Tình trạng xuống cấp khó tin của Jang Dong Gun sau khi lộ 700 tin nhắn ngoại tình

Nhiều khán giả không tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến màn lộ diện mới nhất của Jang Dong Gun.

“Nhất cử nhất động” từ Jang Dong Gun đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng kể từ sau khi anh bị tung 700 tin nhắn săn gái, ngoại tình sau lưng bà xã - Go So Young. Tới sáng 19/8, tờ Money Today cho hay, tài tử họ Jang vừa gây bàn tán khắp mạng xã hội sau khi lộ diện trên kênh YouTube của vợ mình với gương mặt già nua, khác xa thời hoàng kim nhan sắc.

Từng được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn, thế nhưng diện mạo hiện tại của Jang Dong Gun lại khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ xen lẫn ngỡ ngàng. Không còn vẻ điển trai ngời ngời, soái khí ngút ngàn như thời đỉnh cao sự nghiệp, giờ đây gương mặt nam diễn viên Phẩm Chất Quý Ông đã lộ rất rõ dấu vết thời gian, mất đi độ đàn hồi tự nhiên và chẳng còn nét lãng tử đốn tim fan ngày nào.

Jang Dong Gun xuất hiện với gương mặt xuống sắc đến mức khó lòng nhận ra. Gương mặt anh lộ rõ dấu hiệu lão hóa, trông khác xa so với thời gian trước (ảnh phải). Ảnh: Naver

Nhiều netizen dụi mắt nhiều lần tự hỏi người trong hình có phải Jang Dong Gun hay không. Ảnh: Naver

Khán giả đồng loạt lục lại những hình ảnh của Jang Dong Gun hồi trẻ để hoài niệm lại quá khứ. Ảnh: Nate

Cũng trong màn xuất hiện mới đây, Jang Dong Gun còn lên tiếng về nghi vấn “dao kéo” râm ran trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Còn nhớ hồi tháng 7, Dazed Korea gây xôn xao khi công bố video ghi lại hình ảnh nam diễn viên họ Jang tham dự sự kiện ra mắt 1 thương hiệu đồ uống. Trong video, Jang Dong Gun bỗng như “cải lão hoàn đồng”, trông trẻ ra tới cả chục tuổi, từ đây anh dính ngay tin đồn đã đại tu nhan sắc. Phải đến thời điểm hiện tại, nam tài tử sinh năm 1972 mới lên tiếng bác bỏ tin phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng thời, bà xã Jang Dong Gun - Go So Young cũng làm rõ sự tình về đoạn video được quay tại sự kiện của ông xã: “Thực ra đó là do video được quay bằng app chỉnh sửa, nên chồng tôi mới trông khác lạ. Chúng tôi còn tưởng ai cũng sẽ biết clip đã qua chỉnh sửa rồi chứ, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế”.

Hồi tháng 7, Jang Dong Gun bỗng xuất hiện với visual trẻ trung đáng ngạc nhiên, làm bùng lên nghi vấn “dao kéo”. Ảnh: Naver

Màn lộ diện mới đây của Jang Dong Gun thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng âu cũng là bởi trước đó, nam diễn viên này từng vướng scandal ngoại tình, lén lút săn gái sau lưng vợ. Còn nhớ nguồn cơn của vụ bê bối này xuất phát từ 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn nhắm vào hàng loạt sao Hàn hồi đầu năm 2020. Các nạn nhân bị hacker đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng). Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao bị đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư.

Nam diễn viên Joo Jin Mo (Hoàng Hậu Ki) cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận thỏa hiệp giao tiền cho bọn tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập. Hành động này của Joo Jin Mo đã chọc tức bọn tin tặc, khiến chúng quyết định cho nổ tung 1 quả bom bê bối hạng nặng liên quan đến nam diễn viên.

Do không vòi được tiền ở chỗ Joo Jin Mo, nhóm hacker đã tung hê tổng cộng 700 tin nhắn mua dâm, lên kế hoạch mở tiệc thác loạn của tài tử này và Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch tình ái. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc bằng hình ảnh để Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó mới 21 tuổi.

Điều sốc nhất trong 700 tin nhắn đó chính là chuyện Jang Dong Gun chủ động đề nghị Joo Jin Mo tổ chức bữa tiệc với các cô gái đã kết hôn ở độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vì Joo Jin Mo không tìm được đối tượng như yêu cầu của tài tử họ Jang. Dẫu vậy, Jang Dong Gun lại cho hay anh vẫn sẽ ra ngoài tìm kiếm niềm vui trong ngày nghỉ khi làm việc ở Busan (Hàn Quốc).

Theo truyền thông Hàn, toàn bộ nội dung tin nhắn bị phát tán là vào năm 2013. Thời điểm này, Jang Dong Gun đã kết hôn. Đáng phẫn nộ là thời điểm Jang Dong Gun ngoại tình ở bên ngoài thì vợ anh - Go So Young - đang mang thai con thứ 2.

Jang Dong Gun bại lộ chuyện tìm gái “giải khuây” khi vợ mang thai. Ảnh: Sina

Ngoài tìm những sao nữ xinh đẹp để thực hiện giao dịch mua dâm và mở tiệc thác loạn, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn có nhiều lời bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ bê bối leak tin nhắn nói trên không chỉ khiến danh tiếng của Jang Dong Gun sụp đổ hoàn toàn mà có giáng 1 đòn nặng nề vào cuộc hôn nhân của anh. Sau khi scandal “săn gái” của chồng bại lộ, Go So Young lặng lẽ khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. 3 ngày sau vụ việc, gia đình họ được trông thấy du lịch ở Hawaii (Mỹ). Theo các nguồn tin, Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” khi loạt tin nhắn khiếm nhã bị phát tán. Dù vậy, họ vẫn ra nước ngoài du lịch với nhau do đã hứa đưa các con đi chơi và Go So Young cũng muốn rời khỏi Hàn Quốc để tránh “bão dư luận”. “Team qua đường” cho biết Go So Young xem ông xã như không khí, lạnh nhạt và không nói chuyện với đàng trai trong suốt chuyến đi.

Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” sau bê bối của nam tài tử. Minh tinh này còn bỏ sang Mỹ với các con để tránh bão dư luận. Ảnh: Koreaboo

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Go So Young đã sốc nặng, xấu hổ, đau khổ và tổn thương nặng nề khi biết chồng “cắm sừng” mình. Cô thậm chí bỏ mặc, để 1 mình Jang Dong Gun trở về nước đối mặt và dọn dẹp hậu quả từ vụ scandal. Giai đoạn ấy, tài tử 7X áp lực đến mức phải dùng thuốc vì mất ngủ. Phải mất gần 1 năm, Go So Young mới quyết định tha thứ, cho Jang Dong Gun cơ hội chuộc lỗi với gia đình vì muốn các con có tổ ấm trọn vẹn, không phải trải qua cảnh cha mẹ bất hòa chia ly.