Tóc Tiên, Chi Pu "chặt đẹp" cả dàn sao Hàn, nhìn đâu cũng thấy đường cong săn chắc nhờ có loạt "vũ khí" không cần e dè ăn uống

Tóc Tiên và Chi Pu là những ca sĩ mới đây chiếm trọn sự chú ý tại sân khấu D-2 WATERBOMB HOCHIMINH với visual "đỉnh chóp", thân hình săn chắc và những bước nhảy bùng nổ năng lượng. Trong làn nước và ánh đèn rực rỡ, 2 nữ ca sĩ ghi điểm bởi body quyến rũ, thần thái cuốn hút không thua kém bất kỳ idol K-pop nào. Cộng đồng mạng xôn xao vì độ "cháy" của họ, nhưng điều khiến nhiều chị em tò mò nhất chính là: Làm sao để giữ được đường cong thắt đáy lưng ong mà vẫn khỏe mạnh, không kham khổ?

Hóa ra, để sở hữu vóc dáng hút mắt như vậy, Tóc Tiên và Chi Pu có những "vũ khí" riêng, nhưng điểm chung là đều dựa trên nền tảng khoa học và lối sống lành mạnh, hoàn toàn không phải ép cân cực đoan hay nhịn ăn tiêu cực.

Tóc Tiên

1. Chạy bộ

Tóc Tiên nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ, cá tính và một trong những bí quyết giữ dáng của cô là chạy bộ mỗi ngày. Chạy bộ đã được nhiều nghiên cứu chứng minh giúp đốt năng lượng hiệu quả, cải thiện chức năng tim - phổi, đặc biệt giảm mỡ nội tạng, loại mỡ nguy hiểm nằm sâu trong ổ bụng.

Theo Mayo Clinic, chạy bộ ở cường độ vừa phải 30 - 45 phút giúp cơ thể chuyển sang trạng thái đốt mỡ sau khoảng 20 phút vận động. Nhờ đó, eo thon hơn một cách tự nhiên, không cần nhịn ăn kham khổ.

2. Massage muối và bã cà phê

Tóc Tiên còn có một mẹo rất đơn giản nhưng hiệu quả: Xoa bóp vùng bụng với muối và bã cà phê. Dù không có tác dụng "đốt mỡ" trực tiếp (vì mỡ chỉ giảm khi tiêu hao năng lượng nhiều hơn nạp vào), nhưng khoa học cho thấy:

- Muối ấm giúp kích thích tuần hoàn máu dưới da, hạn chế tình trạng giữ nước khiến bụng trông phình to.

- Caffeine trong cà phê được chứng minh có tác dụng làm săn da, cải thiện độ đàn hồi, tạm thời giúp vùng bụng "gọn" hơn nhờ co mạch và tăng lưu thông máu.

- Kết hợp massage hàng ngày, hiệu ứng săn chắc, mượt da sẽ rất rõ, giúp vòng eo nhìn mảnh và gọn hơn khi lên sân khấu.

Chi Pu

1. Boxing

Boxing là bộ môn Chi Pu theo đuổi đều đặn nhiều năm. Đây là bài tập cường độ cao (HIIT), giúp:

- Đốt 600 - 800 kcal/giờ (tùy cường độ).

- Siết cơ bụng - vai - tay rõ nét.

- Tăng sức bền và khả năng kiểm soát cơ thể.

Nhiều nghiên cứu trên Tạp chí Strength & Conditioning Journal cho thấy, boxing kích hoạt nhóm cơ core mạnh mẽ, nhờ đó vòng eo tự nhiên sẽ săn và gọn hơn, không cần ép cân.

2. Pole Dance

Chi Pu còn gây ấn tượng với Pole Dance (múa cột). Môn này đòi hỏi sức mạnh tay, vai, bụng và độ linh hoạt cao. Chính sự kết hợp toàn thân này giúp:

- Đốt mỡ toàn diện.

- Tăng cơ mông - eo - đùi.

- Cải thiện độ mở hông, tạo dáng chữ S rõ nét.

Theo nghiên cứu của International Journal of Exercise Science, múa cột có thể tiêu hao năng lượng tương đương tập gym cường độ cao, đồng thời cải thiện đáng kể tư thế, giúp vòng eo thắt và phần lưng mềm mại có đường cong hơn.

Không khó hiểu khi Chi Pu luôn xuất hiện với body nuột, dáng S-line mềm mại đúng chuẩn "idol Hàn".

Bí quyết chung của cả Tóc Tiên và Chi Pu: Giảm tinh bột xấu - hạn chế dầu mỡ - tập gym + nhảy hiện đại

Cả hai nữ ca sĩ đều ưu tiên chế độ ăn:

- Giảm tinh bột tinh luyện (cơm trắng, bánh mì trắng).

- Hạn chế đồ chiên rán, đồ nhiều dầu.

- Giảm muối, đường, gia vị đậm.

- Tăng rau xanh - đạm - chất béo tốt.

Đây là chế độ thường thấy ở những người luyện tập chuyên nghiệp. Theo Harvard School of Public Health, giảm tinh bột tinh luyện giúp hạn chế đường huyết dao động, giảm tích mỡ bụng và duy trì năng lượng ổn định cả ngày.

Đặc biệt, họ không nhịn ăn, mà ăn đủ - ăn đúng - ăn sạch.

Ngoài các bộ môn đặc trưng, cả hai đều tập gym kết hợp nhảy hiện đại. Nhảy là bài tập giúp đốt mỡ nhanh, cải thiện nhịp tim, tăng độ linh hoạt và làm vòng eo mềm, lưng cong tự nhiên. Gym giúp siết cơ - dựng form - nâng vòng 3, tạo đường cong quyến rũ.

Nền tảng vận động đều đặn này là lý do cả Tóc Tiên lẫn Chi Pu luôn giữ được body săn, không trữ mỡ, không chảy xệ dù lịch diễn, tập luyện căng thẳng.

Vậy là không cần ăn kiêng cực đoan, chỉ cần lựa chọn đúng "vũ khí", Tóc Tiên hay Chi Pu đều có thể "chặt đẹp" dàn idol Hàn trên sân khấu WATERBOMB!

