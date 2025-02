Tình báo Ukraine tiết lộ 8.000 binh sỹ Triều Tiên đang chiến đấu tại Kursk

Ông Kyrylo Budanov cũng phủ nhận các báo cáo gần đây trên một số phương tiện truyền thông cho rằng quân đội Triều Tiên được triển khai tới Nga đã tạm thời rút lui khỏi chiến tuyến. Tuy nhiên, quan chức này cho biết, số lượng binh sỹ Triều Tiên đã giảm, đồng thời nói rằng Ukraine đang nỗ lực tìm hiểu lý do.

Binh sỹ Triều Tiên được cho là đang chiến đấu tại Kursk. Ảnh chụp màn hình.

Theo ông Kyrylo Budanov, trong thời gian qua, lực lượng Triều Tiên đã chịu tổn thất lớn, do thiếu kinh nghiệm chiến đấu và phụ thuộc vào chiến thuật tấn công “biển người” với trang thiết bị hạn chế.

"Chúng ta phải đợi một thời gian để xem liệu có bất kỳ thay đổi thực sự nào không hay đây chỉ là hoạt động tạm thời diễn ra trong vài ngày", ông Kyrylo Budanov nhấn mạnh.

Trước đó, một số báo cáo cho biết, Triều Tiên đã triển khai khoảng 11.000 binh sỹ Nga vào tháng 11/2024. Các lực lượng này đồn trú gần khu vực Kursk ở phía Tây nước Nga và tham gia vào các hoạt động chiến đấu cùng với quân đội Nga.

New York Times trích dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ và Ukraine ngày 30/1 đưa tin, quân đội Triều Tiên đã chịu tổn thất đáng kể và phải rút lui. Theo New York Times, lực lượng Triều Tiên có thể sẽ được huấn luyện thêm trước khi tái triển khai. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cũng xác nhận báo cáo của tờ New York Times cho biết, quân đội Triều Tiên “đã vắng bóng trên mặt trận” trong gần 2 tuần.