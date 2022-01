Tin lời thầy bói mà đem con cho người Mỹ nuôi, mẹ tìm giọt máu phương xa trong nước mắt

Tin lời thầy bói, đem con cho người khác nuôi

Ông Quang, bà Lan (sống tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã sống trong nỗi dằn vặt hơn 20 năm nay. Sở dĩ như vậy là bởi hai người đã thất lạc cậu con trai thứ hai, tên khai sinh Nguyễn Quỳnh Tuấn Anh (1994) hơn 20 năm, do quyết định cho con đi trong mê muội.

Chuyện là, hồi còn trẻ, bà Lan rất hay đi coi bói vì thấy gia đình không êm ấm, lục đục chuyện này chuyện khác. Thầy phán sao bà cũng ráng nghe, mong là nhờ vậy mà mọi chuyện sẽ xuôi thuận. Đẻ đứa đầu, bà cũng cố nuôi, nhưng tới khi có bầu Tuấn Anh thì gia đình cứ lục đục hoài.

Ông Quang, bà Lan vẫn day dứt chuyện tin lời thầy bói mà đem con đi cho.

“Vừa mới cấn bầu Tuấn Anh thì ba nó bị tai nạn lao động, đứt 2 ngón chân luôn. Tôi thấy vậy lo dữ lắm. Sinh nó xong thì đi coi tử vi một thầy ở Sài Gòn, thầy chấm tử vi nói là Tuấn Anh khắc cha khắc mẹ nặng lắm, phải cho làm con nuôi mới sống được, chứ đúng cha mẹ ruột nuôi thì năm con 12 tuổi, hoặc nó hoặc ba nó sẽ chết.

Tuấn Anh (bé áo xanh) trong lần cuối ở với ba mẹ ruột.

Thầy cũng dặn phải đem cho luôn để người ta nuôi hẳn, chứ không phải cho giả bộ ít bữa rồi bắt về được. Sinh nó ra rồi cũng dặt dẹo, bệnh mất 28 ngày hồi sơ sinh. Rồi nuôi tới 1 tuổi thì bị té đứt lưỡi luôn, lủng một lỗ sâu trên lưỡi, em nó tự bỏ bú luôn. Tới gần 2 tuổi cũng bị té gãy tay phải.

Đủ thứ việc ứng nghiệm như vậy, không tin sao được. Tôi đành phải cho con đi vì không muốn mất ai hết, cho đi để cứu mạng nó, cứu ba nó…” - bà Lan trần tình.

Bà nuôi Tuấn Anh đến 3 tuổi rồi đem con đi cho. Trong lòng thì vẫn phân vân, nhưng vận rủi đến dồn dập, lại thêm người thân ủng hộ, bà Lan quyết tâm cho con.

Bà đem con ra gửi ở một ngôi chùa gần nhà, nơi có nhiều trẻ mồ côi tá túc, người nước ngoài lại đón hoài, mong con mình sẽ có cơ hội đi Tây.



Cứ sáng bà cho con trai lớn dắt em vô chùa để người muốn nhận con nuôi coi mắt, chiều muộn lại đón về. Sau một thời gian ngắn, Tuấn Anh được một gia đình người Mỹ nhận nuôi.

Những cánh thư báo tin bị đứt đoạn

Về Việt Nam đón Tuấn Anh khi đó chỉ có ba nuôi của em. Ông gặp ba mẹ ruột Tuấn Anh tại chùa, rồi qua nhà coi hoàn cảnh nhà cửa, cũng chụp hình lại. Bà Lan không dám nhận Tuấn Anh là con, nói với người thông dịch rằng mình chỉ là người thân.

Khi làm giấy tờ, bà xin được giữ lại một bản, phòng sau này con lớn mà tìm lại thì còn bằng chứng mà nhận. Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc cho Tuấn Anh làm con nuôi, bà vẫn còn giữ.

Trước khi con sang Mỹ theo ba nuôi, bà Lan dẫn con đi Suối Tiên lần cuối, cho con chụp tấm hình kỷ niệm. Bà vẫn nhớ, địa điểm giao nhận con năm ấy là khách sạn Lemon ở quận Phú Nhuận. Đó là năm 1997.

Những thông tin sau này bà được biết về Tuấn Anh đều là do ba mẹ nuôi của em gửi hình ảnh và thư về chùa, thông qua một người liên lạc. Mỗi quý, gia đình mới sẽ gửi về 1 tấm ảnh, ghi rõ cụ thể ngày chụp.

Những bức ảnh ba mẹ nuôi gửi về được bà Lan lưu giữ cẩn thận.

Ngoài ra, cuối năm, họ sẽ gửi về 1 bản báo cáo tổng kết chung, được viết tay, trong đó ghi chép tỉ mỉ những thói quen, sở thích, năng khiếu, phẩm hạnh, cá tính, phát triển tâm sinh lý và thể chất, những lần phải chăm sóc y tế… của Tuấn Anh.

Từ năm 1997 - 2001, ông Quang, bà Lan nhận được tổng cộng 16 tấm hình và 4 bản báo cáo của con. Tuấn Anh được đổi tên mới thành Thomas. Qua những cánh thư viết tay, họ được biết con vẫn khỏe mạnh và được yêu thương.

“Ngày xưa ở nhà, em mỗi lần ngủ dậy là phải ôm ấp, cười giỡn với cha mẹ rồi làm gì thì làm. Qua bên đó cha mẹ nuôi báo cáo y vậy luôn.” - bà Lan nói.

