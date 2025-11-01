Người dùng 2 dòng Galaxy M vừa đón tin vui lớn khi Samsung bắt đầu tung ra bản cập nhật One UI 8 dựa trên Android 16, đúng như cam kết “trước cuối tháng 10”.

Theo SamMobile, đợt cập nhật này hiện được triển khai đầu tiên tại Ấn Độ với các thông tin cụ thể như sau:

- Galaxy M55: Phiên bản M556BXXU4CYJ4, dung lượng 2.618 MB

- Galaxy M55s: Phiên bản M558BXXU2CYJ4, dung lượng 2.560 MB

Giữ đúng lời hứa, Samsung tung One UI 8 đến với Galaxy M55 và M55s ngay trong tháng 10.

Với One UI 8, người dùng sẽ được trải nghiệm một giao diện trực quan và hiện đại hơn, cùng nhiều cải tiến giúp thao tác nhanh hơn và cá nhân hóa sâu hơn. Bên cạnh đó, bản cập nhật này còn đi kèm bản vá bảo mật tháng 10/2025, giúp khắc phục hàng loạt lỗ hổng và tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng.

Một số điểm đáng chú ý trên Android 16 bao gồm khả năng tùy chỉnh màn hình khóa linh hoạt hơn, cải thiện hiệu suất ứng dụng nền, cùng các công cụ quản lý quyền riêng tư được mở rộng. Tất cả góp phần giúp thiết bị vận hành ổn định, mượt mà hơn, ngay cả sau thời gian dài sử dụng.

Trong vài năm trở lại đây, Samsung được đánh giá là một trong những hãng Android làm tốt nhất về mặt chính sách cập nhật phần mềm. Việc mang One UI 8 sớm đến dòng M55 cho thấy chiến lược mở rộng trải nghiệm cao cấp xuống cả phân khúc tầm trung.

Người dùng tại các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam, có thể sẽ sớm nhận được thông báo cập nhật trong vài ngày tới. Bạn có thể kiểm tra thủ công bằng cách vào Cài đặt (Settings) > Cập nhật phần mềm (Software update) > Tải về và cài đặt (Download and install).