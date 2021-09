Tọa đàm trực tuyến "SỐNG CHUNG AN TOÀN VỚI VIRUS SARS-COV-2: CẦN LÀM GÌ?"

Sau gần 2 năm xuất hiện với những diễn biến phức tạp khó lường trên phạm vi toàn cầu, đại dịch Covid-19 đến hiện nay vẫn tiếp diễn với sự xuất hiện liên tục của các biến thể SARS-CoV-2 mới. Đặc biệt, với sự xuất hiện và chiếm lĩnh "cuộc chơi" của biến thể Delta, cục diện về dịch Covid dường như đã thay đổi. Hầu hết các nước trên thế giới và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phải thay đổi quan điểm ứng phó dịch bệnh từ "Zero Covid" sang "sống chung an toàn với Covid".



Tại Việt Nam, từ khi xảy ra đợt dịch thứ 4, nhiều chuyên gia nhận định, dịch sẽ không biến mất. Song song với công cuộc chống dịch, chính phủ đã triển khai những chiến dịch phủ vaccine thần tốc tại TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Với tỷ lệ tiêm vaccine cao ở 2 thành phố lớn như Hà Nội (100%) và TP HCM (98,2%), chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa nới lỏng các biện pháp giãn cách, tiến dần tới tình trạng "bình thường mới" và sống chung an toàn với Covid-19.



Buổi toạ đàm với chủ đề "Sống chung an toàn với virus SARS-CoV-2: Cần làm gì?" sẽ bàn về những giải pháp của chính phủ và người dân nên làm để có một cuộc sống "bình thường mới" an toàn với virus SARS-CoV-2, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm của những quốc gia đi trước.

Các khách mời của chương trình:

- TS.BS Vũ Thị Thu Nga, từ Liên minh vận động phát triển chính sách y tế dựa trên bằng chứng khoa học (EBHPD), nguyên giảng viên đại học Y Hà nội, TS dịch tễ học từ đại học New SouthWales Australia.

- TS.BS Trần Tuấn, giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển Cộng đồng (RTCCD), Liên hiệp các hôi khoa học và Kỹ thuật Việt nam; Thành viên nhóm tư vấn độc lập phát triển chiến lược tổng thể phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, Bộ Y tế.

- TS. BS Phạm Nguyên Quý, Khoa Ung thư nội khoa, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren, Đại học Kyoto, Nhật Bản, Đồng sáng lập Dự án Y học cộng đồng.

Dưới đây là một số nội dung chính của tọa đàm:

MC: Ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, chúng ta đã dự đoán được kịch bản lây lan toàn cầu. Nhưng đồng thời với điều đó, chúng ta luôn mong chờ đến ngày dịch bệnh kết thúc. Tổ chức Y tế Thế giới và các chuyên gia dịch tễ hàng đầu liên tục đưa ra những dự đoán về thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19. Thế nhưng vào tuần trước (7/9) Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, Mike Ryan, đã đưa ra nhận định mới rằng khả năng cao là không thể loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 và Covid có thể sẽ là phần tất yếu của thế giới. Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi về quan điểm này?

TS. BS Trấn Tuấn: Tôi phải xin nói luôn, không phải bây giờ chúng ta mới có thay đổi như thế này, mà ngay từ khi dịch bùng ra, đặc biệt là khi biến thể Delta xuất hiện, tốc độ lây lan kinh khủng như vậy.

Các nhà khoa học đã chỉ ra, đây sẽ là đại dịch và việc dịch xảy ra ở Vũ Hán không được phát hiện kịp thời, hơn nữa tốc độ di chuyển bằng hàng không rất lớn của mọi người trên toàn cầu rất kinh khủng, thì chắc chắn đại dịch này sẽ diễn ra trên toàn cầu.

Hơn nữa, năm 2015 các nhà khoa học đã dự đoán sẽ có đại dịch như thế này xảy ra, bởi vì trước đó đã có dịch SARS vào năm 2003, tiếp sau đó là nhiều biến thể của COVID thì việc bùng dịch là điều chắc chắn xảy ra.

Ngay từ đầu, các nhà khoa học cũng dự định chúng ta sẽ phải chịu đại dịch này, chỉ đến khi nào chúng ta bao phủ vaccine khoảng 75% tạo miễn dịch cộng đồng thì lúc đó dịch mới có thể dừng được hay không. Còn việc dịch kết thúc sớm hay muộn được hay không sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta phụ thuộc vào việc có vaccine nhiều hay ít.

Ngay từ đầu các nhà khoa học đã nhìn nhận được diễn biến dịch phát triển như hiện tại. Và tại sao Việt Nam hiện tại mới có quan điểm này, bởi ở một số nước như Thụy Điển, các nước Bắc Âu trước đó đã khống chế dịch tạm thời, còn các nước vẫn cho ta thấy rằng việc Zero COVID là không thể nào. Quan điểm không có Zero COVID đã có ngay từ đầu, chỉ trừ một số nước như Úc, New Zealand mới dám tuyên bố như vậy.