Tinh hoa 2000 năm của Trung Quốc trở thành cống vật mờ ám, hàng loạt ông lớn bị "trảm"

Tờ The Paper của Trung Quốc cho biết, từ năm 2013, cựu Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an khu mới Quý An (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) Cao Vĩnh Xương đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để đòi hỏi và nhận hối lộ khoảng 9,76 triệu Nhân dân tệ (NDT, khoảng 35 tỷ VNĐ), trong đó có hơn 200 chai rượu Mao Đài.

Trên thực tế, trong những năm gần đây, nhiều cán bộ lãnh đạo đã bị điều tra vì nhận hối lộ bằng rượu Mao Đài. Tháng 1/2019, Quý Châu đã ban hành quy định cấm các cán bộ lãnh đạo lợi dụng rượu Mao Đài để trục lợi cá nhân.

Tang vật rượu Mao Đài thu giữ được tại nhà một quan tham. Ảnh chụp màn hình CCTV1

Theo Xinhuanet, trong năm 2019, tỉnh Quý Châu đã điều tra, khởi tố 397 vụ án tham ô, nhận hối lộ có liên quan đến rượu Mao Đài, xử lý 379 người, trong đó 284 người bị kỷ luật đảng và chính quyền, 80 người bị chuyển sang cơ quan tư pháp điều tra xét xử.

Có lịch sử 2.000 năm, rượu Mao Đài được coi là "Quốc tửu" của Trung Quốc. Do những lợi thế đặc biệt về tự nhiên như khí hậu, nguồn nước nên loại rượu này không bao giờ được sản xuất ở nơi nào, ngoại trừ Mao Đài, Quý Châu, Trung Quốc.

Từ khóa hối lộ: "rượu Mao Đài"

Theo thông tin công khai, Cao Vĩnh Xương, nam, người Hồi, sinh tháng 7/1961, quê ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Kể từ khi bắt đầu công tác vào năm 1985, Cao đã làm việc trong ngành công an Quý Châu được hơn 30 năm, từng là Trưởng phòng Chống khủng bố kiêm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Quý Châu. Tháng 3/2013, Cao trở thành Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an khu mới Quý An. Tháng 12/2014 kiêm nhiệm Thành viên Tổ đảng của Ủy ban Quản lý khu mới Quý An. Đến tháng 6/2019, Cao bắt đầu bị điều tra vì tình nghi nhận hối lộ.

Cao Vĩnh Xương - cựu Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an khu mới Quý An, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: 163.com

Tháng 12/2019, Cao Vĩnh Xương bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc. Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật tỉnh Quý Châu ra thông báo, Cao Vĩnh Xương đã vi phạm kỷ luật liêm chính, nhận hối lộ, trao đổi "tình – quyền", "tình – tiền" với nhiều phụ nữ, tham gia vào các hoạt động kinh doanh phi pháp… để thu lợi bất chính.

Tháng 1/2020, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nhân (tỉnh Quý Châu) đã khởi tố Cao Vĩnh Xương tội danh nhận hối lộ. Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Đồng Nhân điều tra phát hiện, sau khi Cao Vĩnh Xương được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an khu mới Quý An vào tháng 3/2013, Cao đã lợi dụng chức vụ để giúp đỡ hoặc hứa hẹn giúp đỡ người khác trong việc thăng tiến và điều chỉnh công việc, đảm nhận các dự án và chiếm dụng quỹ dự án. Cao đã nhận hối lộ tổng cộng 9,76 triệu NDT (khoảng 35 tỷ VNĐ).

Phóng viên của tờ The Paper đã xem lại bản án sơ thẩm và nhận thấy rằng, trong việc Cao Vĩnh Xương nhận hối lộ, "rượu Mao Đài" là một từ khóa. Trong 6 năm, Cao đã nhận được hơn 200 chai Mao Đài các loại với tổng giá trị gần 500.000 NDT (gần 1,8 tỷ VNĐ).

