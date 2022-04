Toàn cảnh chiến sự trưa 03/04: Tên lửa Nga ồ ạt nã vào Ukraine, đã rõ mục tiêu bị tập kích

Quân Nga rút, Ukraine kiểm soát toàn bộ Kiev

Ukraine, Mỹ, Anh và phương Tây thông tin

CNN đưa tin Quân Nga đã rút khỏi khu vực thủ đô Kiev, Ukraine khi chuyển hướng mặt trận nóng bỏng nhất sang phía Đông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng khu vực Kiev đã được tiếp quản từ tay quân Nga.

Một số diễn biến chủ yếu chiến sự Ukraine tính đến trưa nay, 03/04 như sau:

- Một kho chứa nhiên liệu ở Odessa, Ukraine đã bị 6-8 tên lửa Nga tập kích vào sáng sớm nay, theo giờ địa phương (tức trưa nay theo giờ Việt Nam).

- Chuyển hướng về phía Đông: Nga thông báo chiến dịch quân sự ở Ukraine đã kết thúc giai đoạn 1, ở giai đoạn tiếp theo, mục tiêu là tập trung vào việc giành quyền kiểm soát Donbass và các khu vực khác ở miền Đông Ukraine với hạn định là phải hoàn thành vào đầu tháng 5, một số nguồn tin tình báo Mỹ đánh giá.

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine đã cảnh báo rằng cuộc chiến trong những ngày tới đây "sẽ không dễ dàng" tại khu vực trên.

Áp lực lên ông Putin; Tổng thống Nga đang đứng trước áp lực là phải chứng minh rằng ông có thể chiến thắng. Các nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng ông Putin đang tập trung vào việc kỷ niệm một sự kiện "Ngày chiến thắng" vào 09/05, ngày Lễ kỷ niệm quân Phát xít phải đầu hàng trong Thế chiến 2.

- Công tác sơ tán: Đã có hơn 4.000 dân thường Ukraine được sơ tán qua các hành lang nhân đạo trong ngày hôm qua.

- Chuyển giao xe tăng: Mỹ được cho là sẽ tính tới việc chuyển giao những chiếc xe tăng sản xuất từ thời Liên Xô cho Ukraine "trong vài ngày tới". Trước đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh của họ chuyển giao vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine.

- Máy bay Nga "vận bị thiệt hại" bởi phòng không Ukraine. Tình báo quốc phòng Anh cho biết khả năng chiến đấu của phòng không Ukraine hiện vẫn tiếp tục đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng với các máy bay Nga, bất chấp việc quân đội Nga duy trì nỗ lực triệt hạ bằng hết phòng không Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ trong cập nhật thông tin tình báo rằng: "Ukraine vẫn có khả năng dặt ra thách thức nghiêm trọng với các chiến dịch tập kích bằng tên lửa và máy bay của Nga. Kết quả là, máy bay Nga tiếp tục bị thiệt hại bởi các hệ thống phòng không tầm gần và tầm trung".

Đoàn xe quân sự Nga với biểu tượng chữ Z đặc trưng hành quân trên khu vực phía Bắc Mariupol-Donetsk hôm 23/03/2022. Ảnh: Maximilian Clarke/SOPA/Sipa/Reuters

- Khu vực Kiev đã được "giải phóng" khỏi tay các lực lượng vũ trang Nga, bà Hanna Maliar, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố.

Bà viết trên trang Facebook rằng Bucha, Irpin, Hostomel và "toàn bộ vùng Kiev" đã được kiểm soát.

CNN hiện không thể xác minh ngay được tuyên bố về việc toàn bộ vùng Kiev đã không còn bóng quân Nga, tuy nhiên, Quân đội Ukraine trong vài ngày gần đây đã tái kiểm soát được nhiều khu vực ngoại vi thủ đô nước này.

- Ukraine bắn hạ 8 máy bay Nga trong 24h qua: Fox News dẫn nguồn từ The Kyiv Independent trên cơ sở báo cáo của Bộ Tư lệnh không quân Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã bắn hạ 8 mục tiêu bay của Nga, trong đó có 4 tên lửa, 2 máy bay ném bom Su-34, 1 trực thăng và 1 UAV.

Nga tập kích tên lửa vào nhà máy lọc dầu Odessa, Ukraine

Quân đội Nga thông tin chiến sự



TASS phát đi thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ghi nhận những diễn biến chiến sự mới nhất như sau:

- LHQ không tham gia vào việc sơ tán công dân dọc theo hành lang nhân đạo Mariupol-Zaporozhye, với lý do tổ chức này không sẵn sàng;

- Đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho thấy họ không có khả năng đóng góp vào việc chuẩn bị cho việc sơ tán dân cư khỏi Mariupol;

- Phía Ukraine chưa hoàn thành trách nhiệm mở hành lang nhân đạo ở Mariupol;

- Những người theo chủ nghĩa dân tộc bắn dữ dội ở hầu hết các hướng, bao gồm cả hành lang nhân đạo được cho là tới Mariupol;

- Ukraine không đồng ý với bất kỳ hành lang nhân đạo nào cho dân thường di chuyển về phía Nga;

- Trong ngày 02/04, 14.168 người đã được sơ tán từ DPR (Donetsk), LPR (Lugansk) và các khu vực của Ukraine đến Nga;

- Hơn 22,5 nghìn tấn thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị để chuyển đến Ukraine.

Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Hiện có hơn 60 tàu nước ngoài vẫn đang bị phong tỏa tại các cảng của Ukraine. Nguy cơ tàu bị bắn hoặc va chạm với thủy lôi do Ukraine tiến hành là rất cao, do vậy không thể đảm bảo an toàn cho các tàu có thể rời đi".

- Tên lửa Iskander Nga phá hủy 1 sở chỉ huy của lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine ở Kharkov. Các lực lượng Nga đã tiêu diệt hơn 100 tay súng đánh thuê, chiến binh theo chủ nghĩa dân tộc bằng tên lửa Iskander có độ chính xác cao tại mục tiêu này.

Bản đồ cập nhật chiến sự ở miền Đông Ukraine, tính tới hết ngày 02/04/2022.

- Bộ Quốc phòng Nga thống kê: Đã có 125 máy bay, 381 UAV của Ukraine bị phá hủy kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tới nay.

- Không quân Nga đã tiến hành tấn công, đánh trúng 28 mục tiêu quân sự của Ukraine trong hôm thứ bảy.

- Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang thuộc Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã tiến công vào tuyến phòng ngự của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Ukaine.

- Từ đầu cuộc chiến, đã có 525 binh sĩ Ukraine gia nhập lực lượng vũ trang Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR)

- DPR cho biết đã có 59 tay súng chủ nghĩa dân tộc Ukraine bị tiêu diệt trong vòng 24h qua.

Tên lửa Iskander Nga phá hủy sở chỉ huy của lực lượng dân tộc chhur nghĩa Ukraine ở Kharkov

Đàm phán hoà bình Ukraine tiến triển

Theo kênh CNBC, trong một bài đăng trên trang Facebook vào ngày 2/4, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar nói rằng "toàn bộ khu vực Kyiv đã được giải phóng".

Phía Nga không đưa ra bình luận ngay lập tức và CNBC cũng không thể xác minh độc lập tuyên bố này.

Trong một diễn biến khác, đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga dường như đã đạt tiến triển. Theo nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia, các văn bản dự thảo hiệp ước hòa bình đã đạt đủ tiến bộ để cho phép cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Phía Nga xác nhận luận điểm của chúng tôi rằng các văn kiện dự thảo đã được xây dựng đầy đủ để cho phép tham vấn trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước", ông Arakhamia nói. Nga hiện chưa bình luận về khả năng này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy

Chính phủ Đức chuẩn bị cho kịch bản Nga cắt khí đốt



Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Robert Habeck ngày 2/4 nói rằng Đức vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga trong thời gian nhất định, song cũng sẵn sàng cho mọi kịch bản.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo RP của Đức, ông Habeck nêu rõ, hiện tại nguồn cung khí đốt vẫn tiếp tục được đảm bảo.

Nga, Ukraine thông báo về quá trình đàm phán hòa bình



Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 3/4 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán giữa nước này với Ukraine diễn ra không hề dễ dàng, nhưng điều quan trọng là quá trình này vẫn diễn ra.

Ngoài ra, ông Dmitry Peskov cho biết Nga muốn tiếp tục đàm phán với Ukraine ở nước láng giềng Belarus, nhưng Kiev đã phản đối đề nghị này.

Trong khi đó, đại diện phái đoàn đàm phán Ukraine David Arakhamia cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhiều khả năng sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Italy sẵn sàng đảm bảo quy chế trung lập của Ukraine



Theo đài RT (Nga), Italy đang tích cực tìm cách trung gian cho hòa bình ở Ukraine và sẵn sàng trở thành người bảo đảm tình trạng trung lập của đất nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Luigi Di Maio cho biết ngày 2/4. Nhà ngoại giao hàng đầu Italy đưa ra những khẳng định này sau khi gặp người đồng cấp Azerbaijan Jeyhun Bayramov tại Baku.

"Italy đang nỗ lực không ngừng để chấm dứt cuộc xung đột này thông qua các biện pháp trừng phạt và không bao giờ từ bỏ các kênh ngoại giao.

Việc tiếp tục đàm phán giữa các bên và thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo là những ưu tiên", ông Di Maio tuyên bố, đồng thời thừa nhận rằng "đã đạt được tiến bộ" trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần.

Theo Ngoại trưởng Di Maio, Rome cuối cùng đã sẵn sàng để trở thành người bảo đảm cho quy chế trung lập tiềm năng của Ukraine, một tình trạng cho phép nước này tránh liên kết với bất kỳ khối quân sự nào.

Thiết lập một quy chế như vậy và đảm bảo rằng Kiev không bao giờ gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu là một trong những yêu cầu chính mà Moskva đưa ra.

