Điểm chạm bất ngờ tại tỉnh vào top 2 đông du khách nhất Việt Nam ngay đầu năm 2026 Lượng khách đến địa phương này trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1 đến 4/1/2026) chỉ xếp ngay sau Thành phố Hồ Chí Minh, trên Quảng Ninh, Lâm Đồng và Hà Nội - và tỉnh nào cũng lập kỷ lục.

Trong kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1/2026), ngành du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 51% trên phạm vi toàn quốc; một số địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 65%. TPHCM dẫn đầu về lượng khách và doanh thu. Các khu, điểm tham quan trên địa bàn thành phố đón khoảng 1,24 triệu lượt khách, trong đó có hơn 75 nghìn lượt khách quốc tế. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú duy trì ở mức bình quân 75%, mang về doanh thu ước tính hơn 2.630 tỷ đồng. Đứng thứ hai về lượng khách là Ninh Bình. Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong 4 ngày, tỉnh đón hơn 720 nghìn lượt khách, trong đó có gần 178 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 795 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân 4 ngày Tết đạt trên 85%. Các địa phương khác trong top 5 cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Quảng Ninh ước đón 657 nghìn lượt khách, thu về 1.620 tỷ đồng. Lâm Đồng theo sát với 650 nghìn lượt khách và doanh thu 1.200 tỷ đồng. Trong khi đó, thủ đô Hà Nội đón khoảng 560 nghìn lượt khách nhưng đạt doanh thu cao thứ hai cả nước với 2.100 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Top 5 tỉnh thành đông du khách nhất Tết Dương lịch 2026

Nhưng câu chuyện của Ninh Bình những ngày đầu năm 2026 không chỉ là về các con số, mà là về một "điểm chạm" mới, về cách mà một miền di sản đón nhận sự "trẻ hóa" chính mình...

Địa điểm mới khiến du khách xếp hàng dài Giữa bức tranh du lịch sôi động ấy, một chi tiết tưởng chừng nhỏ lại gây chú ý đặc biệt: Starbucks Ninh Bình bất ngờ trở thành điểm dừng chân đông khách trong dịp Tết Dương lịch. Sự xuất hiện của thương hiệu cà phê quốc tế Starbucks tại một địa phương vốn nổi tiếng với núi non, hang động và di sản đã mang đến trải nghiệm rất khác cho du khách. Không ít du khách, đặc biệt là người trẻ và khách quốc tế, coi đây là điểm nghỉ chân giữa lịch trình tham quan, nơi vừa có không gian tiện nghi, vừa mang lại cảm giác quen thuộc. Trên mạng xã hội, hình ảnh check-in tại Starbucks Ninh Bình ngày càng nhiều. Thậm chí nhiều du khách phản ánh tình trạng phải xếp hàng dài tại đây, cho thấy xu hướng du lịch gắn với lifestyle, trải nghiệm đời sống đang dần song hành cùng các danh thắng truyền thống. Khác với mô hình ngồi lâu quen thuộc, Starbucks Tràng An vận hành theo hình thức take away, phục vụ nhanh, gọn, phù hợp nhịp di chuyển liên tục của khách du lịch. Nhưng điều khiến nhiều người trầm trồ lại nằm ở thiết kế Việt Nam hoá rõ nét: mái ngói nâu vàng gợi kiến trúc truyền thống, hàng trúc xanh, không gian mở hòa cùng các dãy núi đá vôi bao quanh. Nhiều du khách nhận xét rằng quán "không lấn át cảnh quan mà như nằm sẵn trong đó", tạo nên một khung hình mà "đi ngang cũng phải dừng lại ngắm và chụp ảnh".

Chill & Vibes Du khách xếp hàng check-in Starbucks Hình ảnh quen thuộc của Starbucks Cửa hàng thành điểm chụp ảnh yêu thích Một góc khác của Starbucks Ninh Bình Starbucks - Điểm chạm mới Du khách xếp hàng dài chờ đồ Du khách và các bạn trẻ xinh xắn check-in với quán Starbucks

Trên mạng xã hội, không ít bình luận gọi đây là "cửa hàng đẹp nhất từng thấy của Starbucks ở Việt Nam". Có du khách chia sẻ họ "không định uống cà phê nhưng vẫn dừng lại chụp vài tấm hình vì khung cảnh quá đẹp", người khác thì ví von "nhìn như Starbucks ở Nhật Bản nhưng lại nằm giữa Tràng An". Những nhận xét này cho thấy sức hút của quán đến từ vị trí và không gian, hơn là bản thân đồ uống. Từ góc độ trải nghiệm, Starbucks Tràng An đáp ứng đúng nhu cầu nghỉ chân của du khách sau khi tham quan ngoài trời: đồ uống quen thuộc, phục vụ nhanh, không gian dễ tiếp cận. Với khách quốc tế, đây còn là điểm dừng "an tâm" về chất lượng dịch vụ; với khách trẻ, lại là một điểm check-in mang tính lifestyle, góp thêm một lát cắt đời sống vào hành trình khám phá di sản. Nhìn rộng hơn, Starbucks Tràng An nằm trong xu hướng bản địa hoá không gian dịch vụ tại các điểm du lịch ở Việt Nam – tương tự những cửa hàng Starbucks được tiết chế kiến trúc ở Phố cổ Hội An hay thích nghi bối cảnh tại Sun Plaza Sa Pa. Tuy vậy, việc một quán cà phê mang thương hiệu toàn cầu xuất hiện ngay cửa ngõ di sản thế giới như Tràng An vẫn được xem là trường hợp đặc biệt hiếm, góp phần cho thấy du lịch Ninh Bình không chỉ hút khách nhờ danh thắng, mà còn đang mở rộng trải nghiệm theo hướng tinh tế và đương đại hơn. Vì sao Ninh Bình luôn hút khách dịp nghỉ lễ? Theo các chuyên gia du lịch, việc Ninh Bình thường xuyên nằm trong nhóm địa phương đón đông khách vào các dịp lễ, Tết không phải là điều ngẫu nhiên. Bên cạnh lợi thế về vị trí và tài nguyên du lịch, địa phương này đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực đến các không gian nghỉ ngơi, tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh starbuck Ninh Bình nổi lên như một "ngôi sao mới", lượng khách tăng mạnh vẫn tập trung chủ yếu tại các điểm đến nổi tiếng của tỉnh. Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Chùa Bái Đính và Cố đô Hoa Lư tiếp tục là những "nam châm" hút khách trong dịp nghỉ đầu năm. Theo nhận định của ngành du lịch địa phương, lợi thế lớn nhất của Ninh Bình là vị trí địa lý thuận lợi, cách Hà Nội khoảng 90 km, rất phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày. Cùng với đó là hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, kết hợp giữa thiên nhiên, di sản văn hóa và du lịch tâm linh, đáp ứng nhiều nhóm du khách khác nhau. Chính sự kết hợp giữa giá trị di sản và nhu cầu đời sống của du khách đã giúp Ninh Bình vượt qua mô hình "đi – xem – về" truyền thống. Những con số ấn tượng trong dịp Tết Dương lịch 2026, cùng sự xuất hiện của những điểm đến mới lạ như một quán cà phê quốc tế trở thành điểm check-in, cho thấy du lịch Ninh Bình không chỉ tăng trưởng về lượng, mà đang chuyển mình rõ rệt về chất.

Bài: Thu Phương - Dựng: Trương Lương - Nguồn: Thanh Niên Việt