Ai mang rượu Mao Đài đi hối lộ ?

Theo bản án sơ thẩm, Trần là cảnh sát dân sự khu mới Quý An. Dưới sự nâng đỡ của Cao Vĩnh Xương, tháng 9/2015, Trần nhận chức chỉ đạo viên của đồn cảnh sát Tư Nhã, đến tháng 8/2017 trở thành Đội phó Đội Cảnh sát trật tự Công an khu mới Quý An. Để cảm ơn Cao Vĩnh Xương, Trần đã hối lộ Cao tổng cộng 1,7 triệu NDT (6,1 tỷ VNĐ).

Ngoài ra, trước Tết năm 2015, Trần đã tặng Cao Vĩnh Xương một chai rượu Mao Đài 30 năm tuổi. Vào khoảng tháng 5/2016, Trần cũng tặng Cao 6 chai rượu Mao Đài 30 năm tuổi. Cuối năm 2016, Trần đã đặt 24 chai Mao Đài 53 độ lên xe của Cao. Trước Tết năm 2018, Trần lại đặt 12 chai Mao Đài 53 độ lên xe của Cao. Trước Tết năm 2019, Trần tiếp tục đặt 6 chai Mao Đài 53 độ lên xe của Cao. Tổng giá trị rượu Mao Đài mà Trần hối lộ Cao là 133.451 NDT (khoảng 480 triệu VNĐ).

Một chai rượu Mao Đài 30 năm tuổi hiện nay trên thị trường có giá khoảng 45 triệu VNĐ. Ảnh: Zhihu

Giống như vậy, Hà cũng là công an khu mới Quý An. Để được thăng chức, Hà đã tặng rượu Mao Đài 53 độ cho Cao Vĩnh Xương nhiều lần từ năm 2013 đến năm 2018, tổng cộng là 21 chai. Ngoài ra, Hà còn đưa cho Cao 230.000 NDT tiền mặt (gần 830 triệu VNĐ). Với sự nâng đỡ của Cao Vĩnh Xương, vào tháng 5/2014, Hà được thăng chức làm đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự Công an khu mới Quý An. Sau đó, Cao Vĩnh Xương còn hứa sẽ thăng chức cho Hà lên làm Phó giám đốc Công an khu mới Quý An.

Các thương gia cũng tặng Mao Đài cho Cao Vĩnh Xương. Bản án sơ thẩm cho thấy Chu và Cao Vĩnh Xương có quen biết với nhau. Sau khi Cao Vĩnh Xương nhận chức Giám đốc Công an khu mới Quý An, Chu và chồng cũng đến khu mới để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Với sự giúp đỡ của Cao Vĩnh Xương và những người khác, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thụy Tiệp đã được thành lập.

Để cảm ơn Cao Vĩnh Xương đã hỗ trợ hoạt động của công ty, Chu và chồng đã nhiều lần đưa tiền cho Cao, tổng cộng 2,472 triệu NDT (gần 8,9 tỷ VNĐ). Ngoài ra, vào dịp Tết các năm 2014 và 2015, Chu đã gửi 6 chai Mao Đài 53 độ đến nhà Cao mỗi năm. Năm 2017, trước sinh nhật của Cao Vĩnh Xương, Chu đã đến nhà của Cao để tặng Cao 6 chai Mao Đài 15 năm. Tổng giá trị rượu Mao Đài mà Chu gửi tặng Cao là 43.182 NDT (155 triệu VNĐ)

Tháng 8/2020, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Đồng Nhân tuyên án sơ thẩm: Cao Vĩnh Xương tội nhận hối lộ, bị kết án 11 năm 6 tháng tù và phạt 1,5 triệu NDT (5,4 tỷ VNĐ). Số tiền và tang vật hối lộ được thu hồi theo quy định của pháp luật và nộp kho bạc nhà nước Trung Quốc.