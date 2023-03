Tờ báo từng bị Harry đâm đơn kiện nay lại được ca ngợi bởi William và Kate

Cụ thể, vào hôm thứ Năm (9/3), William và Kate đã đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Hayes nằm gần thủ đô London. Tại đây, họ gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên và các nhà tổ chức đã tham gia viện trợ và gây quỹ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi trận động đất gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Trong số những người gây quỹ xuất hiện tại sự kiện này có cô bé Jess Jorden (6 tuổi) và mẹ của cô, Esther. Theo Newsweek, Esther đã quyên góp 50 bảng Anh (khoảng 1,4 triệu đồng) cho quỹ của tờ báo The Sun. Số tiền thu từ quỹ này sẽ được trao cho Hội Chữ thập đỏ Anh để viện trợ cho nạn nhân tại hai quốc gia nói trên.

Tính đến thời điểm hiện tại, tờ báo này đã huy động được hơn 1,5 triệu bảng Anh từ các độc giả trung thành của mình.

Theo sau sự kiện này, người phát ngôn của William và Kate chia sẻ với The Sun: “Thân vương và Vương phi rất vui mừng khi được dành thời gian để cảm ơn Jess và Esther, họ đã ủng hộ chiến dịch tuyệt vời mà The Sun dành cho Hội Chữ thập đỏ".

“Chúng tôi muốn cảm ơn mọi độc giả của The Sun đã quyên góp cho mục đích tốt đẹp này", người phát ngôn nói thêm.

Trước đó, vào tháng 10 năm 2019, có thông báo cho rằng Vương tử Harry đã đệ đơn kiện News Group Newspapers (NGN) - nhà xuất bản của The Sun và News of The World (hiện đã ngừng sản xuất) - về hành động thu thập thông tin bất hợp pháp và hack điện thoại. Thêm vào đó, một đơn khiếu nại tương tự cũng được Harry đưa ra nhằm chống lại Mirror Group Newspaper (MGN), chủ sở hữu của tờ báo Daily Mirror.

Thông báo về đơn kiện được đưa ra vài ngày sau khi Meghan đệ đơn kiện tờ The Mail về việc xuất bản một bức thư riêng tư mà cô đã viết cho cha mình sau đám cưới. Trong tuyên bố này, Vương tử đã cáo buộc truyền thông Anh đang “tuyên truyền không ngừng" để chống lại anh và người vợ Meghan.

Harry chia sẻ: “Tôi đã chứng kiến điều xảy ra khi con người bị biến thành một món hàng hoá đến mức họ không còn được đối xử hoặc được xem như một con người thực sự nữa. Tôi đã mất mẹ và giờ tôi phải chứng kiến vợ mình trở thành nạn nhân của chính những thế lực mạnh mẽ đó.

Newsweek cho hay, vụ kiện NGN được đệ trình từ năm 2019, nhưng vẫn chưa được giải quyết từ lúc đó cho đến thời điểm hiện tại. Vào năm 2021, nhà xuất bản này thừa nhận trong hồ sơ tòa án rằng cựu phóng viên Goodman đã tiếp cận được với các tin nhắn cá nhân của Harry.

Tuy nhiên, The Sun luôn phủ nhận việc hack điện thoại tại buổi họp báo. Nhà xuất bản cũng không thừa nhận bất kỳ hành vi bất hợp khác nào khác.

Trong một hồ sơ pháp lý năm 2021, các luật sư của Harry nói rằng hành động của NGN đã gây căng thẳng cho các mối quan hệ cá nhân của Vương tử: “Những chi tiết về cuộc sống riêng tư của anh ấy trên các tờ báo do NGN xuất bản khiến nguyên đơn thường xuyên nhận được những câu hỏi về mối quan hệ với gia đình và bạn bè”

Ngoài ra, đội ngũ luật sư cũng bổ sung thêm rằng các mối quan hệ cá nhân của Harry bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các bài báo. Thậm chí, chứng hoang tưởng mà Harry đang mắc phải cũng có thể là hậu quả của các hành động đến từ NGN.

Tương tự như trên, vụ kiện chống lại MGN của Harry cũng được đệ trình vào năm 2019 và đưa ra xét xử vào ngày 9/5 sắp tới. Nhiều khả năng Harry sẽ phải có mặt tại tòa án trong một số giai đoạn của quá trình tố tụng.