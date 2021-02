Tin vui: Thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Bác sĩ Vũ Minh Điền, chuyên gia điều trị của Bộ Y tế đang trực tiếp chi viện cho Bệnh viện Dã chiến số 1 Hải Dương (đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh) thông tin, sáng mùng Ba Tết (14/2) có thêm 3 bệnh nhân tại đây được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân: BN1885, BN1963, BN1964.



Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày.

Cũng trong sáng ngày 14/2, tỉnh Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho các doanh nghiệp thuộc các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Ngày hôm nay, có 3 doanh nghiệp với hàng nghìn công nhân sẽ tổ chức sản xuất sớm ngay sau Tết Tân Sửu. Gần 1.500 công nhân của 3 Công ty: Công ty Best Pacific (KCN Cẩm Điền) sản xuất vải, linh kiện may mặc; Công ty UMC lắp ráp linh kiện điện tử tại KCN Tân Trường và Công ty xăng dầu Đại An được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, công nhân được an toàn, các công ty này sẽ đi vào sản xuất.