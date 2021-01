Toàn văn thông điệp kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Trump: "Phong trào của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu"

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý độc giả nội dung toàn văn của bài phát biểu này.



Những đồng bào Mỹ của tôi: Bốn năm trước, chúng tôi đã phát động một nỗ lực to lớn trên quy mô toàn quốc để tái thiết đất nước, đổi mới tinh thần đất nước, và khôi phục lòng trung thành của chính phủ đối với nhân dân. Nói ngắn gọn là, chúng tôi đã bắt đầu sứ mệnh làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại - cho tất cả các công dân Mỹ.

Vào thời điểm nhiệm kỳ của tôi sắp kết thúc - với cương vị là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ - tôi thực sự tự hào về những điều chúng ta đã cùng nhau đạt được. Chúng tôi đã thực hiện những mục tiêu của mình khi đến đây - và nhiều hơn thế nữa.

Tuần này, một chính quyền mới sẽ chính thức nhậm chức, và chúng tôi cầu mong họ sẽ thành công trong việc duy trì sự an toàn và thịnh vượng của nước Mỹ. Chúng tôi xin gửi đến họ lời chúc tốt đẹp nhất, cùng với đó là lời chúc may mắn - một điều rất quan trọng.

Tôi xin được bắt đầu bài phát biểu của mình với lời cảm ơn một số nhân vật tuyệt vời đã giúp chúng tôi thực hiện hành trình đáng nhớ này.

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tình yêu và sự ủng hộ của Đệ nhất Phu nhân tuyệt vời của chúng ta, Melania. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến con gái Ivanka, con rể Jared, và Barron, Don, Eric, Tiffany, và Lara. Các con đã mang ánh sáng và niềm vui đến cho cuộc đời của cha.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Phó Tổng thống Mike Pence, phu nhân Karen, và toàn thể gia đình của Phó Tổng thống Pence.

Cảm ơn Chánh văn phòng của tôi, Mark Meadows; các nhân viên tận tụy của Nhà Trắng và Nội các; và tất cả những người tuyệt vời trong chính quyền của chúng tôi - những người đã dành hết trái tim và tâm trí của họ để chiến đấu cho nước Mỹ.

Tôi cũng muốn cảm ơn một nhóm người thực sự đặc biệt: Đó là Cơ quan Mật vụ Mỹ. Tôi và gia đình sẽ mãi mãi mang ơn các anh. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người trong Văn phòng Quân sự Nhà Trắng, các đội của Lực lượng Thủy quân Lục chiến và Lực lượng Không quân Một, mọi thành viên của Lực lượng vũ trang, cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các địa phương trên khắp đất nước của chúng ta.

Hơn hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người dân Mỹ. Được phụng sự các bạn trên tư cách Tổng thống là một vinh dự không lời nào diễn tả hết. Xin cảm ơn các bạn vì đặc ân này. Đối với tôi, đây thực sự là một đặc ân và vinh dự rất lớn lao.



Chúng ta không bao giờ được phép quên điều này: mặc dù người Mỹ sẽ luôn có những bất đồng riêng, nhưng chúng ta là quốc gia của những công dân tuyệt vời, tử tế, trung thành và yêu chuộng hòa bình - tất cả chúng ta đều mong muốn đất nước phát triển, thịnh vượng, thành công và tốt đẹp. Chúng ta thực sự là một quốc gia rất tuyệt vời.

Mọi người dân Mỹ đều kinh hoàng trước hành động tấn công nhằm vào Điện Capitol. Bạo lực chính trị là một đòn tấn công nhằm vào tất cả những gì người Mỹ trân trọng. Hành vi đó không bao giờ có thể được dung thứ.



Vào lúc này, hơn bao giờ hết, chúng ta cần đoàn kết và thống nhất xung quanh các giá trị chung và vượt lên trên chủ nghĩa đảng phái, tạo nên vận mệnh chung của đất nước.

