Tin vui ập đến: Nga đại thắng thứ từng làm tàu chiến tê liệt, Kiev hứng thiệt hại khổng lồ

Những thành công của nhà sản xuất động cơ Nga UEC NPO Saturn đã cho phép Nga loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào động cơ Ukraine.



Theo trang tin Sohu, việc đưa vào sản xuất hàng loạt động cơ turbine M55R đã trở thành một bước tiến mới trong chu trình phát triển động cơ của Saturn.

"Điều này có nghĩa công ty của Nga đã nắm bắt được những cơ hội hiếm hoi để phát triển các động cơ turbine khí, một lần nữa thể hiện trình độ chuyên môn cao và góp phần giải quyết các vấn đề của ngành đóng tàu trong nước" - Sohu cho hay.

Trong những năm gần đây, Nga đã và đang nỗ lực thay thế các động cơ nhập khẩu. Theo thống đốc vùng Yaroslavl - Dmitry Mironov - việc thiết lập được chuỗi sản xuất các thành phần dành cho động cơ turbine khí có thể giúp Nga tránh bị phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là Ukraine.

Bước tiến mới cho phép Nga loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào động cơ Ukraine. Ảnh: Rostec

Theo ông Mironov, Tập đoàn động cơ thống nhất (UEC) của Nga đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất này. Nhằm chế tạo thành công hệ thống động cơ turbine khí-diesel, UEC đã tiến hành nhiều nghiên cứu sâu rộng để có thể cho ra đời sản phẩm đáp ứng đủ tiêu chuẩn đưa vào sản xuất hàng loạt.

Công ty Saturn không chỉ bắt đầu cung cấp hàng loạt động cơ turbine khí, mà còn cả hệ thống đẩy sử dụng chúng. M55R là động cơ tàu biển đầu tiên được các doanh nghiệp nội địa của Nga sản xuất. Trước đây, Nga không có năng lực và công nghệ để thực hiện điều này.

Động cơ turbine M55R có các tính năng chính tương đương với sản phẩm của nước ngoài. Nó được thiết kế và sản xuất với thông số kỹ thuật phù hợp nhu cầu của Nga. Trong quá trình sản xuất M55R, các vật liệu và thành phần của động cơ này cũng được thiết kế, sản xuất tại Nga.

Công tác phát triển M55R được UEC phối hợp chặt chẽ với Cục Thiết kế Miền Bắc. Toàn bộ là kết quả của sự tương tác của các chuyên gia đến từ một số doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Hộp số được sản xuất tại nhà máy Zvezda, động cơ diesel được lắp ráp tại một trong các nhà máy ở khu vực Moskva, hệ thống điều khiển cục bộ lắp ráp tại NPO Aurora, việc tích hợp và chạy thử toàn bộ hệ thống động lực được thực hiện tại Saturn.

Trước đó, do phụ thuộc nhiều vào động cơ nhập khẩu từ nước ngoài nên Nga đã gặp phải khó khăn rất lớn sau khi căng thẳng với Ukraine vào năm 2014 dẫn tới việc Kiev quyết định đình chỉ việc cung cấp động cơ cho tàu chiến Nga. Bên cạnh đó nguồn hàng thay thế từ Đức cũng bị đình chỉ do hiệu lực của lệnh cấm vận do phương Tây áp đặt.

Hai con tàu được bán sang tên đó là chiếc Đô đốc Butakov (số hiệu 360) và Đô đốc Istomin (số hiệu 361). Ảnh: topwar

Tuy đã cân nhắc tới việc mua động cơ Trung Quốc để thay thế nhưng các sự cố xảy ra liên tiếp với tàu tên lửa lượng giãn nước chỉ gần 1.000 tấn đã khiến Moscow không dám mạo hiểm.

Trong khi đó, ngành chế tạo trong nước của Nga chưa thể sản xuất nổi động cơ tàu chiến đạt tiêu chuẩn.

Cuối cùng, Hải quân Nga đã phải bán lại 2 tàu hộ vệ tên lửa thuộc Dự án 11356M [phải "nằm đắp chiếu" vì thiếu động cơ] cho Hải quân Ấn Độ.

Tuy nhiên, với bước tiến mới này, Nga đã có thể chấm dứt những chuỗi ngày khó khăn của mình.

Trong khi đó, Ukraine vốn dĩ cũng đã hứng chịu những thiệt hại lớn khi ngừng cung cấp động cơ cho Nga. Không chỉ mất hợp đồng, dây chuyền công nghiệp của Ukraine còn đối diện với sự nhàn rỗi và lỗi thời.

Sắp tới, Kiev dự kiến sẽ còn phải đối mặt với mối đe dọa đáng gờm mới từ mẫu động cơ mới của Nga nếu nó được tung ra thị trường quốc tế.