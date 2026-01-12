Lương hưu 6,8 triệu đồng/tháng

Năm nay tôi 57 tuổi, mức lương hưu hằng tháng chỉ vỏn vẹn 6,8 triệu đồng.

Khi còn trẻ, tôi hầu như không đi làm và cũng không tham gia đóng bảo hiểm hưu trí. Sau khi sinh đôi 2 con gái, chồng tôi thương vợ vừa phải đi làm vừa chăm con vất vả nên chủ động đề nghị tôi ở nhà chăm lo gia đình. Thế là tôi trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

Gia cảnh khi ấy cũng không dư dả gì, nhưng có chồng yêu thương, con cái ngoan ngoãn, khiến tôi cảm thấy cuộc sống giản dị mà đủ đầy. Nhưng đời người khó lường. Năm tôi 40 tuổi, chồng bất ngờ qua đời vì bạo bệnh. Khi ấy, 2 con gái vẫn đang học cấp 3. Để kiếm thêm thu nhập, lo cho các con tiếp tục việc học, tôi bèn nhờ người quen giới thiệu, xin vào làm tại 1 nhà máy tư nhân.

Từ 1 người quen với việc bếp núc, tôi bước vào guồng quay làm việc 12 tiếng mỗi ngày, mức lương khoảng hơn 15 triệu đồng/tháng. Dù ngày nào cũng nhức mỏi, nhưng nhờ có khoản thu nhập này, việc học hành và sinh hoạt của các con gái mới được bảo đảm.

Nhà máy lại có đóng bảo hiểm xã hội, chỉ cần tôi làm đến 55 tuổi là có thể nhận lương hưu. Chính điều đó đã trở thành động lực để tôi tiếp tục làm việc.

Quyết định nghỉ hưu sớm

Cuộc sống công xưởng không hề dễ dàng. Tôi vốn đã quen với nhịp sống gia đình, nhanh chóng kiệt quệ vì lao động cường độ cao. Có những lúc mệt đến mức chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc hai con gái đang cố gắng học hành, tôi lại thấy mọi hy sinh đều xứng đáng.

Đến năm 55 tuổi, tôi chính thức nghỉ hưu, bắt đầu cuộc sống dựa vào khoản lương hưu 6,8 triệu đồng/tháng. Trước những lời khuyên nên tiếp tục đi làm để tăng thu nhập, tôi dứt khoát từ chối. Tôi hiểu rõ cơ thể mình: “Sức khỏe đã bị bào mòn, nếu cố làm thêm, cái giá phải trả có khi còn lớn hơn số tiền kiếm được”.

Ngay khi nghỉ hưu, tôi lập cho mình 1 kế hoạch chi tiêu chi tiết và nghiêm ngặt. Với 6,8 triệu đồng mỗi tháng, tôi chia đều thành 4 phần:1,7 triệu cho ăn uống; 1,7 triệu cho tiền điện nước gas và phí quản lý; 1,7 triệu để mua đồ dùng sinh hoạt và phần còn lại đem gửi tiết kiệm. Nhờ cách phân bổ rõ ràng này, cuộc sống của tôi không những không túng thiếu mà còn khá thong dong.

Phần 1: Chi cho ăn uống

Tôi sống ở miền Nam, trong 1 căn hộ cũ trên tầng cao nhất. Nhờ vậy mà tôi có thể tận dụng sân thượng để trồng rau. Miền Nam khí hậu thuận lợi, quanh năm tôi đều có rau ăn, từ cải đến rau muống, cà chua, hành lá.

Nhờ vậy, tiền ăn chủ yếu tiêu cho thịt cá, mỗi tháng 1,7 triệu khá dư dả. Có tháng tôi còn không tiêu hết số tiền này, phần dư ra sẽ bỏ vào khoản tiền dự phòng cho chi tiêu linh hoạt.

Phần 2: Các khoản sinh hoạt cố định

Nhà của tôi là nhà cũ nên phí quản lý rất thấp, chỉ hơn 300.000 đồng/tháng. Tiền điện nước và gas cũng không nhiều. Vào mùa hè, khi cần bật điều hòa, chi phí có tăng lên nhưng cũng không vượt quá 750.000 đồng.

Chi phí liên lạc thì đã được các con mua cho gói cước gia đình nên khoản này gần như không phải chi.

Phần 3: Khoản chi cho đồ dùng sinh hoạt hằng ngày

Đồ dùng sinh hoạt như giấy vệ sinh, nước giặt, dầu gội… tôi thường tranh thủ mua khi siêu thị có khuyến mãi để tích trữ.

Từ khi nghỉ hưu, tôi không còn chạy theo những mẫu quần áo mới. Đồ cũ mặc vẫn thoải mái, lại thân thiện với môi trường. Theo tôi, thay vì tiêu tiền cho những thứ chỉ để “người khác nhìn”, chi bằng dùng số tiền đó mua thực phẩm bổ dưỡng, ăn vào cơ thể mới thực sự thiết thực.

Ít mua quần áo mới giúp tôi có dư tiền bạc hơn hẳn. Mỗi ngày tôi ăn uống đầy đủ, ở nhà xem tivi hoặc đi tản bộ, lâu lâu thì đi xem phim. Ngoài ra, tôi còn mua sách về đọc, cuộc sống trôi qua rất thư thả. Tôi còn dự định học trồng hoa để căn nhà thêm xinh đẹp.

Phần 4: Khoản tiết kiệm

Mỗi tháng tôi sẽ gửi tiết kiệm 1,7 triệu đồng, tính ra 1 năm cũng được 20 triệu. Dù số tiền này không nhiều nhưng lâu ngày cũng được 1 khoản kha khá, giúp tôi an tâm dưỡng già.

Không ít người có lương hưu cao hơn tôi nhiều nhưng vẫn than thở không đủ sống. Theo tôi, nguyên nhân là vì thiếu kế hoạch chi tiêu hợp lý. Ăn không làm người ta nghèo, mặc cũng không làm người ta nghèo, chỉ có không biết tính toán mới nghèo cả đời. Sống, quan trọng nhất là biết lượng sức mình, tiêu tiền đúng chỗ. Dù lương hưu ít ỏi, nhưng chỉ cần biết sắp xếp, vẫn có thể sống an yên.