Bốn năm trước, tôi đến Washington với tư cách là "người ngoài cuộc" duy nhất thực sự từng đắc cử tổng thống. Trước đó tôi chưa từng làm chính trị, mà tôi là một "người xây dựng" luôn nhìn vào những chân trời rộng mở và tưởng tượng ra những khả năng vô hạn. Tôi tranh cử Tổng thống vì tôi biết rằng vẫn còn rất nhiều "đỉnh núi" cao hơn đang chờ nước Mỹ chinh phục. Tôi biết rõ rằng tiềm năng của đất nước ta là vô hạn, miễn là chúng ta đặt nước Mỹ trước tiên.

Vì vậy, tôi đã bỏ lại cuộc sống trước đây của mình sau lưng và dấn thân vào một "đấu trường rất khó khăn", nhưng là một đấu trường có đủ mọi loại tiềm năng nếu chúng ta biết đương đầu đúng cách. Nước Mỹ đã cho tôi rất nhiều điều, và tôi muốn đền đáp lại bằng một điều gì đó.

Cùng với hàng triệu công dân yêu nước cần cù trên khắp đất nước này, chúng tôi đã xây dựng nên một phong trào chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng tôi cũng đã kiến thiết nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Điều đó chính là "Nước Mỹ Trước tiên", vì chúng ta đều muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Chúng tôi đã khôi phục nguyên tắc rằng một quốc gia tồn tại để phụng sự nhân dân. Chương trình nghị sự của chúng tôi không phải để phục vụ cánh hữu hay cánh tả, không phải thiên về đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, mà là về lợi ích của một quốc gia - tất cả đất nước.

Với sự ủng hộ và những lời nguyện cầu của người dân Mỹ, chúng tôi đã đạt được nhiều điều hơn tưởng tượng của bất cứ ai. Không ai nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó.

Chúng tôi đã thông qua gói cải cách và cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng tôi đã cắt giảm nhiều quy định ảnh hưởng đến việc làm hơn bất kỳ chính quyền nào từng làm trước đây.

Chúng tôi đã khắc phục các thỏa thuận thương mại có vấn đề, rút ​​khỏi Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu bất khả thi, đàm phán lại thỏa thuận một chiều với Hàn Quốc và thay thế NAFTA bằng thỏa thuận USMCA với Canada và Mexico đầy đột phá - thỏa thuận này đã rất thành công.



Một điều cũng rất quan trọng nữa, đó là chúng tôi đã áp đặt các mức thuế lịch sử và khổng lồ đối với Trung Quốc; sau đó đã đạt được một thỏa thuận mới với Trung Quốc. Nhưng khi chữ ký còn chưa ráo mực, nước Mỹ và toàn thế giới đã bị "virus Trung Quốc" tấn công. Quan hệ thương mại của hai nước đã thay đổi nhanh chóng, hàng tỷ tỷ USD đã đổ vào nước Mỹ, nhưng virus đã buộc chúng tôi phải rẽ sang hướng khác.

Cả thế giới phải hứng chịu, nhưng nước Mỹ làm tốt hơn nhiều quốc gia khác trong lĩnh vực kinh tế - nhờ vào nền kinh tế tuyệt vời mà chúng ta đã xây dựng. Nếu không có những nền móng và cơ sở, chúng ta sẽ không làm được điều này. Chúng ta sẽ không đạt được những kết quả tốt như vậy.

Chúng ta cũng đã khai mở các nguồn năng lượng và trở thành nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt tự nhiên số 1 thế giới tính đến nay. Nhờ có những chính sách này hỗ trợ, chúng tôi đã xây dựng được nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Chúng tôi đã tạo ra việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp của các nhóm người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á, phụ nữ - hầu hết tất cả mọi người - xuống mức thấp kỷ lục.

