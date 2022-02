TikToker triệu view Nguyệt Fake bật khóc: Vì ly hôn nên tôi bị bố đẻ từ mặt

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng, với sự tham gia của Nguyệt Fake (tên thật Nguyễn Thị Vy) được biết đến là Hot TikToker với tài khoản gần 1 triệu người theo dõi, hơn 10 triệu lượt like.



Nguyệt Fake nổi lên trên TikTok qua những clip mô phỏng lại nhân vật Nguyệt thảo mai trong phim truyền hình Phía trước là mặt trời.

TikToker triệu view Nguyệt Fake

Sau đó, Nguyệt Fake ngày càng sáng tạo nhiều nội dung hài hước, dí dỏm trên mạng xã hội. Nhờ được nhiều người mến mộ, Nguyệt Fake từng bước phát triển sự nghiệp, sở hữu cơ ngơi đồ sộ.

Tại chương trình tuần này, Nguyệt Fake trải lòng về quá khứ sóng gió mà cô từng trải qua. Cô nói:

"Tuổi thơ của tôi gắn liền với hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Bố tôi đi bán keo dính chuột, mẹ đẩy xe khoai luộc bôn ba kiếm sống tại Sài Gòn sầm uất.

Năm học lớp 6, tôi năn nỉ mẹ cho đi bán vé số để phụ giúp gia đình, đáp ứng nhu cầu mua quà vặt của tuổi mới lớn.

Nhưng vì nhỏ tuổi nên tôi thường xuyên bị lừa, khi bị trộm vé số, lúc bị đưa tiền giả. Tuy nhiên, nhờ bươn chải từ sớm mà tôi gặp được định mệnh đời mình.

TikToker triệu view Nguyệt Fake cùng hai con gái

Tôi đang đi chơi thì gặp chồng tôi rồi quen nhau. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, tôi mới quen đã ăn cơm trước kẻng, có bầu hai tháng thì cưới.

Bố mẹ tôi ban đầu can ngăn vì thấy tôi còn quá nhỏ, nhưng lỡ rồi nên đành chấp nhận.

Sau 6, 7 năm chung sống, tôi và chồng ly hôn. Nhà tôi theo đạo Chúa, quan điểm bố mẹ khắt khe nên không đồng ý cho ly hôn, muốn tôi chịu đựng, sống với nhau vì con cái.

Nhưng suy nghĩ của tôi thì khác, không phải tôi không nghĩ cho con nhưng tôi muốn bản thân cũng cần phải hạnh phúc.

Vì ly hôn nên tôi bị bố đẻ từ mặt. Rời khỏi vòng tay gia đình sau cuộc hôn nhân tan vỡ, công việc đầu tiên tôi làm là phục vụ tại nhà hàng.

TikToker triệu view Nguyệt Fake và bố

Sau mấy tháng ròng rã tiết kiệm hết mức mới tích cóp được 12 triệu, tôi háo hức mua trả góp chiếc xe máy để tiện đường đi làm. Nào ngờ chỉ mới mua 4 tháng, chiếc xe ấy đã bị ăn cắp. Tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.

Tôi ngồi òa khóc, may có cô hàng xóm chạy qua ôm tôi an ủi. Trong lúc bản thân suy sụp nhất, không có một ai bên cạnh mà có một người lạ thấu hiểu tôi là vô cùng hạnh phúc. Họ nói một câu thôi cũng làm tôi cảm thấy an lòng".

Thời gian trôi qua, thấy con gái ngày càng chững chạc, sống tốt, bố mẹ Nguyệt Fake đã nguôi ngoai cơn giận năm xưa. Tuy nhiên, họ nhưng vẫn bận tâm vì con gái chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Bố Nguyệt Fake nói: "Lúc đầu vợ chồng tôi cũng giận, cũng buồn nhưng dù sao thì nó cũng là con mình. Tha thứ là điều tốt nhất cho nó nhẹ nhàng. Cháu nó cũng lớn rồi, tự nó quyết định.

Các con cứ mạnh khỏe, làm ăn phát triển được thì bố mẹ như chúng tôi mừng lắm. Tuy nhiên, trong tôi vẫn có chút buồn, ước nguyện của vợ chồng tôi là mong hai cháu quay lại".

Thấu hiểu nỗi lòng bố mẹ, Nguyệ Fake chia sẻ: "Mục tiêu hiện tại của tôi là làm thế nào để cuộc đời sau này của bố mẹ đầy đủ nhất, con cái tương lai không thua thiệt bạn bè.

Những gì của quá khứ, tôi không bao giờ nhìn lại, cũng không hề hối hận. Tôi cũng muốn nói với bố mẹ: "Con sẽ cố gắng sống thật tốt để bố mẹ không cảm thấy thất vọng, sẽ làm bố mẹ tự hào nhất có thể".

