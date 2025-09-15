Tín hiệu quan trọng: Tiêm kích hạt nhân Rafale của Pháp được triển khai tại Ba Lan

Nhà quan sát quân sự người Pháp Etienne Marcuz đã cho biết điều này trên trang X cá nhân của mình.

Trong những bức ảnh được công bố từ Ba Lan, có thể thấy một máy bay thuộc Phi đội 4, cụ thể là 2/4 Lafayette, cùng với 1/4 Gascogne - đơn vị này chịu trách nhiệm duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu liên tục cho lực lượng hạt nhân trên không, một phần của bộ ba hạt nhân Pháp.

Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa là các máy bay chiến đấu Rafale được triển khai ở Ba Lan có mang theo vũ khí hạt nhân.

Nhiều khả năng, biên đội thực hiện nhiệm vụ duy trì ưu thế trên không nhằm bảo vệ không phận một quốc gia đồng minh và sự xuất hiện của những chiếc máy bay này ở Ba Lan có thể chỉ mang tính biểu tượng.

Tuy nhiên những gì diễn ra vẫn củng cố lời phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron về nước Pháp như một trong những nhân tố chủ chốt đối với khả năng răn đe hạt nhân của NATO ở châu Âu.

Cho dù lực lượng Không quân Pháp trước đây đã tham gia các nhiệm vụ ở châu Âu, nhưng lần triển khai này là đầu tiên sau những tuyên bố gây chú ý của Tổng thống Macron và có thể là phản ứng trực tiếp trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga.

Giữa những nghi ngờ về độ tin cậy của các đảm bảo an ninh Mỹ từng cam kết, động thái này của Pháp nhằm trấn an các đồng minh châu Âu và khẳng định sự sẵn sàng của Paris, cùng với London, trong việc đóng vai trò là người bảo đảm răn đe hạt nhân cho an ninh châu Âu.

Vào tháng 3, Tổng thống Macron cho biết ông có kế hoạch thảo luận với các đồng minh châu Âu về khả năng sử dụng lực lượng hạt nhân của Pháp như một biện pháp ngăn chặn Nga.

Nhà lãnh đạo Pháp gọi Nga là mối đe dọa và tuyên bố bắt đầu cuộc tranh luận chiến lược về việc bảo vệ các đồng minh châu Âu bằng cách sử dụng năng lực răn đe hạt nhân.

Đồng thời ông Macron nhấn mạnh rằng quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của Pháp vẫn nằm hoàn toàn trong tay Tổng thống Pháp.