Thu nhập tăng vọt, tiền lương tăng vọt, Giấc mơ Mỹ được phục hồi và hàng triệu người đã thoát nghèo chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủ. Đó là một điều kỳ diệu. Thị trường chứng khoán lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, với 148 lần đạt đỉnh trên thị trường chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Chúng tôi cũng đã cải thiện chế độ hưu trí và lương hưu cho những công dân chăm chỉ trên khắp đất nước chúng ta. Quỹ bảo hiểm 401(k) đã tăng lên mức chưa từng có. Chúng tôi chưa bao giờ thấy những con số như vậy trước đây, và đó là cả trường và sau đại dịch.

Chúng tôi đã xây dựng lại cơ sở sản xuất của Mỹ, mở ra hàng nghìn nhà máy mới và mang cụm từ đẹp đẽ "Made in USA" - sản xuất tại Mỹ trở lại.

Để cải thiện cuộc sống cho các gia đình lao động, chúng tôi đã tăng gấp đôi khoản tín dụng thuế trẻ em và phê duyệt đề án mở rộng khoản tài trợ lớn nhất từ ​​trước đến nay cho việc chăm sóc và phát triển trẻ em. Chúng tôi đã kết hợp với thành phần tư nhân để đảm bảo các cam kết đào tạo hơn 16 triệu người lao động Mỹ cho những công việc của tương lai.

Thông điệp chia tay của Tổng thống Donald Trump

Khi đại dịch khủng khiếp tấn công đất nước của chúng ta, chúng ta đã sản xuất không chỉ một - mà đến hai loại vaccine với tốc độ kỷ lục, và còn có nhiều loại vaccine khác đang được phát triển nhanh chóng. Nhiều người từng nói rằng điều đó là bất khả thi, nhưng chúng tôi đã làm được. Họ gọi điều đó là một "phép màu y học", và đó chính xác là cụm từ họ đang nhắc đến hiện nay: "một phép màu y học".

Chính quyền khác sẽ phải mất đến 3, 4, 5 - thậm chí có thể lên đến 10 năm để phát triển một loại vaccine. Chúng tôi đã làm điều đó chỉ trong vỏn vẹn 9 tháng.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc cho mỗi sinh mạng bị dịch bệnh cướp đi, và chúng tôi xin thề sẽ quét sạch đại dịch khủng khiếp này một lần và mãi mãi.

Khi virus gây ra thiệt hại tàn khốc cho nền kinh tế thế giới, chúng tôi đã khởi động chiến dịch phục hồi kinh tế nhanh nhất từng thấy ở đất nước ta. Chúng tôi đã phê duyệt gói cứu trợ kinh tế gần 4.000 tỷ, giải cứu hoặc hỗ trợ hơn 50 triệu việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống một nửa. Đây là những con số chưa từng thấy ở nước ta.

Chúng tôi đã tạo ra các lựa chọn và sự minh bạch trong y tế - điều này đồng nghĩa với việc đối đầu với các hãng dược phẩm lớn theo nhiều cách, nhưng đặc biệt nhất là nỗ lực của chúng tôi để được bổ sung các điều khoản ưu đãi cho các quốc gia - điều này cho phép chúng tôi được bán giá thuốc theo toa thấp nhất ở bất cứ đâu trên thế giới.

Chúng tôi đã thông qua các đạo luật VA Choice, VA Accountability, Right to Try, và cải cách tư pháp hình sự mang tính bước ngoặt.

Chúng tôi đã bổ nhiệm 3 thẩm phán mới của Tòa án Tối cao Mỹ và gần 300 thẩm phán liên bang.

Trong nhiều năm, người dân Mỹ đã mong mỏi chính phủ bảo vệ biên giới quốc gia. Tôi rất vui mừng khi được thông báo rằng chúng tôi đã đáp ứng nguyện vọng này, và xây dựng được biên giới an toàn nhất trong lịch sử Mỹ. Chúng tôi đã cung cấp cho những người lính biên phòng dũng cảm và các sĩ quan ICE anh hùng của Mỹ những công cụ mà họ cần để làm tốt hơn công việc của mình so với trước đây, cũng như để thực thi luật pháp Mỹ và bảo vệ sự an toàn của nước Mỹ.

