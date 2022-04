Tin vui vụ bé trai ở TP HCM mất tích bí ẩn

Ngày 21-4, gia đình chị Ngũ Thị Phương Dung (SN 1985, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cho biết sau khi báo chí thông tin con trai chị là cháu N.T.H.Đ (13 tuổi) mất tích khó hiểu, đến tối 21-4, chị đã nhận tin vui.

Chị Dung không giấu được niềm hạnh phúc cho biết một người dân ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã điện thoại, báo cho gia đình việc phát hiện một bé trai giống con trai chị.

Chị Dung tại thời điểm chưa gặp được con

Nhận được tin nhắn và hình ảnh con trai, chị Dung chỉ biết khóc nghẹn vì quá hạnh phúc khi con vẫn khỏe mạnh. Chị nhanh chóng liên hệ Công an quận Bình Tân để thông báo sự việc.

Công an quận Bình Tân đã liên hệ với công an ở TP Vũng Tàu để phối hợp, xác minh. Chị Dung cùng chồng tức tốc từ TP HCM xuống Vũng Tàu và hai mẹ con đã gặp nhau tại trụ sở công an phường.

Gặp cha mẹ, cháu Đ. vui mừng và tâm lý ổn định. Sau khi xác minh mọi thông tin, công an đã tạo điều kiện để đưa cháu Đ. về TP HCM. Trên đường về, cháu Đ. nói với cha mẹ sau khi rời nhà, cháu đã tự đạp xe xuống Vũng Tàu xin nước, cơm và nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.

Sau đó, cháu xin ở lại nhà một người dân khoảng 2 tuần cho đến khi gia đình nhận được tin. Chị Dung cám ơn các cơ quan báo chí và cộng đồng mạng đã quan tâm, chia sẻ thông tin để chị tìm được con.