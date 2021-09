Thêm một tín hiệu đáng mừng về dịch COVID-19 tại TP HCM

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), đến hết ngày 25/9, tại TP HCM, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 34.163 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 21.752 người.

Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 38.659 người. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm bệnh đang điều trị là 3.612 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 302 người.



Về chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19, các quận huyện tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian.

Đến hết ngày 25/9, tổng số mũi vaccine đã triển khai là 9.441.815 (tăng 242.022 mũi so với ngày 24/9/2021), trong đó, tổng số mũi 1 là 6.814.687 (tăng 12.693 mũi so với ngày 24/9/2021), mũi 2 là 2.627.128 (tăng 229.329 mũi so với ngày 24/9/2021). Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.107.266.

Theo HCDC, TP có 2.310.875 hộ dân, trong đó 396.166 hộ dân thuộc vùng đỏ, 175.721 hộ thuộc vùng cam. Công tác xét nghiệm toàn TP trong 7 đợt có kết quả như sau: Đối với vùng cam và đỏ, tỷ lệ dương tính của xét nghiệm kháng nguyên nhanh giảm từ 3,7% trong đợt 1 xuống còn 1,1% trong đợt 6.

Đối với vùng xanh - cận xanh và vàng, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gộp theo đại diện hộ gia đình. Tỷ lệ dương tính vùng xanh - cận xanh và vùng vàng lần lượt giảm từ 0,9% và 1,8% trong đợt 1 xuống còn 0,7% và 0,9% (đợt 3).