Chúng tôi tự hào trao lại cho chính quyền kế nhiệm những biện pháp bảo vệ an ninh biên giới mạnh mẽ nhất từng được áp dụng. Điều này bao gồm các thỏa thuận lịch sử với Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador, cùng với hơn 450 dặm tường biên giới vững chắc đã được hoàn thành.

Chúng tôi đã khôi phục sức mạnh của Mỹ ở trong nước và vị thế lãnh đạo của nước ta trên trường quốc tế. Sự tôn trọng của thế giới dành cho chúng ta đã được khôi phục. Xin đừng đánh mất lòng tôn trọng đó.

Chúng tôi đã đòi lại chủ quyền của nước Mỹ bằng cách lên tiếng cho chính mình tại Liên Hợp Quốc và rút khỏi các thỏa thuận toàn cầu một chiều không bao giờ có lợi cho nước Mỹ. Và các quốc gia NATO hiện đang trả nhiều hơn hàng trăm tỷ USD so với thời điểm tôi mới nhậm chức vài năm trước. Điều đó rất không công bằng. Chúng ta phải trả tiền cho thế giới. Giờ đây thế giới đang phải giúp đỡ chúng ta.

Và một điều có lẽ là quan trọng nhất, đó là với gần 3.000 tỷ USD, chúng ta đã hoàn tất việc tái thiết quân đội Mỹ - tất cả đều được sản xuất tại Mỹ. Chúng ta đã thành lập một nhánh mới trong Lực lượng Vũ trang Mỹ - lần đầu tiên trong vòng 75 năm qua: Đó là Lực lượng Không gian. Và mùa xuân năm ngoái, tôi đã đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, quan sát các phi hành gia Mỹ được đưa vào vũ trụ trên các tên lửa do Mỹ sản xuất - lần đầu tiên sau rất, rất nhiều năm qua.

Chúng tôi đã khôi phục các liên minh và kêu gọi các quốc gia trên thế giới đối đầu với Trung Quốc mạnh mẽ hơn trước đây.

Chúng tôi đã xóa sổ các thành trì của IS và tiêu diệt trùm khủng bố al Baghdadi. [...]

Chúng tôi đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Nhờ chính sách ngoại giao táo bạo và chủ nghĩa hiện thực có nguyên tắc, chúng tôi đã đạt được một loạt các thỏa thuận hòa bình lịch sử ở Trung Đông. Không ai nghĩ rằng những điều đó có thể xảy ra. Hiệp ước Abraham đã mở ra cánh cửa cho một tương lai hòa bình và hòa hợp, thay cho bạo lực và đổ máu. Đó là bình minh của một Trung Đông mới, và chúng tôi cũng đang đưa các binh sĩ Mỹ về nhà.

Tôi cảm thấy đặc biệt tự hào khi là Tổng thống Mỹ đầu tiên trong nhiều thập kỷ không phát động cuộc chiến tranh mới.



Trên hết, chúng tôi đã tái khẳng định tư tưởng thiêng liêng rằng ở Mỹ, chính phủ đáp ứng người dân. Ánh sáng soi đường của chúng tôi, Kim chỉ Nam của chúng tôi, niềm tin vững chắc của chúng tôi là chúng tôi ở đây để phụng sự các công dân cao quý của nước Mỹ. Bổn phận của chúng tôi không phải để phục vụ các lợi ích cá nhân, tổ chức, tập đoàn hoặc thực thể toàn cầu, mà là để phụng sự cho các công dân Mỹ, cho con cái của chúng ta và chính đất nước của chúng ta.

