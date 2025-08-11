HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn ở Sơn La

Vân Đức |

Theo cơ quan chức năng, thi thể bé trai 5 tuổi được tìm thấy vào chiều ngày 11/8 tại địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Liên quan đến vụ bé trai 5 tuổi mất tích một cách bí ẩn trong lúc đang chơi ngoài sân, tối ngày 11/8, một lãnh đạo Công an xã Mường Hung (Sơn La) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé.

Được biết, bé trai 5 tuổi mất tích là cháu L.Q.K (5 tuổi, trú tại bản H8, xã Mường Hung).

Thi thể cháu bé được tìm thấy tại địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Nguyên nhân ban đầu được xác định bé trai 5 tuổi tử vong do đuối nước.

Hình ảnh cháu K. rời khỏi nhà rồi mất tích bí ẩn (Ảnh: Công an xã Mường Hung)

Sau khi trục vớt, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cháu K. cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Tối cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình cháu K.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 10/8, Công an xã Mường Hung nhận tin báo của anh L.V.P (38 tuổi, bố cháu K) về việc con trai rời khỏi nhà lúc 14h30 cùng ngày nhưng chưa quay về.

Đặc điểm nhận dạng: Khi đi cháu K. mặc áo phông ngắn tay màu be in họa tiết, quần short màu xanh, dép lê nâu, tóc cắt ngắn, dáng người nhỏ.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm dọc sông Mã. 

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép của cháu K. ở bên bờ sông.

Đến chiều ngày 11/8, thi thể cháu K. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

