Tịnh thất Bồng Lai từ chối tiếp, yêu cầu bà Phương Hằng phải sao kê tiền đã đóng góp

Chiều ngày 2/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã gây xôn xao dư luận khi khẳng định sẽ đến "ghé thăm" Thiền am bên bờ vũ trụ (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai) của ông Lê Tùng Vân. Theo bà Hằng, con của bà từng góp tiền vào quỹ thiện nguyện nơi này.

"Lý do tôi đến thăm là vì ông Lê Tùng Vân mời, và tôi đi với tư cách là mạnh thường quân chung tay hỗ trợ các trẻ em mồ côi theo như lời kêu gọi từ thiện từ nơi này", thư ký của bà Phương Hằng thông báo.



"Tu sĩ" Nhất Nguyên từng rất bức xúc vì Thiền am bên bờ vũ trụ bị tấn công

Trưa 2/11, trao đổi với PV, "tu sĩ" Hoàn Nguyên, đại diện phía Tịnh thất Bồng Lai cho biết: "Tôi chưa thấy bà Phương Hằng đóng góp gì mà chúng tôi cũng không có quỹ nào gọi là "quỹ thiện nguyện" để cho bà ấy đóng góp. Nếu bà Hằng góp vào, thì phải cho chúng tôi biết là góp thời điểm nào, góp ở đâu, phải sao kê ra.

Khoảng 2 tuần nay, bà Hằng đã lên sóng livestream nói chúng tôi là "giả sư", "tu giả", chẳng lẽ bà ấy lại bỏ tiền vào chỗ "giả sư" sao? Nếu bạn thấy chỗ nào "có vấn đề" thì bạn có đóng góp tiền hay không?".

Bà Phương Hằng khẳng định sẽ đến thăm Tịnh thất Bồng Lai vào chiều mai, ngày 4/11

Cũng theo "tu sĩ" Hoàn Nguyên, Thiền am bên bờ vũ trụ đã đóng cửa gần 1 năm nay vì tình hình dịch bệnh. Vào ngày mai, cơ sở này cho biết cũng sẽ từ chối tiếp bà Nguyễn Phương Hằng.

"Chúng tôi chưa có bất kì lời mời nào đối với bà Hằng. Trong đoạn video đầu tiên, sư phụ Lê Tùng Vân nói rằng trước khi nói về ông Thắng, bà Mai sao con không đến đây hỏi thầy xem sự tình thế nào. Có thể, bà Phương Hằng căn cứ vào câu nói đó để tìm đến. Tuy nhiên, ý của sư phụ là muốn bà Hằng kiểm chứng, tìm hiểu sự việc một cách kĩ càng hơn mà thôi", Hoàn Nguyên cho biết.

Liên quan đến sự việc này, Giám đốc Công an tỉnh Long An, ông Minh Hồng cho biết: "Long An hiện tại đang là vùng cấp độ 1, mọi sinh hoạt đều bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh.

Chúng tôi đã nhận được thông tin về chuyến "thăm hỏi" của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, có những vấn đề riêng tư cần thăm hỏi, giải quyết với gia đình ông Lê Tùng Vân thì không vấn đề gì.

Chúng tôi có quy định rõ ràng về phòng chống dịch bệnh, đến bao nhiêu người, tuân thủ những yêu cầu gì. Nếu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật".

Trước đó, Thiền am bên bờ vũ trụ cũng vướng vào nhiều lùm xùm về "trục lợi từ thiện". Theo kết luận của cơ quan điều tra, những đứa trẻ tại cơ sở này không phải trẻ mồ côi.