Quả vậy, trong văn bản (photo báo cáo viết bằng tay và kèm theo dịch thuật) ba mẹ nuôi của Tuấn Anh gửi về có đoạn viết: “Nếu đột nhiên em cần được trấn an, em sẽ yêu cầu bố mẹ ôm em, thấy bình an khi được ôm ấp và (chúng tôi) thấy (được) hiệu quả qua hành động đó. Là cha mẹ, cả hai chúng tôi tin tưởng sự ảnh hưởng của chúng tôi đến con nuôi và dành nhiều thời gian tạo ra những cơ hội đặc biệt để em bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình. Em tiếp tục được nuôi dưỡng bằng sự an toàn của đời sống gia đình".

Bản ghi chú cũng nhận xét, Tuấn Anh là một đứa trẻ hoạt bát, được bạn bè yêu thích và hòa đồng. Cậu bé cũng được phẫu thuật trị tật lé mắt. Ngoài ra, các phát triển tâm sinh lý của Tuấn Anh được đánh giá là tốt.

Bức ảnh cuối củng của Tuấn Anh được gửi về Việt Nam.

Nhưng đó là tất cả những gì ba mẹ ruột Tuấn Anh được biết về cuộc sống của em. Sau bức ảnh được ghi chú “ngày 31/1/2001, ngày đầu tiên của Thomes ở lớp”, không một bức thư, không một bản báo cáo nào nữa được gửi.

Ông Quang, bà Lan nhiều lần sang chùa hỏi thăm, nhưng họ cũng không biết nhiều hơn, chỉ nghe đâu người liên lạc giữa hai bên bị đột quỵ và qua đời, khiến đường dây liên lạc ngắt quãng.

Từ đó đến giờ đã 20 năm, cặp vợ chồng vẫn đau đáu nỗi buồn nhớ con, tự hỏi con đang sống ra sao, có hạnh phúc không, đã trở thành người như thế nào.

Chỉ mong gặp con một lần để xin lỗi

Bà Lan bật khóc kể, cứ nghĩ đến con là lòng bà đau như ai xé. Thuở xưa, ba mẹ bà vì nghèo mà cũng bỏ rơi bà, bà lớn lên trong cô nhi viện. Đến năm bà mười mấy tuổi, ba mẹ ruột mới đi tìm, nhưng cũng chỉ gặp cho biết, nhận vậy rồi thôi.

Đến đời mình, bà cũng lại bỏ Tuấn Anh đem cho người ta nuôi. Mà xa xôi ở tận Mỹ, bà không biết cách nào tìm được. Bà phân trần, ba mẹ bỏ mình khi xưa là do nghèo quá không nuôi được, còn bà bỏ Tuấn Anh là vì muốn cứu mạng con.

Nước mắt vắn dài, bà Lan nói: “Tôi sợ con mình chết, tôi cho nó, chứ nào có muốn vậy đâu. Ai mà không thương con, nhưng vì muốn nó sống, muốn cứu nó và cứu ba nó tôi đành làm vậy.

Cái tôi sợ nhất là Tuấn Anh hiểu lầm rằng chúng tôi buôn bán con lấy tiền. Nghèo vậy nhưng chúng tôi không nhận đồng nào từ ba mẹ nuôi của con hết, chỉ mong con khỏe mạnh, còn sống là hạnh phúc lắm rồi!”.

Một trong những trang nhận xét về Tuấn Anh năm 2000.

Mong mỏi của vợ chồng bà hiện giờ chỉ là biết thông tin về con, mong sao gặp được con một lần. Mếu máo, bà Lan khẳng định, nhiều năm nay gia đình vẫn nghèo khổ, nhưng vẫn lay lắt sống được, nuôi được anh trai và em trai của Tuấn Anh. Giả sử con trai bây giờ giàu có, thành đạt, bà cũng không mong cầu con cho mình cái gì.

“Nếu gặp con, tôi sẽ nói rất cảm ơn cha mẹ nuôi đã nuôi Tuấn Anh trưởng thành. Mong con lớn lên sẽ có hiếu, yêu thương cha mẹ nuôi. Mẹ không cần gì hết, chỉ cần con nhận ba mẹ, gọi ba mẹ một tiếng là được rồi. Con có tha thứ cho ba mẹ hay không cũng được.”, bà khẳng định.

Ông Quang, bà Lan giữ mọi giấy tờ về con, nuôi hy vọng hội ngộ.

Từng bì thư người liên lạc gửi, từng tấm hình và những giấy tờ liên quan đến Tuấn Anh, bà Lan gìn giữ như báu vật. Bà bảo, nếu được quay lại quá khứ, bà sẽ quyết tâm nuôi con.

Nếu lời tiên tri của thầy tử vi ứng nghiệm, bà mất con ở tuổi 12 thì cũng đành, ít nhất con cũng sống được trong vòng tay ba mẹ 12 năm. Còn nếu chồng mất, bà vẫn còn hai người con để ôm ấp, chứ không phải nỗi đau đằng đẵng vò xé suốt cuộc đời.

Ông Quang thì thở dài thườn thượt, cứ nghĩ mãi chuyện năm ấy mình không cản vợ. Mới ngoài 50 nhưng ông nhiều bệnh, sức khỏe sa sút. Người cha nhìn mông lung, lẩm bẩm: “Không biết hết đời này có tìm được con không, có kịp nhìn thấy con trước khi ra đi không nữa.”...

