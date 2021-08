Tố Trung Quốc Đại lục tấn công mạng dồn dập, Đài Loan nhờ "bậc thầy" số 1 thế giới ra tay

Gần đây, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) có bài đăng trên tờ Jerusalem Post (Israel) về vấn nạn tấn công mạng mà hòn đảo này đang phải đối mặt.

Gần đây, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố ông coi các cuộc tấn công mạng là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh thế giới.

Khi các công cụ công nghệ mới xuất hiện, các cuộc tấn công mạng đang nhanh chóng trở thành thách thức hàng đầu mà cả thế giới phải đối mặt. Làm thế nào để ứng phó với vấn nạn này là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận trên các diễn đàn từ G7 đến Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đề xuất một kế hoạch an ninh mạng toàn diện, sau khi các cuộc tấn công gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và các mạng lưới kinh doanh đã phơi bày những chỗ yếu hại.

Đài Loan bị tấn công mạng dồn dập

Theo ước tính của cơ quan an ninh mạng địa phương, đảo Đài Loan là một trong những mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công mạng từ khắp nơi trên thế giới.

Theo ông Joseph Wu, trung bình họ phải đối mặt với 700 cuộc tấn công mỗi phút, tức khoảng 30 triệu cuộc tấn công mỗi tháng. Và gần một nửa trong số này có nguồn gốc từ Trung Quốc Đại lục.



Mặc dù phần lớn các cuộc tấn công này không thành công, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu (Ảnh: Getty)

Theo bài đăng của ông Wu, tháng 8/2020, các nhà điều tra Đài Loan cho biết ít nhất 10 cơ quan chính quyền và 6.000 tài khoản e-mail chính thức có khả năng bị xâm nhập bởi những hacker có liên hệ với Bắc Kinh.

Một số công ty dầu khí và chất bán dẫn lớn của Đài Loan - xương sống của nền kinh tế này - gần đây đã bị tấn công bởi những hacker từ Đại lục, được Mỹ và Anh xác định là có khả năng có liên hệ với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Trong bài viết của mình, ông Joseph Wu cho biết Đài Loan cũng đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới: thông tin đánh lạc hướng, hay còn gọi là tin giả. Do tính chất phức tạp của các cuộc xâm nhập mạng và các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware), phạm vi và số lượng hacker có thể tham gia các hoạt động này bị hạn chế.

Trong khi đó, tin giả đặt ra một thách thức phức tạp hơn nhiều: Bất kỳ ai có điện thoại thông minh và các công cụ chỉnh sửa cơ bản đều có thể tung tin.

Theo ông Wu, trước năm 2020, Đài Loan đã được coi là nơi tiếp xúc nhiều nhất với tin giả từ các nguồn nước ngoài. Những xu hướng này càng trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch Covid-19, với ước tính 1/4 số tin giả liên quan đến đại dịch được cho là đến từ Trung Quốc Đại lục.

"Chúng tôi hiểu động cơ của họ," ôn viết, khẳng định Bắc Kinh "có lợi ích nhất định" trong việc gây bất ổn cho xã hội và các cơ quan trên đảo Đài Loan. Ông kêu gọi phần còn lại của thế giới "chú ý đến các bài học của chúng tôi và tự chuẩn bị cho mình."

Đài Loan muốn hợp tác với các "ông lớn" an ninh mạng

Ông Wu viết trên Jerusalem Post, "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Năm 2019, chúng tôi đã làm việc với phía Mỹ để tổ chức các cuộc diễn tập an ninh mạng, mô phỏng các mối đe dọa do các tác nhân độc hại gây ra. Ngoài ra, hai bên đã cùng tổ chức các hội thảo khu vực về tăng cường an ninh mạng, thông hiểu truyền thông và ngăn chặn tin giả, trong khuôn khổ sáng kiến Khung đào tạo và Hợp tác Toàn cầu."

Wu cho biết, tháng 7/2020, Đài Loan và Mỹ tổ chức một diễn đàn an ninh mạng toàn diện tại Đài Bắc, thảo luận về các vấn đề từ các mối đe dọa mới nổi và các xu hướng công nghệ đến các cơ hội hợp tác xuyên biên giới.

Cả hai bên nhất trí rằng cần chung tay hợp tác để "tạo thành một nút thắt không thể phá vỡ".

Cơ quan điều tra của Đài Loan và Cục Điều tra Liên bang (FBI) của Mỹ đã phối hợp chặt chẽ, đưa ra cáo trạng chống lại các đối tượng chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công vào ngành dầu khí và chất bán dẫn của hòn đảo này.

Nhận xét về cơ hội hợp tác với Israel - quốc gia đi đầu trong lĩnh vực an ninh mạng và các công nghệ mới nổi, ông Wu cho hay, "Chúng tôi vô cùng ấn tượng trước sáng kiến của Thủ tướng Bennett về việc hình thành một mạng lưới an ninh mạng toàn cầu chung. Cùng nhau giải quyết các mối đe dọa chung giúp tăng cường an ninh và khả năng phục hồi của tất cả các nền dân chủ trên toàn thế giới."

Trong bài viết, người đứng đầu ngành ngoại giao Đài Loan nói đảo này muốn làm việc với Israel để "chia sẻ kinh nghiệm và các bài học của mình, đặc biệt là về chống lại các mối đe dọa dai dẳng ngày càng tinh vi hơn, đồng thời hưởng lợi từ các khía cạnh chuyên môn nổi tiếng thế giới của Israel, bao gồm đổi mới, công nghệ và hợp tác liên ngành."

Trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành, ông Joseph Wu bày tỏ tiếc nuối khi các chuyên gia của Đài Loan không thể trực tiếp tham gia Tuần lễ Không gian mạng 2021 tại Đại học Tel Aviv. Ông khẳng định đảo Đài Loan hy vọng trong tương lai có thể hợp tác với Israel về "giải quyết một số thách thức cấp bách nhất của thời đại chúng ta."