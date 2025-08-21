Toà án Hiến pháp Thái Lan triệu tập bà Paetongtarn

Cựu Thượng nghị sĩ Somchai Swangkarn và nhóm gửi đơn kiến nghị cũng đã đến tòa án để tham dự phiên điều trần.

Ông cho biết tòa án sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến an ninh quốc gia. Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia là một trong năm người được bị nêu tên trong đơn khiếu nại vì đã chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện một số hoạt động nhất định, bị cáo buộc bảo vệ các chính trị gia.

Bà Paetongtarn tươi cười khi đến Toà án Hiến pháp ngày 21/8. (Ảnh: The Nation)

Ông Somchai nói rằng nếu bà Paetongtarn từ chức trước khi toà đưa ra phán quyết, vụ kiện sẽ được hủy bỏ và bà sẽ được an toàn.

“Bà ấy vẫn còn 7 ngày trước phán quyết ngày 29/8. Nhưng nếu bà ấy vẫn tại vị, tôi tin rằng kết quả sẽ tương tự như các vụ án thủ tướng trước đây (cựu thủ tướng Samak Sundaravej, Yingluck Shinawatra, và Srettha Thavisin). Ba vụ án đó cộng lại cũng không nghiêm trọng bằng vụ án của bà Paetongtarn”, ông nói.

Sáng nay, bà Paetongtarn đến Tòa án Hiến pháp cùng gia đình, trợ lý và đội cố vấn pháp lý. Bà mỉm cười nhưng từ chối phát biểu với báo chí. Các quan chức tòa án cho biết, phiên điều trần hôm nay sẽ được truyền hình trực tiếp cho giới truyền thông, nhưng chỉ phiên mở đầu mới có âm thanh.

Phần còn lại của phiên tòa sẽ diễn ra trong im lặng cho đến khi kết thúc. Một thông cáo báo chí tóm tắt sẽ được công bố vào buổi tối.