Toà tháp sen khổng lồ thả ở biển Cửa Đại tưởng niệm nạn nhân: Khung cảnh đau lòng

Đã 5 ngày kể trôi qua kể từ sau vụ chìm cano ở Hội An khiến dư luận cả nước bàng hoàng. 39 người đi nhưng chỉ 22 người trở về, nỗi đau nằm lại nơi cửa biển lạnh lẽo. Trong suốt khoảng thời gian từ khi phát hiện vụ việc tới lúc hoàn tất lễ an táng, sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của bà con Hội An là nguồn động viên lớn đối với người nhà bệnh nhân.

Chiều ngày 3/2, một số diễn đàn mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người dân tại biển Cửa Đại tổ chức lễ tưởng niệm cho 17 nạn nhân tử nạn. Rất đông người mang hương hoa, bánh kẹo, tiền vàng tới buổi lễ, thành kính thắp nén nhang trước các vong linh xấu số.

Người dân tổ chức lễ tưởng niệm cho 17 nạn nhân (Ảnh cắt từ clip)

Tất cả những người dân Hội An không ai bảo nhau câu nào, cứ thế mỗi người một tay vào làm. Người quét, người dọn, người dựng rạp, người bê vác...

Bên cạnh đó người dân còn thả tòa tháp sen khổng lồ ở cửa biển, thay cho lời nguyện cầu gửi tới các nạn nhân. Đoạn clip sau khi chia sẻ nhận về nhiều lượt bình luận xúc động.

Toà tháp sen khổng lồ thả ở biển Cửa Đại tưởng nhớ nạn nhân

Trước đó, trong buổi chiều họp báo ngày 1/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh đã gửi lời chia buồn sâu sắc, từ đáy lòng mình tới thân nhân các gia đình bị nạn. "Rất mong các gia đình đó vượt qua nỗi đau không gì bù đắp được. Chúng tôi thành thật xin lỗi và rất mong sự lượng thứ của các gia đình gặp nạn vừa qua".

Theo ông Thanh, tất cả các lực lượng đã rất tích cực tham gia cứu nạn và khắc phục hậu quả, tuy nhiên số người thiệt mạng quá lớn, đa số bị mắc kẹt trong ca nô.

Không chỉ lực lượng chức năng mà người dân cũng đã nỗ lực cùng tìm kiếm, đó là truyền thống, tình nghĩa của người xứ Quảng. Người thân nạn nhân cũng đã được hỗ trợ tối đa từ chính quyền và người dân địa phương.