Trên cương vị Tổng thống, ưu tiên hàng đầu và điều tôi luôn bận tâm là lợi ích tốt nhất dành cho những người lao động Mỹ và các gia đình Mỹ. Tôi không tìm kiếm con đường dễ dàng nhất - trên thực tế, đây là nhiệm vụ khó khăn nhất. Tôi không tìm kiếm lối đi ít bị chỉ trích nhất. Tôi đã dấn thân vào những trận chiến khó nhằn, cam go nhất, đương đầu với những lựa chọn khó khăn nhất, vì đó là mục đích khi các bạn bỏ phiếu cho tôi. Nhu cầu của các bạn là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Tôi hy vọng điều này sẽ là di sản lớn nhất của chúng tôi: Cùng nhau, chúng tôi đã đưa người dân Mỹ trở lại vị trí lãnh đạo đất nước của chúng ta. Chúng tôi đã khôi phục lại chính phủ tự trị. Chúng tôi đã khôi phục tư tưởng rằng ở Mỹ, không ai bị lãng quên - vì tất cả mọi người đều quan trọng và mọi người đều có tiếng nói.

Chúng tôi đã đấu tranh cho nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng về phẩm giá, được đối xử bình đẳng và có quyền bình đẳng vì Đức Chúa trời tạo ra chúng ta bình đẳng. Mọi người đều có quyền được người khác đối xử tôn trọng, nói lên ý kiến của mình và được chính phủ của họ lắng nghe. Bạn trung thành với đất nước của mình, và chính quyền của tôi luôn trung thành với bạn.

Chúng tôi đã nỗ lực để xây dựng một đất nước mà mọi công dân đều có thể tìm được một công việc tốt để nuôi gia đình họ. Chúng tôi đã đấu tranh cho các cộng đồng và trường học để người dân Mỹ được an toàn, và mọi trẻ em đều được đi học. Chúng tôi đã thúc đẩy một nền văn hóa tôn trọng luật pháp, tôn vinh các anh hùng, lưu giữ lịch sử - nơi các công dân tuân thủ pháp luật không bao giờ bị coi thường. Người dân Mỹ nên cảm thấy hài lòng với tất cả những gì chúng ta đã đạt được cùng nhau. Điều này thật tuyệt vời.

Giờ đây, vào thời điểm chuẩn bị rời khỏi Nhà Trắng, tôi đã suy ngẫm về những nguy cơ đe dọa đến di sản kế thừa vô giá mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, Mỹ luôn phải đối mặt với những mối đe dọa và thách thức từ bên ngoài. Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt là việc đánh mất niềm tin vào chính mình - đánh mất niềm tin vào sự vĩ đại của đất nước.

Một quốc gia chỉ hùng mạnh khi có tinh thần mạnh mẽ. Chúng ta chỉ sôi nổi khi tinh thần chúng ta sôi nổi. Và chúng ta chỉ tràn đầy sinh khí khi trong trái tim của mỗi công dân đều ngập tràn niềm tin.

Không một quốc gia nào có thể phát triển lâu dài khi mất đi niềm tin vào các giá trị, lịch sử và anh hùng của chính mình - vì những điều này là nguồn gốc của sự đoàn kết và sức mạnh của chúng ta.



Một điều luôn giúp nước Mỹ vượt lên và chiến thắng trước những thách thức to lớn trong quá khứ là niềm tin không dao động, không hổ thẹn vào sự cao cả của đất nước và mục đích độc nhất của nó trong lịch sử. Chúng ta không bao giờ được đánh mất niềm tin này. Chúng ta không bao giờ được phép từ bỏ niềm tin vào nước Mỹ.

Chìa khóa cho sự vĩ đại của một quốc gia nằm ở việc duy trì và thấm nhuần bản sắc dân tộc chung. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần tập trung vào một điểm chung: di sản mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.

Trọng tâm của di sản này là niềm tin mạnh mẽ vào tự do ngôn luận, tự do phát biểu và tranh luận cởi mở. Nếu chúng ta quên mất con người và nguồn gốc của mình, thì chúng ta sẽ mở đường cho kiểm duyệt chính trị và "danh sách đen" ở Mỹ. Đây là điều tôi không thể tưởng tượng nổi. Việc cấm tranh luận tự do và cởi mở đã vi phạm các giá trị cốt lõi và truyền thống lâu đời nhất của chúng ta.

