Tịnh thất Bồng Lai vẫn đăng video YouTube khi đang bị điều tra, luật sư nói gì?

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai. Theo đó, ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàng Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), và Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995) hiện đang bị điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017). Bị can Lê Tùng Vân đang được tại ngoại, các bị can khác đang bị tạm giam.

Ngày 3/2/2022, trên trang YouTube cá nhân, Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) đã đăng tải đoạn video chia sẻ về cuộc sống của Thiền am bên bờ vũ trụ (tên cũ là Tịnh thất Bồng Lai) hiện tại.

Trong đoạn video, ông Lê Tùng Vân nằm võng, xung quanh là bát hương, lễ vật cùng các "đồ đệ". Nhị Nguyên cho biết lễ mừng tuổi "thầy ông nội" Lê Tùng Vân là hoạt động thường niên của Tịnh thất Bồng Lai mỗi dip Tết đến.

Sau khi đoạn video này xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã đặt câu hỏi rằng việc ông Lê Tùng Vân cùng các "đồ đệ" vẫn đăng tải các video lên kênh YouTube có ảnh hưởng đến quá trình điều tra hay không. Đặc biệt, ông Vân vẫn đang trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, luật sư để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Ông Lê Tùng Vân

Về sự việc này, luật sư Đào Kim Lân (Công ty luật An Thịnh Phát, Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: "Thời gian qua, kênh YouTube của Tịnh thất Bồng Lai có đăng tải các đoạn video chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết người độc thoại chính trong một số video là ông Nhị Nguyên.

Hiện nay, người này không liên quan gì đến vụ án. Các hình ảnh trong một số video chủ yếu là các sinh hoạt thường ngày của Thiền am bên bờ vũ trụ (tức Tịnh thất Bồng Lai), bao gồm cả ông Lê Tùng Vân, các trẻ em và một số thành viên.

Nếu nội dung các lời thoại hoặc các hoạt động không vi phạm pháp luật thì sẽ không ảnh hưởng hoặc tác động gì đến vụ việc và các quá trình điều tra (ngoại trừ một số quy định về việc sử dụng mạng xã hội hoặc các chính sách của YouTube)".

Được biết, luật sư Đào Kim Lân là một trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai.

"Theo thông tin chính thức của cơ quan cảnh sát điều tra, các bị can chỉ đang bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017), còn những thông tin khác chỉ là sự thổi phồng của dư luận hoặc những đồn đại không có căn cứ tính đến thời điểm hiện nay", luật sư Lân thông tin thêm.









https://soha.vn/tinh-that-bong-lai-van-dang-video-youtube-khi-dang-bi-dieu-tra-luat-su-noi-gi-20220205211730239.htm