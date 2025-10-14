Tôi năm nay 31 tuổi, làm kỹ sư công nghệ thông tin tại một công ty tư nhân, thu nhập tầm 20 - 25 triệu đồng mỗi tháng, không cao nhưng chẳng đến nỗi túng thiếu. Được gia đình hỗ trợ một phần, tôi mua trả góp căn hộ chung cư nhỏ, dự định trả hết nợ trong 10 năm.

Bạn gái tôi 26 tuổi, hai đứa yêu nhau đã được 2 năm. Thấy tình cảm và công việc nhà cửa đều đã ổn định, tôi muốn kết hôn, nhưng khi đề cập chuyện này với bạn gái thì cô ấy bảo: “Bọn mình còn trẻ, cứ yêu đi, nói đến cưới xin làm gì sớm”. Tôi nhắc rằng tuổi của cả hai đều không phải quá nhỏ để kết hôn, nhưng bạn gái gạt đi: “Em là con gái còn không sốt ruột, anh sốt ruột cái gì”.

Và khi tôi vẫn cố thuyết phục thì cô ấy nói thẳng: “Bây giờ chưa cưới được, lương anh và em đều thấp quá, thời bây giờ lương dưới 30 triệu thì đừng nghĩ tới cưới vợ. Cưới về rồi còn sinh con đẻ cái, thu nhập như thế nuôi con kiểu gì”.

Tôi sững sờ rồi hụt hẫng. Tôi biết thu nhập của mình không cao nhưng cũng không đáng phải tự ti. Tôi biết nhiều anh chị đã ở tuổi U40, có vài đứa con mà thu nhập cũng chỉ như mình và họ vẫn hạnh phúc. Nhưng bạn gái tôi nói, cô ấy không thể sống khổ như các mẹ, các chị 7x, 8x được.

(Ành minh họa: AI)

Cuộc sống dậy từ 5h và quần quật đến 23h để chu toàn chuyện nhà cửa, con cái, chắt bóp từng đồng trong số thu nhập dưới 20 triệu để nuôi 2 đứa con ăn học, mang hộp cơm tự nấu đi ăn trưa để tiết kiệm tiền, thèm ly trà sữa không dám uống, đi qua shop thấy cái váy đẹp cũng phải nhịn không dám mua..., đó không phải là cuộc sống cô ấy mong muốn.

“Sống như vậy em không thấy hạnh phúc. Em muốn kể cả có chồng con thì vẫn phải được ăn ngon mặc đẹp, được đi du lịch, lúc nào lười hoặc thèm đồ ngon thì không cần nấu mà ra hàng hoặc đặt đồ mang về. Thu nhập của anh và em bây giờ chỉ đủ cho cuộc sống độc thân thôi, nên là mình cứ yêu đương thôi đã”, bạn gái tôi “chốt hạ”.

Tôi buồn nhưng biết cô ấy không sai, vì nhiều người trẻ bây giờ cũng nghĩ như vậy. Cậu em họ 24 tuổi của tôi còn phát biểu rằng “chưa kiếm được 100 triệu đồng chưa lấy vợ, còn nếu cả đời mức lương chỉ phọt phẹt 30 củ như bây giờ thì khỏi cần lấy vợ”.

Ngày càng nhiều người trẻ chọn sống độc thân lâu dài, thậm chí không kết hôn vì cho rằng chưa đủ điều kiện để lập gia đình. Điều kiện ở đây là xét về vật chất, phải có nhà, có ô tô, có thu nhập đủ để tổ vài chuyến du lịch mỗi năm, cùng với tài khoản tiết kiệm kha khá. Nhiều chàng trai, cô gái nói rằng không có những thứ đó thì dù tình cảm sâu đậm cũng không dám đi đến hôn nhân/

Thế hệ của bạn gái chỉ kém tôi dăm tuổi nhưng tiêu chuẩn về chất lượng sống rất cao trong khi cảm nhận về sự cần thiết của hôn nhân lại thấp hơn nhiều, thậm chí chuyện cưới xin ngày càng bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.

Một người bạn tôi, lương khoảng 25 triệu đồng/tháng, từng chia sẻ rằng khi ngỏ lời với bạn gái, cô ấy bảo: “Em lấy anh rồi, sinh con ra thì làm sao cho con học trường quốc tế? Đi đẻ mà không vào được bệnh viện quốc tế thì ai chăm? Ở nhà thuê thì sao nuôi con nổi?”. Chỉ với vài câu hỏi ấy, giấc mơ gia đình tan thành mây khói.

Khi xã hội hiện đại dạy chúng ta tiêu tiền nhiều hơn, sống gấp hơn, khiến việc lập gia đình dần trở thành một thứ xa xỉ. Thanh niên bây giờ thích độc lập, thích tự do “hưởng thụ tuổi trẻ” hơn là vào khuôn khổ của gia đình – nơi phải san sẻ trách nhiệm, hy sinh một phần bản thân.

Trong mắt các bạn trẻ ngày nay, hôn nhân là khoản đầu tư tài chính khổng lồ. Mỗi đứa trẻ sinh ra đi kèm với hàng tỷ đồng chi phí y tế, giáo dục, ăn ở, vui chơi. Chi phí đám cưới không chỉ là tiệc cưới sang trọng mà những thứ “đính kèm” cũng tốn kém khủng khiếp: Tuần trăng mật ở trời Tây, ảnh cưới nghệ thuật như phim điện ảnh. Khi những thứ đó bị đẩy lên thành “chuẩn sống” thì rõ ràng mức lương 20-25 triệu đồng trở nên quá thảm.

Nhưng nếu chỉ xét về điều kiện vật chất thì có quá thực dụng và nghèo nàn về mặt tinh thần không? Ai mà không muốn mức sống cao, nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có những chuyến du lịch sang chảnh hay sự thỏa mãn vì ăn ngon mặc đẹp, dùng đồ xa xỉ! Rồi sẽ có lúc người ta cảm thấy trống rỗng, nhạt nhẽo khi quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, mà thiếu đi sự ấm áp của một mái gia đình riêng do chính mình tạo dựng, thiếu đi người bạn đời luôn nắm tay cả lúc vui, buồn.

Nhưng nếu ai cũng đợi khi mình thật giàu mới nghĩ đến chuyện kết hôn thì e rằng khi đủ điều kiện vật chất, chúng ta lại không tìm được người để cùng đi.

Tôi và bạn gái đã tạm dừng để mỗi người suy nghĩ lại. Tôi hy vọng cô ấy hiểu ra hạnh phúc là quá trình cùng cố gắng, không phải điều kiện sẵn có.