Ở Mỹ, chúng ta không nhất định phải tuân thủ tuyệt đối hoặc thực thi các quy tắc trừng phạt cứng nhắc về ngôn luận. Chúng ta không làm điều đó. Mỹ không phải là một quốc gia yếu hèn của những con người bị quy phục - những người cần được che chở và bảo vệ khỏi những người mà chúng ta không đồng tình. Đó không phải, và sẽ không bao giờ là con người của chúng ta.



Trong gần 250 năm qua, đúng trước mọi thử thách, người Mỹ luôn thể hiện lòng dũng cảm, sự tự tin và ý chí độc lập mãnh liệt. Đây là những đức tính kỳ diệu từng giúp hàng triệu người khai phá lục địa hoang dã và tạo ra một cuộc sống mới ở phương Tây vĩ đại. Cũng chính tình yêu sâu sắc đối với sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta đã tiếp sức cho các binh sĩ Mỹ chiến đấu và các phi hành gia Mỹ bay vào vũ trụ.



Khi tôi nghĩ về 4 năm qua, hình ảnh rõ nét nhất hiện lên trong tâm trí tôi là khi đoàn xe hộ tống của tôi đi trên đường, có hàng ngàn hàng vạn người chào đón. Họ cùng các thành viên trong gia đình đã ra ngoài đường lớn để chờ đợi đoàn xe của chúng tôi đi qua, họ tự hào vẫy lá quốc kỳ Mỹ vĩ đại. Tôi luôn thấy vô cùng cảm động trước cảnh tượng đó. Tôi biết rằng họ không chỉ muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho tôi, mà còn muốn thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Chúng ta là quốc gia cộng hòa của những công dân đáng tự hào, những con người được kết nối bằng một niềm tin chung rằng nước Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử. Chúng ta đã, đang và luôn luôn phải là một vùng đất của hy vọng, ánh sáng và vinh quang cho tất cả thế giới. Đây là di sản quý giá mà mọi thế hệ người dân Mỹ đều phải bảo vệ.

Trong 4 năm qua, tôi đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ đó. Từ hội trường ở Riyadh đến quảng trường ở Warsaw; từ tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc đến bục phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, từ Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh đến Núi Rushmore, tôi đã chiến đấu cho các bạn, cho gia đình của các bạn và cho đất nước của chúng ta. Trên tất cả, tôi đã chiến đấu vì nước Mỹ và tất cả những giá trị nước Mỹ đại diện: sự an toàn, mạnh mẽ, tự hào và tự do.

Vào thời khắc này, khi tôi chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới vào trưa ngày thứ Tư, tôi muốn các bạn biết rằng phong trào mà chúng tôi khởi xướng chỉ vừa mới bắt đầu. Chưa từng có điều gì tương tự trước đây. Niềm tin rằng một quốc gia phải phụng sự các công dân của mình sẽ không hề suy giảm - mà thay vào đó sẽ chỉ ngày càng lớn mạnh hơn.

Chỉ cần người dân Mỹ vẫn còn giữ trong mình tình yêu nước sâu sắc và nồng nàn, thì không có gì đất nước này không thể đạt được. Các cộng đồng của chúng ta sẽ phát triển lớn mạnh. Người dân của chúng ta sẽ giàu có. Các truyền thống của chúng ta sẽ được trân trọng. Niềm tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ. Và tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn bao giờ hết.

Tôi rời khỏi nơi oai nghiêm này với một trái tim hân hoan, trung thành, một tinh thần lạc quan và một niềm tin tuyệt đối rằng đối với đất nước của chúng ta và con cái của chúng ta, những điều tốt đẹp nhất còn đang chờ đợi ở phía trước.

Xin cảm ơn các bạn, và tạm biệt. Cầu Chúa phù hộ cho các bạn. Cầu chúa phù hộ cho nước Mỹ.

Ảnh: Reuters, AP, AFP, Getty