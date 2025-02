Với thành công của các cuộc tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 3/2024, quan hệ Việt Nam - New Zealand có bước phát triển mới. Hai bên đang thúc đẩy mối quan hệ lên tầm cao mới và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon được kỳ vọng sẽ là cột mốc quan trọng trên tiến trình này.