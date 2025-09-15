Lực lượng an ninh Ba Lan tại hiện trường chiếc UAV rơi hôm 10 tháng 9.

Nhà phân tích chính trị Petr Kolchin nói với Sputnik rằng trước đây, Ukraine đã có thể tạo ra "sự cường điệu trên phương tiện truyền thông từ hư không", do đó, một trò lừa bịp mới sẽ dễ dàng đối với các cơ quan tình báo Ukraine.

Theo Kolchin, hành động khiêu khích này tạo ra cái cớ mới để gia tăng áp lực lên Nga và tăng cường các biện pháp an ninh ở EU, bao gồm cả việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng làm nổi bật sự chia rẽ trong NATO: trong khi Mỹ cố gắng hành động như một người gìn giữ hòa bình, châu Âu dường như lại muốn kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine, Kolchin lưu ý.

Nhà phân tích cho rằng Ba Lan không muốn tiến hành một cuộc điều tra đúng đắn về vụ việc này để tránh phát hiện ra những sự thật bất tiện có thể làm suy yếu lập trường chống Nga do Brussels thúc đẩy.

Học giả Kolchin so sánh tình hình này với phản ứng của châu Âu trước vụ đánh bom Nord Stream — một trường hợp khác mà các quốc gia thành viên EU dường như không muốn giải quyết.

Câu chuyện về UAV bị cáo buộc từ Nga xâm phạm không phận thành viên NATO không chỉ dừng lại ở Ba Lan, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Romania ngày 13 tháng 9 cho biết một UAV của Nga đã xâm phạm không phận nước này, giữa giai đoạn Moskva mở đợt tập kích các hạ tầng miền tây Ukraine.

Không quân Romania triển khai hai tiêm kích F-16 để ứng phó, sau đó thêm hai tiêm kích Eurofighter thuộc biên chế không quân Đức được huy động hỗ trợ.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania, Ionut Mosteanu nói phi công nước này "suýt bắn hạ" UAV bị cho là của Nga khi nó bay ở độ cao thấp, trước khi phi cơ này đổi hướng đi về phía Ukraine. UAV mất tín hiệu cách làng Chilia Veche khoảng 20 km về phía tây nam, khu vực gần sông Danube giáp biên giới Ukraine.

Ông Mosteanu nói sẽ điều động trực thăng rà soát khu vực tìm mảnh vỡ, "nhưng mọi thông tin hiện tại cho thấy UAV đã rời không phận sang Ukraine".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng phòng không nước mình phát hiện UAV Nga xâm nhập khoảng 10 km vào lãnh thổ Romania và hoạt động trong không phận NATO khoảng 50 phút.

"Đây là bước leo thang rõ ràng của Nga", ông viết trên X, kêu gọi phương Tây áp đặt thêm lệnh trừng phạt và hàng rào thuế quan đối với Nga, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ tập thể.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard gọi đây là "một vi phạm không thể chấp nhận được với không phận NATO". Bà khẳng định Thụy Điển sẵn sàng đóng góp thêm vào năng lực răn đe và phòng thủ của liên minh.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về loạt cáo buộc này.

Romania và Ukraine có đường biên giới dài khoảng 650 km. Kể từ khi Nga phát động chiến sự, nhiều mảnh vỡ UAV Nga rơi vào lãnh thổ Romania, gây lo ngại an ninh trong khối NATO.

Để đối phó với cái gọi là mối đe dọa an ninh từ Nga, các lãnh đạo NATO đã công bố chiến dịch mang tên Người bảo vệ Phương Đông, triển khai một số khí tài nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ba Lan.

Lực lượng bao gồm hai tiêm kích F-16 và một tàu hộ vệ phòng không của Đan Mạch, ba tiêm kích Rafale từ Pháp và 4 chiếc Typhoon của Đức. Cùng với đó là các chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Italy và Hà Lan, đang đồn trú ở Estonia và Ba Lan.