấu chuyện này, giấu chuyện kia nên mới bị hiểu lầm nhiều thứ.

Nhưng giờ, mọi việc sáng tỏ rồi, được minh oan rồi, bệnh của Hoài Linh, uống thuốc cũng khống chế được rồi và Tết cũng đã đến rồi. Tất cả là ơn Tổ nghiệp dẫn dắt. Dẫu còn những anti fan chửi rủa nhưng công chúng tinh tường, sáng suốt và nhân hậu lắm. Họ vẫn nhìn thấy những điều tốt đẹp mình làm".

