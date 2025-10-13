2 ngày trước trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam, HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal đã có cuộc trò chuyện đầy thú vị với Thành Đỗ, phóng viên FPT Play. Trong đó, ông chia sẻ về những khó khăn mà ĐT Nepal đối mặt, và không phải ai cũng biết điều đó.

“Tại thủ đô Kathmandu, nơi có độ cao khoảng 1.400m so với mực nước biển và nhiệt độ có lúc tụt xuống mức 0, con người phải hấp thụ nhiều protein hơn bình thường”, ông nói, “Thế nhưng chúng tôi không có thanh protein để bổ sung, thậm chí còn không có đá làm mát, đơn giản bởi chẳng có tiền”.

HLV Matt Ross cũng tiết lộ trận gặp ĐT Việt Nam mới đây, có hai cầu thủ không thể ra sân vì lý do đặc biệt. “Chúng tôi di chuyển từ Bangladesh, nhưng thay vì tất cả tập trung trên một chuyến bay, Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) lại chia thành 3, 4 chuyến bay riêng lẻ”, ông cho biết, “Vậy là đội tuyển mất tới 40 tiếng để hội quân và di chuyển. Ai cũng mệt mỏi cả. Có hai cầu thủ của tôi không thể chơi được trận vừa qua vì bị tụ máu ở chân khi phải ngồi quá lâu, mà chúng tôi thì không có chuyên gia vật lý trị liệu. Mọi người không hề hay biết, rằng chúng tôi chẳng có gì cả”.

HLV Matt Ross trong cuộc trò chuyện với Thành Đỗ, phóng viên FPT Play.

Trong các hình ảnh về đội tuyển Nepal tập luyện tại quê nhà trước chuyến hành quân đến Việt Nam, dễ nhận thấy họ phải tập trên sân cỏ nhân tạo và chia nhau những chai nước to không lạnh.

“Ở Việt Nam chúng tôi mới được tập trên sân cỏ tự nhiên, không phải mặt sân cứng như bê tông ở Nepal”, chiến lược gia người Australia nói trong buồn bã, “Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ. Vì điều kiện sân bãi ở Nepal quá tệ, họ luôn bị đau lưng, mỏi cơ sau các buổi tập. Nếu tập hai buổi trong ngày, họ cần được nghỉ vào hôm sau. Chúng tôi không thể tập nhiều, cũng không thể tập nặng”.

Trước đó, HLV Matt Ross cũng từng nói với tờ The Guardian, rằng “việc Nepal xếp vị trí thứ 175 trên BXH FIFA không phải không có lý do”. “Các cầu thủ có tài năng nhưng lại nền tảng chiến thuật cũng như tư duy bởi không được đào tạo bài bản từ nhỏ”, ông cho biết.

Các cầu thủ của HLV Matt Ross tập luyện tại Nepal.

Và khi được chơi trên sân cỏ tự nhiên trong các buổi tập ở Việt Nam.

Ngoài ra, giải A-Division League của Nepal cũng không được tổ chức trong ba năm qua, đồng thời giải Nepal Super League chỉ diễn ra trong hơn 1 tháng tại một địa điểm duy nhất, sân vận động Dasharath ở Kathmandu, bởi hạn chế về mặt địa hình và sân bãi khan hiếm, các cầu thủ không được chơi bóng đá đỉnh cao thường xuyên.

“Họ phải di chuyển khắp cả nước, ký hợp đồng hai tuần và tham gia các giải cỏ kéo dài một tuần để kiếm tiền”, ông nói.

Là một đất nước nông nghiệp với hơn 20% dân số vẫn sống dưới mức nghèo khổ, Nepal vốn đã khó khăn lại rơi vào hỗn loạn trong cuộc biểu tình Gen Z mới đây. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản tình yêu của người dân đất nước Nam Á này với thể thao, bao gồm bóng đá. Họ cũng tìm đến thể thao để tìm kiếm niềm vui, xua tan các âu lo.

Một đội bóng đá Nepal tập luyện ở vùng hẻo lánh trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình Gen Z.

Cây viết của tờ The Conversation đã ghi lại rằng, một ngày sau khi cuộc biểu tình Gen Z nổ ra (ngày 8/9), ở một bãi đất lầy lỗi nằm giữa các tòa nhà đổ nát, người dân đủ mọi lứa tuổi đang chơi bóng đá. Họ đắm chìm trong một thế giới yên bình, tách khỏi khung cảnh hỗn loạn đang bao trùm đất nước.

Khi căng thẳng leo thang những ngày tiếp theo, nhiều người vẫn chạy bộ vào buổi sáng và những người khác tiếp tục chơi bóng đá. Họ nói chơi để giải tỏa tâm trạng khỏi những u ám khi chứng kiến quá nhiều cảnh đốt phá, đánh đập và đau khổ.

Mang đến niềm vui cho người dân cũng là mục đích chính của HLV Matt Ross và đội tuyển Nepal. “Không ai yêu cầu chúng tôi phải chiến thắng, nhưng chúng tôi tự thấy trách nhiệm lớn phải tạo nên điều gì đó tích cực”, ông bày tỏ. Như ông kể, trận đầu tiên gặp ĐT Việt Nam, một cầu thủ trẻ đã có trận ra mắt đội tuyển. Tại Nepal, người dân trong làng cậu ấy đã ăn mừng trước TV. Chỉ cần đem tới niềm vui, những khó khăn mà các cầu thủ trải qua đều xứng đáng.