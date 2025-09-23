Tình báo Ukraine hé lộ thông tin về bom chính xác của Nga

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), UMPB D-30SN là loại bom dẫn đường có độ chính xác cao, tích hợp đầu đạn vào thân. Bom có cấu trúc tương đương với bom dẫn đường FAB-250. Các mô đun và bộ phận bên trong tương tự như mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMPK cũng như mô đun lái tự động SMART.

Cơ quan này lưu ý, các phương tiện mang theo bom D-30SN có thể bao gồm máy bay Su-34, Su-30SM, Su-35 và Su-24, cũng như máy bay không người lái S-70 Okhotnik. Tầm hoạt động của bom lên tới 100 km khi được triển khai từ độ cao 12-15 km.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng, D-30SN có thể được phóng từ bệ phóng trên mặt đất, bao gồm hệ thống phóng tên lửa đa nòng Tornado-S 300 mm sử dụng động cơ đẩy.

"Để hoạt động trong điều kiện tác chiến điện tử, hệ thống định vị của UMPB bao gồm hệ thống định vị vệ tinh với mảng ăng ten thích ứng (CRPA) Kometa-M8", DIU nêu rõ.

Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, đơn vị nắm giữ bằng sáng chế và tổ chức chính sản xuất UMPB là tập đoàn Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga, trong đó nhà sản xuất chính là một công ty thuộc Concern Granit-Electron JSC.

"Hàng chục doanh nghiệp tham gia sản xuất UMPB D-30SN từ lâu đã được biết đến vì mối quan hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Nga và hiện đang chịu lệnh trừng phạt của hầu hết các quốc gia trong liên minh trừng phạt. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất và cung cấp linh kiện cho bom hàng không của Nga cho đến nay vẫn nằm ngoài chính sách trừng phạt và do đó họ vẫn tiếp tục được tiếp cận với các linh kiện, thiết bị và công nghệ nước ngoài", thông tin tình báo nêu.