Tòa nhà chọc trời 'mảnh mai' nhất thế giới ở New York lắc lư trong gió

Steinway Tower ở New York là một thành tựu kiến trúc ấn tượng và được mệnh danh là “tòa nhà chọc trời mảnh mai nhất thế giới”. Tháp cao 435 m và là tòa nhà cao thứ ba ở tây bán cầu, chỉ kém hai tòa nhà khác trong cùng thành phố là Trung tâm Thương mại Thế giới và Tháp Công viên Trung tâm. Tuy nhiên, chiều rộng của tòa nhà chỉ có 18 m, mỏng đến nỗi tờ The Guardian gọi nó là chiếc thìa khuấy cà phê. Hoặc để dễ tưởng tượng, có thể so sánh Steinway Tower giống đường băng chơi bowling.

Dự án bao gồm 60 căn hộ trải dài trên 84 tầng. Mặc dù Steinway Tower được xây dựng với loại bê tông mạnh nhất thế giới nhưng nó cũng không tránh khỏi hiện tượng lắc lư giống như hầu hết các tòa nhà chọc trời khác trên thế giới.

Tòa tháp cao thứ ba ở tây bán cầu nhưng lại rất mỏng. Ảnh: Dronalist

Các kỹ sư kết cấu Rowan Williams Davis và Irwin chia sẻ với NY Times vào năm 2015 rằng một tòa tháp cao 304 m sẽ lắc lư vài cm vào những ngày gió điển hình đến khoảng 0,6 m vào những ngày hiếm hoi có sức gió 160 km/h. Tuy nhiên, bí quyết là các nhà xây dựng phải thiết kế các tòa nhà sao cho cư dân bên trong không cảm nhận được sự chuyển động.

Những tòa nhà chọc trời siêu mỏng lần đầu tiên trở nên phổ biến ở Hong Kong vào những năm 1970, nhưng ngày nay trở thành xu hướng chủ đạo ở Mỹ. Tuy mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp nhưng tòa nhà kiểu này cũng có vấn đề. Điển hình là tòa tháp 432 Park Avenue Tower, nơi từng được cư dân giàu có báo cáo nhiều điểm bất tiện. Vào tháng 9/2021, hội đồng quản trị cư dân của tòa tháp đã kiện các nhà phát triển vì đã không “thiết kế và xây dựng tòa nhà một cách hợp lý cho chiều cao vượt trội của nó”, dẫn đến việc gây ra tiếng ồn và rung động lớn trong các ngôi nhà.

Cư dân trong tòa tháp 432 Park Avenue Tower gửi đơn kiện vì rung lắc, ồn ào. Ảnh: Shutterstock

Tháp Steinway may mắn chưa gặp phải những vấn đề nghiêm trọng nói trên. Tòa tháp bắt đầu xây dựng từ năm 2013 và đang mở cửa đón những cư dân đầu tiên với mức giá cho căn hộ độc thân ở mức 7,75 triệu USD, trong khi căn hộ áp mái có giá 66 triệu USD.