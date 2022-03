Toàn cảnh vụ bắt giam bà Phương Hằng: Khám xét đến nửa đêm, huy động hàng trăm công an

Chiều 24/3, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

hời gian qua, nhiều cá nhân đã làm đơn tố giác tội phạm, đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Một trong số những người này là những nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), nhà báo Hàn Ni (Báo Sài Gòn Giải Phóng), ca sĩ Vy Oanh...