Tin mới nhất cơn bão số 10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, hồi 16 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão cơn bão số 10 ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 05/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-70km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 04 giờ ngày 06/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, từ đêm nay (04/11) tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Từ đêm nay (04/11) đến 06/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Từ ngày 05-07/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.